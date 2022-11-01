Top 5 loại trái cây càng ăn chỉ khiến da nổi mụn và thâm sạm

Dinh dưỡng 01/11/2022 08:54

Trái cây là thực phẩm rất tốt hỗ trợ cả sức khỏe lẫn sắc đẹp. Nhưng không phải loại trái cây nào ăn vào cũng giúp da đẹp dáng xinh.

Top 5 loại trái cây càng ăn chỉ khiến da nổi mụn và thâm sạm - Ảnh 1

 Dưa hấu

Oxit nitric có trong dưa hấu có tác dụng giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn khi căng thẳng. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ một lượng lớn oxit này từ dưa hấu sẽ bị phản tác dụng và khiến tình trạng căng thẳng thêm nghiêm trọng đấy nhé. Ngoài ra, trong dưa hấu còn có lượng lớn đường, nếu hấp thụ nhiều đường trong thời gian dài sẽ làm mất độ đàn hồi tự nhiên của da khiến da nhanh bị lão hóa. Collagen trong cơ thể sẽ chuyển sang màu nâu khi có đường tác động, khiến da xuất hiện các đốm nâu và bị chảy xệ.

Ảnh minh họa: Internet

 

Top 5 loại trái cây càng ăn chỉ khiến da nổi mụn và thâm sạm - Ảnh 2

 Xoài

Xoài là loại trái cây nhiệt đới rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng nếu ăn xoài quá nhiều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da của chị em phụ nữ. Ăn quá nhiều xoài sẽ khiến cơ thể nóng lên, làm cho làn da xấu đi, sần sùi và dễ nổi mụn.

Ảnh minh họa: Internet

 

Top 5 loại trái cây càng ăn chỉ khiến da nổi mụn và thâm sạm - Ảnh 3

Măng cụt

Ăn quá nhiều măng cụt có thể gây một số dị ứng nhẹ như nổi mề đay, da mẩn đỏ, sưng, ngứa và phát ban ở những người nhạy cảm. Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu ăn quá nhiều măng cụt trong thời kỳ kinh nguyệt, sẽ dễ bị lạnh tử cung ảnh hưởng đến quá trình thải máu của tử cung, lâu ngày sẽ gây đau bụng kinh. Việc này ảnh hưởng cực kỳ đến trạng thái của làn da, làm da bị xỉn và tối màu, về lâu về dài da dễ bị lão hóa sớm.

Ảnh minh họa: Internet

 

Top 5 loại trái cây càng ăn chỉ khiến da nổi mụn và thâm sạm - Ảnh 4

Quả mận

Quả mận chứa nhiều carotene khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho đôi mắt. Hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali… có tác dụng giải độc cho cơ thể.

Thế nhưng nếu như bạn ăn quá nhiều mận sẽ khiến cơ thể bị nóng trong gây mụn nhọt xấu xí. Đặc biệt là phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều mận vì nó không tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

 

Top 5 loại trái cây càng ăn chỉ khiến da nổi mụn và thâm sạm - Ảnh 5

Quả mít

Mít là loại trái cây khoái khẩu của rất nhiều người người ta có thể ăn tươi hoặc sấy khô, tuy nhiên mít có tính nóng. Ăn mít vào mùa hè nắng nóng có thể gây ra mụn nhọt, nhiệt miệng nóng trong người.

Vì thế, dù có muốn ăn thì cũng không nên ăn quá nhiều cùng lúc, tốt nhất nên hạn chế, nhất là khi tiết trời oi bức khắc nghiệt.

Ảnh minh họa: Internet

 

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