Mách nhỏ cách làm bánh trung thu rau câu milo hấp dẫn, mới lạ, thơm ngon mời bạn ăn nha

Đầu tiên là phần trứng muối với màu vàng cam trông như trứng muối thật, nhưng thực ra lại làm từ nước cốt cà rốt. Bao bọc trứng muối là phần nhân sữa béo ngậy. Cuối cùng là đến lớp vỏ bánh rau câu được làm từ bột milo beo béo. Cắn thử một miếng bánh, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt dịu, thanh mát của cà rốt hòa với sữa và milo béo ngậy, lạ miệng.

Bánh trung thu rau câu milo sẽ làm bạn thích mê khi mà từ vỏ bánh đến nhân bánh đều được biến tấu trông không khác gì món bánh trung thu mặn vì thế rất được lòng các em nhỏ.

10g bột rau câu dẻo

3 gói Milo

700g cà rốt

600ml nước

50ml sữa đặc

60g đường

3 khuôn bánh flan

1 khuôn bánh Trung thu

1 khuôn rau câu hình tròn

Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến Bánh rau câu Trung Thu milo

1. Làm nhân trứng muối rau câu

Đầu tiên, bạn cạo lớp vỏ và rửa sạch cà rốt. Sau đó, cho cà rốt vào máy ép để lấy nước cốt cà rốt được khoảng 300ml.

Sau đó, bạn khuấy đều nước cà rốt với 30gr đường và 1 muỗng cà phê bột rau câu trong một cái nồi.

Tiếp đó, đặt nồi lên bếp với lửa nhỏ và khuấy đều liên tục, nêm nếm lại độ ngọt xem vừa miệng hay không? Và đun nóng khoảng 8 phút, hoặc cho đến khi hỗn hợp hơi sệt lại.

Cuối cùng, đem đổ vào khuôn tròn để làm nhân trứng muối.

Ảnh minh họa: Internet

2. Làm vỏ rau câu milo

Cho 600ml nước vào một cái nồi cùng với lượng bột rau câu còn lại, khuấy đều. Sau đó, bạn chia đều lượng nước này ra làm 2 và chứa riêng trong mỗi nồi khác nhau:

Nồi 1, bạn dùng để làm lớp vỏ rau câu milo bằng cách cho 30gr đường và 45gr bột milo, khuấy tan. Tiếp đó, đặt nồi lên bếp với lửa nhỏ, đun nóng khoảng 8 phút cho đến khi hỗn hợp hơi sệt.

Nồi 2 để làm lớp rau câu sữa.

Ảnh minh họa: Internet

3. Làm lớp rau câu sữa

Bắt nồi 2 lên bếp với ngọn lửa nhỏ, khuấy đều cho đến khi nước sôi mới cho thêm 50ml sữa đặc, rồi tiếp tục khuấy tan. Bạn nêm lại độ ngọt, nếu nhạt bạn có thể thêm sữa đặc hoặc đường, và đun cho đến hơi sệt.

4. Đổ khuôn rau câu Trung Thu

Trước tiên, bạn lấy nhân trứng muối (được đổ khuôn bằng nước cà rốt) cho vào cái bát.

Sau đó, bạn đổ lớp rau câu sữa vào khuôn bánh flan khoảng 1/2 khuôn, rồi đặt trứng muối vào ngay giữa, tiếp tục đổ lớp rau câu sữa sao cho phủ hết phần trứng muối.

Khi thực hiện xong, bạn đổ lớp rau câu milo vào khuôn bánh trung thu, sao cho phủ hết phần hoa văn và để cho bề mặt hơi se lại.

Đồng thời, đợi cho khuôn rau câu bánh flan hơi nguội, bạn nhẹ nhàng lấy ra và đặt vào giữa khuôn bánh trung thu (đã được đổ lớp rau câu milo). Cuối cùng, đổ thêm lớp cau cau milo toàn bộ khuôn bánh.

Để nguội và bạn lấy rau câu Trung Thu, cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng trước khi dùng.

Ảnh minh họa: Internet

5. Thành phẩm

Rau câu Trung Thu được tạo hình bắt mắt không khác gì với loại bánh Trung Thu nướng. Phần nhân trứng muối làm bằng nước cốt cà rốt có vị lạ miệng, kết hợp với lớp vỏ rau câu phía ngoài dẻo, mềm và thơm vị béo béo của bột sữa milo.

Đây sẽ là món tráng miệng lý tưởng dành cho bạn và gia đình, nhất là trẻ nhỏ đấy!