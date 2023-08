Thịt kho tàu chay vô cùng hấp dẫn với nguyên liệu đơn giản cho Rằm tháng 7 này

Thử ngay món thịt kho chay cho Rằm tháng 7 vừa ngon lại còn đơn giản.

Nguyên liệu:

8 miếng sườn non chay

1 ổ bánh mì

Bột năng, bột gạo

Boaro, ớt sừng

400ml nước dừa

4 hột vịt chay

Thành phẩm thịt kho chay vô cùng đẹp mắt

Cách làm:



+ Sơ chế:

Sườn non chay ngâm mềm vắt ráo nước

Bánh mì cắt bỏ 2 phần cùi, cắt đôi theo chiều dọc ổ bánh mì, dùng cây lăn qua lát bánh mì



+ Pha lớp bột:

100gr bột năng

100gr bột gạo

1/3 thìa cfe muối

400ml nước

Khuyấy đều và múc ra ½ chén để riêng



Sau đó, nấu bột trên bếp nhỏ lửa, thấy bột gần sệt tắt bếp liền nhưng vẫn đảo đều tay, tránh để bột quá đặc



+ Tạo hình miếng thịt chay:

Lót bánh mì vào hộp, quết 1 lớp bột dày lên trên ổ bánh mì

Nhúng sườn non vào chén bột chưa nấu, để riêng lúc đầu

Đặt 2 miếng sườn non chay vào



Lớp thứ 2, cũng cho bột sệt vào tán đều và tiếp tục cho 2 miến sườn non chay lên, hấp 30 phút

Sau đó, để thật nguội, cho vào tủ mát 1-2 tiếng để cắt dễ hơn

Do làm thịt kho tàu nên cắt khúc vuông thịt chay cho lớn 1 tí để kho không bị nát nhen



+ Chiên thịt chay:

Để kho ngon hơn, chiên vàng đều hết các mặt cục thịt chay vừa cắt ra



+ Kho thịt chay:

Xay nhuyễn ½ cây boaro + ½ trái ớt sừng

Cho 1 ít dầu ăn vào nồi

Thêm boaro + ớt xay, phi thơm

Sau đó, cho 400ml nước dừa

Nêm gia vị:

1 thìa canh hạt nêm chay

1 thìa cfe đường phèn

3 thìa canh nước mắm chay

¼ thìa cfe muối

1 thìa canh nước tương



Nấu nước kho 15 phút, sau đó thêm thịt chay và hột vịt chay

Nấu tiếp 5 phút, tắt bếp thêm vài trái ớt

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Dương Yến Nhi

Nằm lòng ngay 3 tuyệt chiêu dùng bếp từ vừa tiết kiệm điện lại vừa kéo dài "tuổi thọ" cho bếp Một trong những lợi ích lớn nhất của bếp từ là giúp giảm thời gian nấu nướng, lại dễ lau chùi. Nhưng đi kèm với sự tiện lợi là tăng chi phí dùng điện, để có thể sử dụng một cách thông minh thì chị em nên lưu ý những mẹo sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-kho-tau-chay-vo-cung-hap-dan-voi-nguyen-lieu-don-gian-cho-ram-thang-7-nay-490208.html