Cách làm xôi bát bửu hạt sen cho ngày Rằm tháng 7 ấp áp, ngập tràn yêu thương

Dinh dưỡng 09/08/2022 10:50

Với công thức đơn giản và nguyên liệu sẵn có, chị em hãy bắt tay vào bếp làm món xôi bát bửu hạt sen cho Rằm tháng 7 xum họp nhé.

Nguyên liệu:

Nguyên liệu:

600gr nếp cái hoa vàng

50gr củ cải muối 

100gr nấm đông cô tươi

100gr hạt sen

50gr đậu phộng

50gr đậu gà

2 miếng đậu hũ

100gr cà rốt

Hành boarô

Bơ đậu phộng

Cách làm xôi bát bửu hạt sen cho ngày Rằm tháng 7 ấp áp, ngập tràn yêu thương - Ảnh 1

Cách làm:

Sơ chế: luộc mềm hạt sen, đậu phộng, đậu gà

Cà rốt băm nhuyễn

Củ cải muối cắt hạt lựu, luộc 10 phút

Đậu hũ cắt hạt lựu chiên vàng

Nấu xôi:Gạo nếp ngâm 6-8 tiếng, vo sạch và hấp 45 phút

Sốt xào nhân: 1 thìa canh nước tương + 1 thìa canh dầu hào chay + ½ thìa cà phê hạt nêm chay + 1 thìa cà phê đường + 1/3 thìa cà phê muối + 1 xíu ít ngũ vị hương + 1 thìa canh dầu mè thơm + Tiêu xay (Trộn đều sốt).

Xào nhân: Cho 1 ít dầu ăn, thêm bao rô vào phi thơm, cho hết các loại nhân vào và cho sốt xào vài phút để nhân thấm gia vị.

Sốt trộn xôi: 2 thìa canh nước tương + 2 thìa canh bơ đậu phộng + 1 thìa cà phê đường + 3 thìa canh nước nóng + Sau khi xôi hấp chín, đổ từ từ chén sốt trộn xôi vào + Xới xôi đều cho thấm sốt và cho nhân vào trộn chung.

Chừa 1 ít nhân trang trí trên mặt xôi.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Dương Yến Nhi

Xôi đậu ngon miệng - đẹp mắt cho lễ Vu lan và Rằm Trung thu

Xôi đậu ngon miệng - đẹp mắt cho lễ Vu lan và Rằm Trung thu

Về tạo hình những chiếc xôi đậu thật sự không phức tạp mà chỉ mất nhiều thời gian thôi… Khi ngắm nhìn mọi người nghĩ “chắc là khó và cần nhiều đồ chuyên dụng lắm đây”… Nhưng thực chất chỉ sử dụng phần lớn đồ làm bếp có sẵn trong nhà, thêm vài dụng cụ đơn giản làm bánh cộng thêm sự kiên nhân và một chút sáng tạo thì có thể tạo hình được những chiếc bánh xôi đậu xinh.

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