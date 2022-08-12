Những lưu ý đặc biệt về dinh dưỡng dành cho người bị sốt xuất huyết để giúp sức khỏe nhanh chóng hồi phục

Sốt xuất huyết là một bệnh nhiệt đới do muỗi truyền do vi rút Dengue gây ra. Các triệu chứng thường bắt đầu từ 3 đến 14 ngày sau khi bị nhiễm trùng, có thể bao gồm sốt cao, đau đầu, nôn mửa, đau cơ và khớp, phát ban da đặc trưng. Khi muỗi đốt người bị nhiễm vi rút sốt xuất huyết, vi rút này sẽ xâm nhập vào muỗi khác. Khi muỗi bị nhiễm bệnh sau đó đốt người khác, vi rút sẽ xâm nhập vào máu của người đó.

Các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết thường bắt đầu từ ba đến 14 ngày sau khi nhiễm bệnh, và có thể bao gồm sốt cao, đau đầu và phát ban da đặc trưng.

Lá đu đủ rất giàu các enzym như papain và chymopapain, giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa đầy hơi và các rối loạn tiêu hóa khác. 30ml nước ép lá đu đủ tươi giúp tăng số lượng tiểu cầu cần thiết trong điều trị bệnh sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết có thể tăng nhanh sau khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu. Do đó, điều quan trọng là tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay khi quan sát thấy những triệu chứng này. Mặc dù không có phương pháp điều trị hoặc vắc-xin cho bệnh nhiễm trùng và thường được điều trị theo triệu chứng, nhưng điều cần thiết là tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nếu bạn bị sốt xuất huyết. Để giúp bạn điều dưỡng tốt hơn, Pavithra N Raj, chuyên gia dinh dưỡng chính, Bệnh viện Columbia Asia Yeshwanthpur đã gợi ý một số loại thực phẩm mà bệnh nhân sốt xuất huyết nên ăn và tránh để đảm bảo phục hồi nhanh chóng.

Trái cây giúp duy trì số lượng tiểu cầu trong máu bình thường, điều cần thiết để phục hồi sau bệnh sốt xuất huyết.

Quả lựu rất giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất thiết yếu cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tiêu thụ lựu làm giảm cảm giác kiệt sức và mệt mỏi. Là một nguồn giàu chất sắt, lựu nổi bật là rất có lợi cho máu, giúp duy trì số lượng tiểu cầu trong máu bình thường, điều cần thiết để phục hồi sau bệnh sốt xuất huyết. Lựu đã được sử dụng từ thời cổ đại cho sức khỏe và các đặc tính y học của nó.

Nước dừa : Bệnh sốt xuất huyết thường dẫn đến tình trạng mất nước. Vì vậy, sẽ vô cùng có lợi khi tiêu thụ nước dừa - loại nước chứa nhiều chất điện giải và các chất dinh dưỡng quan trọng.

Nghệ và sữa : Là một chất khử trùng và tăng cường trao đổi chất, nên tiêu thụ một chút nghệ với sữa. Điều này giúp phục hồi nhanh hơn.

Cỏ cà ri được biết là có tác dụng gây ngủ và hoạt động như một loại thuốc an thần nhẹ giúp giảm đau. Nó cũng được biết đến để ổn định cơn sốt cao, một triệu chứng phổ biến của bệnh sốt xuất huyết.

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Cam: Giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, cam và nước ép của nó giúp điều trị và loại bỏ vi rút sốt xuất huyết.



Bông cải xanh rất giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất.

Bông cải xanh là một nguồn tuyệt vời của vitamin K giúp tái tạo tiểu cầu trong máu. Đó là lý do tại sao, nếu số lượng tiểu cầu giảm mạnh, bông cải xanh phải được đưa vào chế độ ăn của bệnh nhân sốt xuất huyết. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất.

Rau bina là một nguồn giàu chất sắt và axit béo omega-3 và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch ở mức độ tuyệt vời. Đó là một cách hiệu quả để tăng số lượng tiểu cầu.

Ảnh minh họa: Internet

Quả kiwi có chứa một lượng lớn vitamin A và E cùng với kali giúp cân bằng lượng điện giải trong cơ thể và hạn chế tình trạng tăng huyết áp, cao huyết áp. Đồng trong quả kiwi đặc biệt có lợi cho việc hình thành các tế bào hồng cầu khỏe mạnh và xây dựng khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật.

Lưu ý: Các biện pháp khắc phục được đề cập ở trên chỉ nên được áp dụng như một hình thức điều trị bổ sung.

Những thực phẩm cần tránh khi bị sốt xuất huyết

Tốt nhất là tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán và chọn chế độ ăn nhẹ hơn nếu bạn bị sốt xuất huyết. Thức ăn nhiều dầu mỡ có thể dẫn đến huyết áp cao và cholesterol cao. Điều này có thể cản trở con đường hồi phục của bạn vì nó làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

Thức ăn cay là điều tối kỵ đối với bệnh nhân sốt xuất huyết. Nó có thể khiến axit tích tụ trong dạ dày và dẫn đến loét và tổn thương thành dạ dày. Tổn thương này cản trở quá trình hồi phục vì cơ thể bạn dường như đang chống chọi với bệnh tật gấp đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có chứa caffein: Cơ thể bạn cần nhiều chất lỏng, nhưng đồ uống có chứa caffein không phải là thứ bạn nên chọn. Những thức uống này làm tăng nhịp tim nhanh chóng, mệt mỏi và phá vỡ cơ bắp. Tăng lượng chất lỏng của bạn và uống nước ấm thay vì nước bình thường.

Theo Indiaexpess