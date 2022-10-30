600 người cao tuổi Hải Phòng hào hứng tham gia ngày hội “sống khỏe, sống thanh xuân”

Tại Chương trình, Luật sư Nguyễn Thị Sắn - Ủy viên ban chấp hành Hội Đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hải Phòng đã chia sẻ với người tiêu dùng về: quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng; những vấn đề người tiêu dùng cần quan tâm. Chương trình đã chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng về quyền và trách nhiệm của họ, nâng cao kiến thức về tiêu dùng, tổ chức và giúp đỡ người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình; phổ biến tổng quan về luật, những quy định chung, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng, những hành vi bị cấm.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, người tiêu dùng, người cao tuổi tại TP.Hải Phòng đã được xem nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc, thú vị do Đoàn văn nghê Cựu chiến binh Trung đoàn 5 Hải Phòng biểu diễn. Trong chương trình, để hỗ trợ người tiêu dùng theo dõi được tình hình sức khỏe tổng quát của mình, đội ngũ các bác sĩ của Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk đã hỗ trợ tư vấn sức khỏe, chia sẻ các phương pháp giúp phòng tránh và chữa trị các bệnh thường gặp ở người tiêu dùng, người cao tuổi như loãng xương, tim mạch, tiểu đường, … Các hoạt động thiết thực này được người tiêu dùng Hải Phòng đánh giá cao và hưởng ứng nhiệt tình.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Linh – Trưởng Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk cũng đã chia sẻ đến người tiêu dùng chuyên đề “Vấn đề sức khỏe thường gặp ở người cao tuổi và các giải pháp dinh dưỡng tăng cường sức khỏe”. Bác sĩ Nguyễn Vũ Linh cho biết: Giấc ngủ đối với người cao tuổi rất quan trọng. Nếu ngủ ít hơn 6 giờ/ 1 ngày, người cao tuổi tăng 38% nguy cơ bị bệnh mạch vành và tăng 15% nguy cơ đột quỵ so với người ngủ đủ 6 đến 9 giờ/ 1 ngày. Người cao tuổi cũng cần có giải pháp dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức khỏe. Bác sĩ Linh lưu ý một số nguyên tắc ăn uống ở người cao tuổi như sau: Không để đói, và tránh ăn no, nhất là trước khi đi ngủ; Thức ăn mềm, nấu nhừ, đủ gia vị; Tăng số bữa ăn, chia nhỏ khẩu phần; Đảm bảo uống đủ nước, tránh uống nhiều nước vào buổi tối; Ưu tiên thức ăn từ rau củ quả. Ngoài ra, người cao tuổi của cũng cần có một chế độ thể dục, vận động thể lực vừa sức; tinh thần thư thả, thoải mái khi sinh hoạt cùng gia đình, người thân, bạn bè, hội nhóm và cộng đồng. Đây cũng là những yếu tố vô cùng quan trọng, giúp NCT sống vui, sống khỏe , dẻo dai, yêu đời và hạnh phúc.

Tham gia chươn trình, Bà Đỗ Thị Kim Nhung (Phường Cát Dài, TP.Hải Phòng) cho biết: “Tôi nghỉ hưu ít năm rồi, giờ nhiều căn bệnh tuổi già xuất hiện, tôi cũng tự ý thức phải chăm sóc sức khỏe, phải rèn luyện để cơ thể khoẻ mạnh để sống khỏe, sống vui, sống thanh xuân. Tôi cũng thường xuyên đi tập luyện yoga và trao đổi với những người cùng trang lứa. Hôm nay tôi rất vui, phấn khởi đến với ngày hội này. Được các bác sỹ tư vấn, tôi thêm kiến thức về dinh dưỡng, về luyện tập thể dục thể thao, về những vấn đề cần quan tâm với sức khỏe người cao tuổi, tự thấy mình tràn đầy năng lượng sống tích cực. Xin cảm ơn Vinamilk”.

Ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch Hội Đo lường và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.Hải Phòng chia sẻ: “Ở Việt Nam số người cao tuổi hiện chiếm gần 10% dân số, như vậy việc chăm lo sức khỏe người cao tuổi rất đáng quan tâm, nhưng tiếc rằng hiện nay những hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng còn ít. Việc dịch chuyển lao động đến các khu công nghiệp đang tạo ra số đông người cao tuổi sống cô đơn ít được chăm sóc, các hoạt động cộng đồng hướng tới đối tượng này còn thiếu do kinh phí, do các tổ chức xã hội chưa quan tâm. Điều này là thiếu sót khi người cao tuổi cần được quan tâm và tôn vinh. Với mong muốn lan tỏa tinh thần sống lạc quan vui vẻ, tận hưởng cuộc sống trong xã hội hiện đại, Hội đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hải Phòng, với sự đồng hành của Vinamilk tổ chức ngày hội Sống khỏe, sống thanh xuân với sự tham gia của gần 600 người, cũng là người tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Các hoạt động thiết thực và bổ ích từ tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ, các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Tư vấn của chuyên gia về dinh dưỡng, về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, được thăm khám và tư vấn miễn phí được mọi người tham dự hoan nghênh. Cũng từ hoạt động này, càng cho thấy Vinamilk không những phấn đấu đưa doanh nghiệp phát triển tầm cỡ thế giới nhưng luôn đề cao trách nhiệm xã hội của mình. Chúng tôi đánh giá cao những hoạt động vì cộng đồng của Vinamilk”.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Giám Đốc Kinh doanh miền duyên hải, Vinamilk cũng cho biết: "Là công ty dinh dưỡng hàng đầu luôn gắn với sự phát triển thể chất của người Việt, Vinamilk luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến NCT cả nước. Bên cạnh những hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT, Vinamilk còn liên tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng như Sure Prevent Gold, Kenko Haru giúp NCT nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe để sống vui, sống khoẻ, sống thanh xuân bên con cháu, và tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè ”.

Vinamilk hiện có nhiều dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được người tiêu dùng cả nước đánh giá cao và tin dùng. Đặc biệt là sản phẩm Sure Prevent Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng toàn diện với tryptophan, vitamin nhóm B và kẽm giúp ăn ngon miệng, cải thiện giấc ngủ; canxi và vitamin K2 giúp xương khớp chắc khỏe. Với 2 ly Sure Prevent Gold mỗi ngày giúp cho người cao tuổi có được sức khỏe toàn diện, một tình thân thanh xuân. Bên cạnh đó, Sure Prevent Gold đã cho ra mắt dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn chai uống tiện lợi, giúp cho người cao tuổi có thể dùng ngay sản phẩm ở bất cứ nơi đâu.

Ngoài ra, Vinamilk hiểu rằng sức khỏe của người bệnh tiểu đường luôn cần được đặc biệt ưu tiên. Sản phẩm Vinamilk Sure Diecerna là một giải pháp hoàn hảo cho người bệnh đái tháo đường nói chung. Sure Prevent Gold và Sure Diecerna là sự khẳng định của Vinamilk về sứ mệnh đồng hành và nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi và người bệnh tiểu đường Việt Nam.

Đây là chương trình thứ 5 trong hành trình “Sống khỏe, sống thanh xuân” năm 2022, và cũng là hoạt động tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu NCT cả nước mà Vinamilk đã thực hiện trong các năm qua. Tính đến nay, Vinamilk đã tổ chức các hoạt động cho hơn 500.000 NCT cả nước.