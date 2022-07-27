Tuyệt chiêu nấu cơm dẻo thơm, lâu thiu chỉ bằng 3 nguyên liệu nhà ai cũng có

Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến cơm nhanh thiu do vi khuẩn trong cơm phát triển nhanh. Vì vậy, để cơm được thơm ngon, lâu thiu, bạn cần phải chú ý từ khâu chế biến. Đây là một số mẹo nhỏ được các nhà hàng áp dụng khiến cơm thơm ngon hơn nhiều, đảm bảo cả nhà sẽ cùng nhau ăn ngon miệng, chắc chắn chẳng bao giờ "chán cơm".

Khi nấu cơm, bạn thêm 1 lượng nhỏ muối ăn, 1 lượng nhỏ dầu ăn sẽ giúp cơm tơi hơn, mềm hơn, bạn sẽ không phải lo cơm vừa khô vừa cứng nữa. Dầu ăn có tác dụng gia tăng độ đậm đà cho cơm, muối ăn sẽ góp phần khử mùi gạo tanh khiến cơm không còn có mùi khó ngửi nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Giấm ăn giúp cơm lâu thiu

Khi nấu cơm, bạn chỉ cần cho thêm vài giọt giấm ăn (1,5kg gạo thì dùng 2-3ml giấm ăn). Giấm sẽ giúp cơm trắng và không dễ bị thiu hay chua. Lượng giấm bạn sử dụng rất ít và sẽ bốc hơi trong quá trình nấu nên không cần lo lắng về việc mùi giấm làm ảnh hưởng đến mùi vị của cơm.

2. Chú ý khâu chế biến

Rửa sạch đáy nồi cơm

Nhiều người chỉ rửa nồi qua loa trước khi nấu nhưng thực chất đây là việc làm sai cách. Trước khi nấu cơm, bạn nên loại bỏ cơm cũ đã dính ở đáy nồi để đảm bảo vệ sinh và giữ cho cơm mới lâu thiu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vo gạo nhẹ nhàng

Ảnh minh họa: Internet

Việc vo gạo hết sức quan trọng trong việc nấu cơm. Nó giúp loại bỏ các bụi bẩn lẫn trong gạo. Tuy nhiên, vo gạo không cần vo nhiều lần. Vo quá kỹ sẽ khiến lớp vitamin, khoáng chất bám bên ngoài hạt gạo bị rửa trôi hết. Bạn chỉ cần vo gạo nhẹ nhàng khoảng 2 lần là được.

Nên dùng nước sôi để nấu cơm

Nấu cơm bằng nước sôi sẽ giúp giữa lại nhiều dưỡng chất hơn. Khi cho nước sôi, lớp màng bên ngoài hạt gạo sẽ nhanh chóng co lại, giúp giữ lại dưỡng chất bên trong, vừa đảm bảo chất lượng, cơm lại ngon hơn.