5 loại máy chế biến thực phẩm Điện máy NEWSUN - Không đắt nhưng xắt ra miếng

Không giống như phần đa các đơn vị phụ thuộc quá nhiều và nguồn hàng ngoại nhập, Điện máy NEWSUN tiên phong trong việc nghiên cứu và sản xuất các dòng máy nội địa chất lượng cao với giá thành phải chăng hơn, đồng thời chủ động hơn về nguồn hàng. Một số mặt hàng tiêu biểu như nồi nấu phở điện, tủ hấp đa năng, máy xay giò chả, lò nướng Salamander,... chiếm khoảng 40-50% tổng số lượng mặt hàng của công ty. Mục tiêu trong tương lai, con số đó sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Sự thật rằng, sẽ không có món hàng nào vừa “rẻ”, vừa “tốt”, có chăng là sự phù hợp giữa cung và cầu hoặc xảy ra điều ngược lại. Chính điều đó đã đặt ra bài toán cạnh tranh cho các doanh nghiệp, làm sao để vừa cung cấp được sản phẩm chất lượng, vừa đưa ra được mức giá tốt cho khách hàng.

Với con số 50-60% còn lại, Công ty vẫn tiếp tục duy trì với nguồn hàng ngoại nhập, đáp ứng nhu cầu hàng giá rẻ, chất lượng vừa phải. Nếu như dòng máy nội địa thuộc phân khúc giá tầm trung đến cao, tương xứng với chất lượng thì đối với hàng giá rẻ, NEWSUN tự tin bao giá toàn thị trường. Sở hữu lượng khách hàng đông đảo, nguồn hàng tiêu thụ lớn, NEWSUN luôn là đại lý cấp 1 của các nhà cung cấp nên giá nhập vào ưu đãi hơn so với các đơn vị lấy nhỏ lẻ qua trung gian.

Có thể thấy, trong bài toán cạnh tranh giữa chất lượng và giá thành, Điện máy NEWSUN đang đi đúng hướng và dần tìm ra lời giải phù hợp cho mình.

5 loại máy chế biến thực phẩm NEWSUN “không đắt nhưng xắt ra miếng”

Đây cũng là những dòng máy chế biến thực phẩm Điện máy NEWSUN chủ đạo.

1. Nồi nấu phở - Nồi điện nấu thực phẩm

Cái tên đầu tiên không thể không kể đến chính là nồi nấu phở điện. Thiết bị sở hữu bộ gia nhiệt công suất lớn cho khả năng đun nước, hầm xương nhanh chóng và hoàn toàn tự động.

NEWSUN hiện đang cung cấp cả 2 dòng nồi phở nhập khẩu và nội địa, trong đó, nồi nhập Trung Quốc có mức giá mềm hơn với chất lượng vừa phải, phù hợp với các hàng quán mới mở có số vốn nhỏ. Còn nồi phở Việt Nam được sản xuất với chất liệu inox 304 cao cấp và thiết kế chắc chắn hơn, bao gồm nồi phở điện rời, nồi điện liền dung tích 20-200 lít và các mẫu nồi cực lớn thiết kế riêng theo đơn đặt hàng.

2. Tủ nấu cơm - Tủ hấp đa năng

Sản phẩm với ưu thế nấu cơm tự động, chín đều không bị khê cháy hay dính khay. Ngoài ra còn có thể sử dụng để nấu hấp thực phẩm như một chiếc tủ đa năng, rất tiện lợi.

Công ty phân phối cả dòng trong nước và nhập khẩu, mỗi dòng đủ 3 loại gồm tủ dùng điện, dùng gas và điện gas kết hợp với dung tích từ 4 đến 24 khay.

3. Máy cắt thịt - Máy chế biến thịt

Đối với các hàng ăn cần xử lý lượng lớn thịt trong thời gian ngắn thì máy cắt thịt chuyên dụng chính là cánh tay hỗ trợ đắc lực giúp đảm bảo năng suất và thành phẩm đều đẹp nhất.

Riêng máy thái thịt, NEWSUN hiện đang bán dòng máy dùng cho thịt tươi sống và thịt đông lạnh với đủ các model từ mini đến công nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

4. Máy hút chân không đóng gói thực phẩm

Đây là dòng máy được thiết kế chuyên dụng cho việc đóng gói chân không và bảo quản thực phẩm. Máy có khả năng hút kiệt tới 99% không khí, đồng thời hàn kín miệng túi trong tích tắc giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn gấp 3-5 lần cách thông thường.

Máy hút chân không do Công ty nhập khẩu và phân phối với nhiều dòng như: máy 1 buồng, 2 buồng, máy vòi ngoài, máy hút chân không chè, gạo,... Mới đây nhất là sự kiện ra mắt dòng máy hút chân không NEWSUN Promax với nhiều ưu điểm cải tiến vượt trội đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ người dùng.

5. Máy cắt thái rau củ quả - Máy chế biến nông sản

NEWSUN cung cấp đa dạng các dòng máy cắt rau củ từ máy thái lát sợi đến máy thái đa năng cho năng suất từ vài chục đến hàng nghìn kilogam mỗi giờ. Tất cả đều được làm từ chất liệu cao cấp và động cơ bền chắc nhất.

Ngoài 5 cái tên kể trên, NEWSUN còn phân phối rất nhiều sản phẩm máy chế biến thực phẩm và thiết bị bếp công nghiệp khác, tổng số trên 1000 mặt hàng.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua máy chế biến thực phẩm Điện máy NEWSUN thì có thể đến trực tiếp cửa hàng hoặc liên hệ hotline. Điện máy NEWSUN luôn hân hân hạnh được phục vụ!