Top 5 loại trái cây càng ăn chỉ khiến da nổi mụn và thâm sạm

Quả mận

Quả mận chứa nhiều carotene khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho đôi mắt. Hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali… có tác dụng giải độc cho cơ thể.

Thế nhưng nếu như bạn ăn quá nhiều mận sẽ khiến cơ thể bị nóng trong gây mụn nhọt xấu xí. Đặc biệt là phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều mận vì nó không tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

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