Xôi đậu ngon miệng - đẹp mắt cho lễ Vu lan và Rằm Trung thu

Hoà vào tinh thần của ngày lễ Vu Lan và ngày Rằm trung thu nhộn nhịp bạn nữ có facebook Chau Anh Ha Chi chia sẻ trong nhóm những người thích nấu năm món xôi đậu ngon miệng - đẹp mắt mà công thức lại vô cùng đơn giản với những nguyên liệu sẵn có.

Về tạo hình những chiếc xôi đậu thật sự không phức tạp mà chỉ mất nhiều thời gian thôi… Khi ngắm nhìn mọi người nghĩ “chắc là khó và cần nhiều đồ chuyên dụng lắm đây”… Nhưng thực chất chỉ sử dụng phần lớn đồ làm bếp có sẵn trong nhà, thêm vài dụng cụ đơn giản làm bánh cộng thêm sự kiên nhân và một chút sáng tạo thì có thể tạo hình được những chiếc bánh xôi đậu xinh xinh như này ạ!" facebook Chau Anh Ha Chi chia sẻ.

Nguồn: Facebook Chau Anh Ha Chi