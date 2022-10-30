"Ruột ga, dạ dày bị phá huỷ" với 4 loại nước này nếu uống vào buổi sáng

Nước đun sôi để quá lâu có thể là môi trường tích tụ của bụi bẩn và vi khuẩn. Hơn nữa, các chất hữu cơ chứa nitơ trong nước sẽ liên tục bị phân hủy thành nitrit.

Nước đun sôi để quá lâu có thể là môi trường tích tụ của bụi bẩn và vi khuẩn. Hơn nữa, các chất hữu cơ chứa nitơ trong nước sẽ liên tục bị phân hủy thành nitrit. Sau khi uống loại nước này, nitrit liên kết với hemoglobin, ảnh hưởng đến chức năng vận chuyển oxy của máu.

Do đó, nước sôi để lâu ngày, còn sót lại trong phích quá lâu thì không nên dùng. Nước lọc tốt nhất chỉ nên uống trong 24 giờ sau khi đun.

2. Các loại nước uống đóng chai

Nước uống đóng chai ngọt, mát trong tủ lạnh là lựa chọn của nhiều người. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thời điểm sáng sớm ngay sau khi ngủ dậy mà uống luôn nước đóng chai như các loại nước ngọt, cà phê pha sẵn, nước hương vị hoa quả, sữa bò,... đều không tốt cho sức khỏe.

Nguyên nhân khiến các loại nước uống đóng chai khi uống vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe vì các loại nước này đều chứa soda và chất tạo ga như axit citric. Do đó, quá trình chuyển hóa của nước sẽ làm tăng tốc độ bài tiết canxi vào đúng thời điểm mức canxi trong máu thấp.

Ngoài ra, các loại nước trái cây tổng hợp như cà phê, sữa đều không nên trở thành món đồ uống đầu tiên mà bạn nên lựa chọn. Các loại nước uống này đều ngon, ngọt, bắt mắt nhưng không đáp ứng được nhu cầu và có tác dụng cung cấp độ ẩm cần thiết cho cơ thể vào sáng sớm. Đặc biệt khi cơ thể bị thiếu nước thì sẽ càng khó hấp thụ tốt các chất gây hại dạ dày, gây hại cho sức khỏe.

3. Nước trái cây

Trong quá trình ép trái cây, nhiều đường fructose và glucose sẽ được giải phóng, dễ dàng thúc đẩy cơ thể hấp thụ và sử dụng, từ đó làm tăng lượng đường trong máu. Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng tưởng rằng nước trái cây rất tốt cho sức khỏe nên uống lúc nào cũng được. Tuy nhiên, buổi sáng khi vừa thức dậy không phải là thời điểm thích hợp cho việc này. Bởi vì trong quá trình ép trái cây, nhiều đường fructose và glucose sẽ được giải phóng, dễ dàng thúc đẩy cơ thể hấp thụ và sử dụng, từ đó làm tăng lượng đường trong máu. Ngoài việc dễ gây béo phì, phù nề, mệt mỏi, bệnh tiểu đường thì còn dễ gây biến chứng đường huyết nguy hiểm.

4. Trà

Đứng thứ 5 trong danh sách những loại thức uống không nên uống sau khi thức dậy đó là trà. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, thức ăn tối hôm trước gần như đã được tiêu hóa hết, bụng của bạn đang trong trạng thái rỗng, việc uống trà sẽ rất hại cho dạ dày. Nhất là nếu đó là trà để qua đêm thì chẳng khác nào bạn đang uống "thuốc độc" vào cơ thể. Việc uống nước trà vào sáng sớm sẽ gây kết tủa trong dạ dày, cản trở sự hấp thụ chất sắt và làm thương tổn niêm mạc dạ dày.