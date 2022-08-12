Những lưu ý đặc biệt về dinh dưỡng dành cho người bị sốt xuất huyết để giúp sức khỏe nhanh chóng hồi phục

Dinh dưỡng 12/08/2022 12:32

Sốt xuất huyết có thể tăng nhanh sau khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu. Do đó, điều quan trọng là bạn cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay khi quan sát thấy những triệu chứng này.

Những lưu ý đặc biệt về dinh dưỡng dành cho người bị sốt xuất huyết để giúp sức khỏe nhanh chóng hồi phục - Ảnh 1

Các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết thường bắt đầu từ ba đến 14 ngày sau khi nhiễm bệnh, và có thể bao gồm sốt cao, đau đầu và phát ban da đặc trưng. 

Sốt xuất huyết là một bệnh nhiệt đới do muỗi truyền do vi rút Dengue gây ra. Các triệu chứng thường bắt đầu từ 3 đến 14 ngày sau khi bị nhiễm trùng, có thể bao gồm sốt cao, đau đầu, nôn mửa, đau cơ và khớp, phát ban da đặc trưng. Khi muỗi đốt người bị nhiễm vi rút sốt xuất huyết, vi rút này sẽ xâm nhập vào muỗi khác. Khi muỗi bị nhiễm bệnh sau đó đốt người khác, vi rút sẽ xâm nhập vào máu của người đó.

Những lưu ý đặc biệt về dinh dưỡng dành cho người bị sốt xuất huyết để giúp sức khỏe nhanh chóng hồi phục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sốt xuất huyết có thể tăng nhanh sau khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu. Do đó, điều quan trọng là tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay khi quan sát thấy những triệu chứng này. Mặc dù không có phương pháp điều trị hoặc vắc-xin cho bệnh nhiễm trùng và thường được điều trị theo triệu chứng, nhưng điều cần thiết là tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nếu bạn bị sốt xuất huyết. Để giúp bạn điều dưỡng tốt hơn, Pavithra N Raj, chuyên gia dinh dưỡng chính, Bệnh viện Columbia Asia Yeshwanthpur đã gợi ý một số loại thực phẩm mà bệnh nhân sốt xuất huyết nên ăn và tránh để đảm bảo phục hồi nhanh chóng.

Thực phẩm tốt nhất để phục hồi sau sốt xuất huyết

Lá đu đủ rất giàu các enzym như papain và chymopapain, giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa đầy hơi và các rối loạn tiêu hóa khác. 30ml nước ép lá đu đủ tươi giúp tăng số lượng tiểu cầu cần thiết trong điều trị bệnh sốt xuất huyết.

Những lưu ý đặc biệt về dinh dưỡng dành cho người bị sốt xuất huyết để giúp sức khỏe nhanh chóng hồi phục - Ảnh 3

Trái cây giúp duy trì số lượng tiểu cầu trong máu bình thường, điều cần thiết để phục hồi sau bệnh sốt xuất huyết. 

Quả lựu rất giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất thiết yếu cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tiêu thụ lựu làm giảm cảm giác kiệt sức và mệt mỏi. Là một nguồn giàu chất sắt, lựu nổi bật là rất có lợi cho máu, giúp duy trì số lượng tiểu cầu trong máu bình thường, điều cần thiết để phục hồi sau bệnh sốt xuất huyết. Lựu đã được sử dụng từ thời cổ đại cho sức khỏe và các đặc tính y học của nó.

Nước dừa : Bệnh sốt xuất huyết thường dẫn đến tình trạng mất nước. Vì vậy, sẽ vô cùng có lợi khi tiêu thụ nước dừa - loại nước chứa nhiều chất điện giải và các chất dinh dưỡng quan trọng.

Nghệ và sữa : Là một chất khử trùng và tăng cường trao đổi chất, nên tiêu thụ một chút nghệ với sữa. Điều này giúp phục hồi nhanh hơn.

Cỏ cà ri được biết là có tác dụng gây ngủ và hoạt động như một loại thuốc an thần nhẹ giúp giảm đau. Nó cũng được biết đến để ổn định cơn sốt cao, một triệu chứng phổ biến của bệnh sốt xuất huyết.

Những lưu ý đặc biệt về dinh dưỡng dành cho người bị sốt xuất huyết để giúp sức khỏe nhanh chóng hồi phục - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cam: Giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, cam và nước ép của nó giúp điều trị và loại bỏ vi rút sốt xuất huyết.

Những lưu ý đặc biệt về dinh dưỡng dành cho người bị sốt xuất huyết để giúp sức khỏe nhanh chóng hồi phục - Ảnh 5
 Bông cải xanh rất giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất.

Bông cải xanh là một nguồn tuyệt vời của vitamin K giúp tái tạo tiểu cầu trong máu. Đó là lý do tại sao, nếu số lượng tiểu cầu giảm mạnh, bông cải xanh phải được đưa vào chế độ ăn của bệnh nhân sốt xuất huyết. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất. 

Rau bina là một nguồn giàu chất sắt và axit béo omega-3 và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch ở mức độ tuyệt vời. Đó là một cách hiệu quả để tăng số lượng tiểu cầu.

Những lưu ý đặc biệt về dinh dưỡng dành cho người bị sốt xuất huyết để giúp sức khỏe nhanh chóng hồi phục - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Quả kiwi có chứa một lượng lớn vitamin A và E cùng với kali giúp cân bằng lượng điện giải trong cơ thể và hạn chế tình trạng tăng huyết áp, cao huyết áp. Đồng trong quả kiwi đặc biệt có lợi cho việc hình thành các tế bào hồng cầu khỏe mạnh và xây dựng khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật.

Lưu ý: Các biện pháp khắc phục được đề cập ở trên chỉ nên được áp dụng như một hình thức điều trị bổ sung.

Những thực phẩm cần tránh khi bị sốt xuất huyết

Tốt nhất là tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán và chọn chế độ ăn nhẹ hơn nếu bạn bị sốt xuất huyết. Thức ăn nhiều dầu mỡ có thể dẫn đến huyết áp cao và cholesterol cao. Điều này có thể cản trở con đường hồi phục của bạn vì nó làm suy yếu hệ thống miễn dịch. 

Thức ăn cay là điều tối kỵ đối với bệnh nhân sốt xuất huyết. Nó có thể khiến axit tích tụ trong dạ dày và dẫn đến loét và tổn thương thành dạ dày. Tổn thương này cản trở quá trình hồi phục vì cơ thể bạn dường như đang chống chọi với bệnh tật gấp đôi.

Những lưu ý đặc biệt về dinh dưỡng dành cho người bị sốt xuất huyết để giúp sức khỏe nhanh chóng hồi phục - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có chứa caffein: Cơ thể bạn cần nhiều chất lỏng, nhưng đồ uống có chứa caffein không phải là thứ bạn nên chọn. Những thức uống này làm tăng nhịp tim nhanh chóng, mệt mỏi và phá vỡ cơ bắp. Tăng lượng chất lỏng của bạn và uống nước ấm thay vì nước bình thường.

Theo Indiaexpess

Cách làm bún ốc nguội - món quà nghệ thuật của người Hà thành!

Cách làm bún ốc nguội - món quà nghệ thuật của người Hà thành!

Bún ốc nguội - món bún độc lạ từ tên gọi tới hương vị mà bạn nhất định không thể bỏ lỡ!

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm nên ăn khi bị sốt xuất huyết dinh dưỡng cho người bị sốt xuất huyết lưu ý khi bị sốt xuất huyết

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe