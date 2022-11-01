Top 5 loại trái cây càng ăn chỉ khiến da nổi mụn và thâm sạm

Trái cây là thực phẩm rất tốt hỗ trợ cả sức khỏe lẫn sắc đẹp. Nhưng không phải loại trái cây nào ăn vào cũng giúp da đẹp dáng xinh.
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Oxit nitric có trong dưa hấu có tác dụng giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn khi căng thẳng. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ một lượng lớn oxit này từ dưa hấu sẽ bị phản tác dụng và khiến tình trạng căng thẳng thêm nghiêm trọng đấy nhé. Ngoài ra, trong dưa hấu còn có lượng lớn đường, nếu hấp thụ nhiều đường trong thời gian dài sẽ làm mất độ đàn hồi tự nhiên của da khiến da nhanh bị lão hóa. Collagen trong cơ thể sẽ chuyển sang màu nâu khi có đường tác động, khiến da xuất hiện các đốm nâu và bị chảy xệ.
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