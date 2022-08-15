Bí kíp nấu chè bí đỏ "thượng thừa", ngon xuất sắc cả nhà đều mê

Ngoài chế biến những món mặn thì bí đỏ còn là một nguyên liệu thần sầu để nấu các món ngọt, tráng miệng. Chị em hãy thử ngay công thức chè bí đỏ sau để có món ngon cho cả nhà.
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Bí đỏ có thể kết hợp với các loại đậu khi nấu chè vào những ngày hè nóng nực, giúp thanh mát cơ thể rất tốt. Chè bí đỏ là một món chè rất bổ dưỡng, tốt cho cơ thể. Vị thơm ngon béo bùi của bí cùng các loại đậu tạo nên hương vị đặc biệt cho món chè này.
Nguyên liệu
- Bí đỏ: 1 trái
- Đậu xanh: 1/2 chén
- Đậu phộng: 1/2 chén
- Đường, muối
Cách nấu:
- Bí đỏ rửa sạch rồi cắt miếng nhỏ, có thể gọt sạch vỏ hoặc không cần gọt vỏ. Lời khuyên vàng là nấu chè bí đỏ không bỏ vỏ và ruột sẽ ngon đậm đà hơn.
- Đậu xanh rửa sạch, cà nát.
- Đậu phộng rửa sạch.
- Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm nước xấp mặt và nấu chín mềm tất cả, nếu đặc quá có thể thêm nước.
- Khi bí chín mềm có thể quậy nhẹ để bí tan ra tạo độ sánh cho món chè, thêm đường theo ý muốn rồi để chè sôi thêm ít phút là xong.
- Món chè này ăn nóng hay lạnh đều rất ngon.
Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Thao Ngo Phuong