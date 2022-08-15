Góc nhìn chuyên gia: Khuyến cáo trẻ nên dùng Colos IQ để phát triển trí não toàn diện

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn Viện Trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Phó Tổng thư ký - Tổng hội Y học Việt Nam: “Sai lầm trong nuôi dạy trẻ giai đoạn 2-8 tuổi là cha mẹ chỉ tập trung vào việc phát triển thể chất chiều cao, cân nặng của con mà không biết đây là giai đoạn vàng để phát triển trí não cho con và trí não mới là yếu tố then chốt quyết định tương lai con sau này”.

Bác sĩ cũng cho biết: DHA rất cần thiết cho sự phát triển của não bộ vì nó chiếm tỉ lệ cao nhất trong chất xám. Và DHA từ tảo biển được đánh giá là loại DHA tốt nhất vì nó có độ ổn định cao và cực kỳ tinh thiết.

Đây chính là ưu điểm đột phá của Colos IQ khi đây là dòng sữa đầu tiên tại nước ta có thành phần DHA tinh khiết này

Colos IQ với lượng DHA dồi dào, tinh khiết rất an toàn và dễ uống.

Cho trẻ sử dụng Colos IQ sẽ giúp con được hấp thụ hàm lượng DHA tốt nhất, từ đó giúp con phát triển trí não toàn diện, cho con thông minh hơn, tăng khả năng tập trung cũng như giảm tình trạng quấy khóc, ăn vạ.

Ứng dụng công nghệ ESOLV từ Hoa Kỳ cho hiệu quả vượt trội

Tuy nhiên, độ tuổi 2-8 tuổi, thành ruột của trẻ chưa hoàn thiện nên rất khó hấp thụ DHA trong khi DHA là chất khó hấp thụ. Để giải quyết vấn đề này, Colos IQ đã ứng dụng công nghệ ESOLV từ Hoa Kỳ giúp phân tách DHA tinh khiết thành kích thước siêu nhỏ từ 10 - 20mm dễ dàng thẩm thấu, hoà tan trong môi trường dạ dày của trẻ.

Việc sử dụng 1 đến 2 cốc sữa Colos IQ mỗi ngày sẽ giúp trẻ phát triển trí não toàn diện. Cho trẻ thông minh, tăng khả năng ghi nhớ, khả năng tập trung hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Hiệu quả được chứng minh cao gấp nhiều lần so với các sản phẩm thông thường.

TS.BS Phan Bích Nga - Giám đốc Trung tâm Tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

TS.BS Phan Bích Nga nhận định: Để nói về dòng sữa chuyên biệt giúp các con phát triển trí não toàn diện thì tôi đánh giá COLOS IQ là 1 trong những sản phẩm rất tốt