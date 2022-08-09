Cách làm xôi bát bửu hạt sen cho ngày Rằm tháng 7 ấp áp, ngập tràn yêu thương

Với công thức đơn giản và nguyên liệu sẵn có, chị em hãy bắt tay vào bếp làm món xôi bát bửu hạt sen cho Rằm tháng 7 xum họp nhé.
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Nguyên liệu:
Nguyên liệu:
600gr nếp cái hoa vàng
50gr củ cải muối
100gr nấm đông cô tươi
100gr hạt sen
50gr đậu phộng
50gr đậu gà
2 miếng đậu hũ
100gr cà rốt
Hành boarô
Bơ đậu phộng
Cách làm:
Sơ chế: luộc mềm hạt sen, đậu phộng, đậu gà
Cà rốt băm nhuyễn
Củ cải muối cắt hạt lựu, luộc 10 phút
Đậu hũ cắt hạt lựu chiên vàng
Nấu xôi:Gạo nếp ngâm 6-8 tiếng, vo sạch và hấp 45 phút
Sốt xào nhân: 1 thìa canh nước tương + 1 thìa canh dầu hào chay + ½ thìa cà phê hạt nêm chay + 1 thìa cà phê đường + 1/3 thìa cà phê muối + 1 xíu ít ngũ vị hương + 1 thìa canh dầu mè thơm + Tiêu xay (Trộn đều sốt).
Xào nhân: Cho 1 ít dầu ăn, thêm bao rô vào phi thơm, cho hết các loại nhân vào và cho sốt xào vài phút để nhân thấm gia vị.
Sốt trộn xôi: 2 thìa canh nước tương + 2 thìa canh bơ đậu phộng + 1 thìa cà phê đường + 3 thìa canh nước nóng + Sau khi xôi hấp chín, đổ từ từ chén sốt trộn xôi vào + Xới xôi đều cho thấm sốt và cho nhân vào trộn chung.
Chừa 1 ít nhân trang trí trên mặt xôi.
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Facebook Dương Yến Nhi