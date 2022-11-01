Không thể phủ nhận công dụng của rau ngót mang lại nhưng có 3 đối tượng tuyệt đối không được ăn!

Món ngon mỗi ngày 01/11/2022 17:27

Dưới đây là những đối tượng nên hạn chế ăn, hoặc tốt nhất là không nên ăn để có thể tránh được những hậu quả không lường trước được về sức khỏe.

Những người bị thiếu canxi

Ngoài việc hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, glucocorticoid là kết quả của quá trình trao đổi chất của lá rau ngót có thể gây cản trở cho quá trình hấp thụ canxi và phốt pho có trong chính lá rau ngót và thực phẩm khác được ăn kèm với rau ngót. Vì vậy, người nào vốn dĩ thiếu canxi thì hạn chế ăn rau ngót.

Không thể phủ nhận công dụng của rau ngót mang lại nhưng có 3 đối tượng tuyệt đối không được ăn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Phụ nữ mang thai

 

Rau ngót tính mát và theo quan niệm dân gian thì nó có khả năng làm tăng sự co bóp của dạ con. Do đó, với phụ nữ mang thai thì rất độc.

 

 

Đặc biệt là ở thời kỳ đầu rất dễ gây xảy thai, lưu thai khi thường xuyên ăn rau ngót.

 

Theo y học hiện đại thì lượng papaverin trong rau ngót sẽ gây kích thích dạ con dễ gây xảy thai, hơn nữa trong cuốn Dược thư Việt Nam 2002 cũng có khuyến cáo rằng: “Không dùng papaverin cho người có thai”.

 

Khi phụ nữ mang thai ăn lượng rau ngót vượt quá 30mg/ lần sẽ dễ gây xảy thai. Đặc biệt ở thời kỳ đầu xảy thai sẽ dễ dàng xảy ra. Do đó, phụ nữ mang thai không nên ăn rau ngót là cách tốt nhất.

 

Người cao tuổi, người hay bị mất ngủ, ăn kém

Rau ngót được nghiên cứu có tác dụng phụ như gây khó ngủ, ăn uống kém đi và khó thở. Theo nghiên cứu, quá trình đun sôi cũng có thể làm giảm những tác động của rau ngót. Người khó ngủ nên tránh ăn rau ngót bởi loại rau này có chứa chất gây mất ngủ, nếu muốn ăn phải ăn loại rau được nấu chín hoàn toàn, không được ăn sống, uống nước ép.

Không thể phủ nhận công dụng của rau ngót mang lại nhưng có 3 đối tượng tuyệt đối không được ăn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe đối tượng không ăn rau ngót

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