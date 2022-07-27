Ông Furusawa Yasuyuki, Tổng Giám Đốc của AEON Việt Nam, chia sẻ: “Với triết lý kinh doanh “Tất cả vì khách hàng” và lời cam kết “mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy trong cuộc sống hàng ngày”, AEON Việt Nam đã có cơ hội đồng hành cùng hàng triệu người tiêu dùng Việt. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý khách hàng, đối tác và các bên liên quan đã đồng hành cùng AEON Việt Nam trong suốt 10 năm qua”.

AEON bắt đầu tìm hiểu thị trường Việt Nam từ năm 2009, dưới hình thức văn phòng đại diện và chính thức thành lập Công ty TNHH AEON Việt Nam vào năm 2011. Sau chặng đường 10 năm phát triển, doanh nghiệp này đã có mặt tại 5 tỉnh thành lớn, đầu tư vào 5 lĩnh vực bán lẻ đa dạng với 4.000 nhân viên trên toàn quốc.

AEON Việt Nam đã mở rộng kinh doanh tại 5 tỉnh thành trên toàn quốc, với 7 trung tâm mua sắm cùng trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, 10 siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu, hơn 20 cửa hàng chuyên doanh, 2 trung tâm phân phối và trang thương mại điện tử AEON Eshop. Hiện nay, AEON Việt Nam có 4.000 nhân viên trên toàn quốc.

Sau hơn 10 năm hoạt động, AEON Việt Nam đã chào đón 180 triệu lượt khách mua sắm, với 2 triệu khách hàng thành viên.

Bên cạnh sứ mệnh của nhà bán lẻ, AEON Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng trong việc kiến tạo các giá trị chung cùng cộng đồng địa phương nơi AEON hiện diện.

Trong đó, AEON đã triển khai chương trình trồng cây Cánh rừng quê hương AEON ngay từ những năm đầu tiên vào thị trường Việt Nam. Tính đến tháng 2/2022, AEON đã cùng cộng đồng trồng hơn 100.000 cây xanh tại nhiều địa điểm như: Lăng Cô (Huế), rừng quốc gia Ba Vì (Hà Nội) và xung quanh các trung tâm mua sắm AEON.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm, vào ngày 23/7, AEON Việt Nam đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS) chính thức xác lập kỷ lục cho “Tháp lồng đèn cao nhất Việt Nam” được trang trí bởi 216 chiếc đồng đèn kiểu Nhật và “Bức tranh lồng đèn lớn nhất Việt Nam” từ 2304 chiếc lồng đèn có màu sắc và họa tiết đa dạng, nổi bật thông điệp “AEON chào đón 2.000.000 thành viên”.

Đại diện VIETKINGS trao 2 chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho đại diện AEON Việt Nam

Trong tháng 7 và tháng 8/2022, tại các Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị AEON còn diễn ra các sự kiện như: cuộc thi vẽ tranh, Hội chợ các sản phẩm phát triển bền vững cùng các ưu đãi hấp dẫn bao gồm: Đại tiệc tri ân chào đón 2 triệu thành viên, AEON Super Sale, v.v

AEON Việt Nam sẽ tổ chức Giải chạy tiếp sức dành cho gia đình “AEON Ekiden 2002 – Cung đường tiếp sức, Cả nhà cùng vui” xung quanh khuôn viên 3 trung tâm mua sắm: AEON Hà Đông (Hà Nội) ngày 31/07, AEON Bình Dương (TP Thuận An - Bình Dương) ngày 21/08, AEON Tân Phú (TP.HCM) ngày 2/10.

Giải chạy AEON Ekiden 2022 không chỉ góp phần thúc đẩy xu hướng chạy bộ, nâng cao sức khỏe, sự kiện còn kết hợp với Ngày hội văn hóa Việt Nhật với các tiết mục trình diễn và trò chơi hấp dẫn mang đậm nét văn hóa Việt Nam - Nhật Bản như Hội thi Cosplay, giã bánh Mochi, làm tò he… cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình và ưu đãi nhân dịp Kỷ niệm 10 năm của AEON Việt Nam, vui lòng truy cập vào https://aeon.vn/kyniem10nam/.