5 loại máy chế biến thực phẩm Điện máy NEWSUN - Không đắt nhưng xắt ra miếng

Dinh dưỡng 20/08/2022 08:38

Từ trước đến nay, những sản phẩm mang thương hiệu NEWSUN luôn nhận được nhiều sự quan tâm và đón nhận từ người dùng bởi chất lượng và giá thành phải chăng. Trong đó không thể không kể đến 5 loại máy chế biến thực phẩm “không đắt nhưng xắt ra miếng” đã góp phần đưa Điện máy NEWSUN trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành hàng máy thực phẩm.

5 loại máy chế biến thực phẩm Điện máy NEWSUN - Không đắt nhưng xắt ra miếng - Ảnh 1

Điện máy NEWSUN - Bài toán chất lượng hay chi phí (giá thành)?

Sự thật rằng, sẽ không có món hàng nào vừa “rẻ”, vừa “tốt”, có chăng là sự phù hợp giữa cung và cầu hoặc xảy ra điều ngược lại. Chính điều đó đã đặt ra bài toán cạnh tranh cho các doanh nghiệp, làm sao để vừa cung cấp được sản phẩm chất lượng, vừa đưa ra được mức giá tốt cho khách hàng.

Không giống như phần đa các đơn vị phụ thuộc quá nhiều và nguồn hàng ngoại nhập, Điện máy NEWSUN tiên phong trong việc nghiên cứu và sản xuất các dòng máy nội địa chất lượng cao với giá thành phải chăng hơn, đồng thời chủ động hơn về nguồn hàng. Một số mặt hàng tiêu biểu như nồi nấu phở điện, tủ hấp đa năng, máy xay giò chả, lò nướng Salamander,... chiếm khoảng 40-50% tổng số lượng mặt hàng của công ty. Mục tiêu trong tương lai, con số đó sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Với con số 50-60% còn lại, Công ty vẫn tiếp tục duy trì với nguồn hàng ngoại nhập, đáp ứng nhu cầu hàng giá rẻ, chất lượng vừa phải. Nếu như dòng máy nội địa thuộc phân khúc giá tầm trung đến cao, tương xứng với chất lượng thì đối với hàng giá rẻ, NEWSUN tự tin bao giá toàn thị trường. Sở hữu lượng khách hàng đông đảo, nguồn hàng tiêu thụ lớn, NEWSUN luôn là đại lý cấp 1 của các nhà cung cấp nên giá nhập vào ưu đãi hơn so với các đơn vị lấy nhỏ lẻ qua trung gian.

Có thể thấy, trong bài toán cạnh tranh giữa chất lượng và giá thành, Điện máy NEWSUN đang đi đúng hướng và dần tìm ra lời giải phù hợp cho mình.

5 loại máy chế biến thực phẩm NEWSUN “không đắt nhưng xắt ra miếng”

Đây cũng là những dòng máy chế biến thực phẩm Điện máy NEWSUN chủ đạo.

1. Nồi nấu phở - Nồi điện nấu thực phẩm

Cái tên đầu tiên không thể không kể đến chính là nồi nấu phở điện. Thiết bị sở hữu bộ gia nhiệt công suất lớn cho khả năng đun nước, hầm xương nhanh chóng và hoàn toàn tự động.

NEWSUN hiện đang cung cấp cả 2 dòng nồi phở nhập khẩu và nội địa, trong đó, nồi nhập Trung Quốc có mức giá mềm hơn với chất lượng vừa phải, phù hợp với các hàng quán mới mở có số vốn nhỏ. Còn nồi phở Việt Nam được sản xuất với chất liệu inox 304 cao cấp và thiết kế chắc chắn hơn, bao gồm nồi phở điện rời, nồi điện liền dung tích 20-200 lít và các mẫu nồi cực lớn thiết kế riêng theo đơn đặt hàng.

2. Tủ nấu cơm - Tủ hấp đa năng

Sản phẩm với ưu thế nấu cơm tự động, chín đều không bị khê cháy hay dính khay. Ngoài ra còn có thể sử dụng để nấu hấp thực phẩm như một chiếc tủ đa năng, rất tiện lợi.

Công ty phân phối cả dòng trong nước và nhập khẩu, mỗi dòng đủ 3 loại gồm tủ dùng điện, dùng gas và điện gas kết hợp với dung tích từ 4 đến 24 khay.

3. Máy cắt thịt - Máy chế biến thịt

Đối với các hàng ăn cần xử lý lượng lớn thịt trong thời gian ngắn thì máy cắt thịt chuyên dụng chính là cánh tay hỗ trợ đắc lực giúp đảm bảo năng suất và thành phẩm đều đẹp nhất.

Riêng máy thái thịt, NEWSUN hiện đang bán dòng máy dùng cho thịt tươi sống và thịt đông lạnh với đủ các model từ mini đến công nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

5 loại máy chế biến thực phẩm Điện máy NEWSUN - Không đắt nhưng xắt ra miếng - Ảnh 2

4. Máy hút chân không đóng gói thực phẩm

Đây là dòng máy được thiết kế chuyên dụng cho việc đóng gói chân không và bảo quản thực phẩm. Máy có khả năng hút kiệt tới 99% không khí, đồng thời hàn kín miệng túi trong tích tắc giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn gấp 3-5 lần cách thông thường.

Máy hút chân không do Công ty nhập khẩu và phân phối với nhiều dòng như: máy 1 buồng, 2 buồng, máy vòi ngoài, máy hút chân không chè, gạo,... Mới đây nhất là sự kiện ra mắt dòng máy hút chân không NEWSUN Promax với nhiều ưu điểm cải tiến vượt trội đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ người dùng.

5. Máy cắt thái rau củ quả - Máy chế biến nông sản

NEWSUN cung cấp đa dạng các dòng máy cắt rau củ từ máy thái lát sợi đến máy thái đa năng cho năng suất từ vài chục đến hàng nghìn kilogam mỗi giờ. Tất cả đều được làm từ chất liệu cao cấp và động cơ bền chắc nhất.

Ngoài 5 cái tên kể trên, NEWSUN còn phân phối rất nhiều sản phẩm máy chế biến thực phẩm và thiết bị bếp công nghiệp khác, tổng số trên 1000 mặt hàng.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua máy chế biến thực phẩm Điện máy NEWSUN thì có thể đến trực tiếp cửa hàng hoặc liên hệ hotline. Điện máy NEWSUN luôn hân hân hạnh được phục vụ!

Góc nhìn chuyên gia: Khuyến cáo trẻ nên dùng Colos IQ để phát triển trí não toàn diện

Góc nhìn chuyên gia: Khuyến cáo trẻ nên dùng Colos IQ để phát triển trí não toàn diện

Colos IQ là sản phẩm sữa non phát triển trí não dành riêng cho trẻ em Việt Nam giai đoạn 2-8 tuổi. Với thành phần và công nghệ đều được nhập khẩu, ứng dụng từ Hoa Kỳ, Colos IQ được các chuyên gia nhi khoa đánh giá hiệu quả gấp nhiều lần so với những dòng sữa thông thường.

Xem thêm
Từ khóa:   Máy hút chân không

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 57 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 38 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe