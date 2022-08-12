Thịt kho tàu chay vô cùng hấp dẫn với nguyên liệu đơn giản cho Rằm tháng 7 này

Thử ngay món thịt kho chay cho Rằm tháng 7 vừa ngon lại còn đơn giản.
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Nguyên liệu:
8 miếng sườn non chay
1 ổ bánh mì
Bột năng, bột gạo
Boaro, ớt sừng
400ml nước dừa
4 hột vịt chay
Thành phẩm thịt kho chay vô cùng đẹp mắt
Cách làm:
+ Sơ chế:
Sườn non chay ngâm mềm vắt ráo nước
Bánh mì cắt bỏ 2 phần cùi, cắt đôi theo chiều dọc ổ bánh mì, dùng cây lăn qua lát bánh mì
+ Pha lớp bột:
100gr bột năng
100gr bột gạo
1/3 thìa cfe muối
400ml nước
Khuyấy đều và múc ra ½ chén để riêng
Sau đó, nấu bột trên bếp nhỏ lửa, thấy bột gần sệt tắt bếp liền nhưng vẫn đảo đều tay, tránh để bột quá đặc
+ Tạo hình miếng thịt chay:
Lót bánh mì vào hộp, quết 1 lớp bột dày lên trên ổ bánh mì
Nhúng sườn non vào chén bột chưa nấu, để riêng lúc đầu
Đặt 2 miếng sườn non chay vào
Lớp thứ 2, cũng cho bột sệt vào tán đều và tiếp tục cho 2 miến sườn non chay lên, hấp 30 phút
Sau đó, để thật nguội, cho vào tủ mát 1-2 tiếng để cắt dễ hơn
Do làm thịt kho tàu nên cắt khúc vuông thịt chay cho lớn 1 tí để kho không bị nát nhen
+ Chiên thịt chay:
Để kho ngon hơn, chiên vàng đều hết các mặt cục thịt chay vừa cắt ra
+ Kho thịt chay:
Xay nhuyễn ½ cây boaro + ½ trái ớt sừng
Cho 1 ít dầu ăn vào nồi
Thêm boaro + ớt xay, phi thơm
Sau đó, cho 400ml nước dừa
Nêm gia vị:
1 thìa canh hạt nêm chay
1 thìa cfe đường phèn
3 thìa canh nước mắm chay
¼ thìa cfe muối
1 thìa canh nước tương
Nấu nước kho 15 phút, sau đó thêm thịt chay và hột vịt chay
Nấu tiếp 5 phút, tắt bếp thêm vài trái ớt
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Facebook Dương Yến Nhi