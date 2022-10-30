3 phần của con tôm ăn vào lợi đâu không thấy, chỉ thấy "RƯỚC BỆNH VÀO NGƯỜI"

Mẹo vặt trong bếp 30/10/2022 08:03

Không chỉ đầu tôm mà còn có 2 bộ phận nữa không nên ăn, ăn vào chỉ thêm hại sức khỏe. Bạn có biết đó là những phần nào không?

3 phần của con tôm không nên ăn

Bác sĩ dinh dưỡng nổi tiếng người Trung Quốc tên là Gao Minmin (tốt nghiệp khoa dinh dưỡng, Đại học quốc lập Trung Sơn, Trung Quốc) cho biết, mỗi khi ăn tôm người ta thường hỏi "Đầu tôm có ăn được hay không?", trên thực tế mà không chỉ đầu tôm mà còn có 2 phần nữa không nên ăn, đó là mang tôm và ruột tôm.

3 phần của con tôm ăn vào lợi đâu không thấy, chỉ thấy 'RƯỚC BỆNH VÀO NGƯỜI' - Ảnh 1

Đặc biệt những con tôm được nuôi ở vùng nước có hàm lượng kim loại nặng cao thì càng không nên ăn 3 phần này.

- Đầu tôm là phần tập trung nhiều kim loại nhất. Nhưng nếu xác định được mức kim loại trong vùng nước nuôi trồng thủy sản là an toàn thì đầu tôm thực sự rất giàu vitamin A, có thể cân nhắc ăn.

- Nữ bác sĩ cũng cho biết phần mang của tôm, nghĩa là phần gần với miệng, chính là nơi tôm lọc chất bẩn và độc tố của thức ăn trước khi ăn. Do đó bộ phận này rất bẩn và không thể ăn được.

- Ngoài ra phần ruột tôm thường chứa nhiều chất thải của tôm. Bộ phận này là phần màu đen nằm trên lưng tôm, có thể chứa kim loại nặng và độc tố vì vậy trước khi ăn cần thận trọng loại bỏ.

3 phần của con tôm ăn vào lợi đâu không thấy, chỉ thấy 'RƯỚC BỆNH VÀO NGƯỜI' - Ảnh 2

Một số lưu ý khi ăn tôm để không gây hại cho sức khỏe:

Những nhóm người không nên ăn tôm

Chuyên gia Gao Minmin cho biết người bị bệnh gút, bệnh thận mãn tính cần chú ý hoặc tránh ăn tôm, vì hải sản là một trong những nguy cơ gây bệnh gút, ăn quá nhiều đạm động vật sẽ cũng làm tăng gánh nặng cho thận.

Những người dễ bị tiêu chảy và yếu bụng thì tốt nhất nên ăn ít hải sản, trong đó có tôm để tránh xảy ra hiện tượng đau bụng và tiêu chảy.

Tôm vốn là thực phẩm giàu protein, cho nên một số người bị dị ứng với tôm cần thận trọng vì sẽ gây nổi mẩn đỏ hoặc nổi các nốt sưng. Bạn hãy chú ý hiện tượng này để hạn chế hoặc không ăn.

3 phần của con tôm ăn vào lợi đâu không thấy, chỉ thấy 'RƯỚC BỆNH VÀO NGƯỜI' - Ảnh 3

Không nên ăn quá nhiều tôm

Dù tôm được đánh giá là bổ dưỡng xong việc ăn tôm quá thường xuyên cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu ăn tôm quá nhiều, chúng ta sẽ bị thừa chất, gây rối loạn tiêu hóa, chướng bụng, khó tiêu, dẫn đến tiêu chảy…

Liên quan đến sức khỏe tim mạch, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyên mọi người chỉ nên ăn khoảng 170 gram tôm mỗi tuần.

3 phần của con tôm ăn vào lợi đâu không thấy, chỉ thấy 'RƯỚC BỆNH VÀO NGƯỜI' - Ảnh 4

Những thực phẩm không nên kết hợp cùng tôm

Theo trang People của Trung Quốc, có một số thực phẩm cần tránh ăn cùng tôm kẻo gây bệnh như sau:

- Tôm ăn cùng bí ngô: Có thể gây ra bệnh kiết lỵ.

- Tôm dùng cùng nước ép: Có thể gây tiêu chảy hoặc ngộ độc.

- Ăn tôm cùng thực phẩm giàu vitamin C: Chất asen có trong tôm khi kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C rất dễ tạo ra chất độc gây chết người.

- Tôm kết hợp với đậu nành: Sẽ gây khó tiêu.

- Tôm kết hợp cùng táo đỏ: Vitamin trong táo đỏ kết hợp cùng chất asen trong thịt tôm tạo thành thạch tín gây ngộ độc, nặng hơn có thể tử vong.

- Tôm ăn cùng cà chua: Gây ra ngộ độc thực phẩm.

- Hạn chế ăn thịt gà và tôm: Có thể gây ngứa ngáy.3 phần của con tôm ăn vào lợi đâu không thấy, chỉ thấy 'RƯỚC BỆNH VÀO NGƯỜI' - Ảnh 5

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