4 cách rã đông thịt nhanh, đơn giản nhưng vẫn giữ được hương vị thơm ngon của thịt

Mẹo vặt trong bếp 12/08/2022 07:09

Tiết kiệm cả khối thời gian với các mẹo rã đông thịt nhanh sao đây.

Mẹo rã đông thịt với chanh và đường

Bạn lấy 1 lít nước, hòa với nước cốt của một quả chanh, thêm vào 2 thìa đường cát rồi hòa tan hỗn hợp rồi cho miếng thịt đông vào ngâm. Khoảng 10 phút sau là miếng thịt đã mềm ngon, có thể sử dụng chế biến như bình thường.

Bạn cũng có thể dùng riêng đường hoặc chanh để rã đông thịt.

Với đường, bạn pha nước lạnh và nước sôi theo tỉ lệ 5:1 hoặc chuẩn bị nước ấm 40 độ C. Sau đó bạn hòa 2 thìa đường vào nước, khuấy tan rồi cho thịt vào ngâm khoảng 7-19 phút là thịt mềm. Cách rã đông này giúp thịt mềm và giữ được vị thơm ngon khi nấu.

Với chanh, bạn cũng dùng nước ấm khoảng 40 độ C, vắt một quả chanh vào và ngâm thịt khoảng 30 phút là thịt sẽ mềm.

4 cách rã đông thịt nhanh, đơn giản nhưng vẫn giữ được hương vị thơm ngon của thịt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rã đông bằng ‘dòng nước mát’

Để miếng thịt đông lạnh trong túi bảo quản vào nồi. Đổ nước có nhiệt độ từ khoảng 8 -10 độ vào nồi. Lưu ý, đổ nước từ từ và không đổ trực tiếp lên thịt. Đổ nước và ngâm như vậy trong 30 phút, thịt trong túi sẽ rã đông nhanh hơn mà vẫn đảm bảo được độ thơm ngon, chất lượng như khi mới mua về.

Rã đông bằng lò vi sóng

Bọc thịt đông lạnh trong màng bọc thực phẩm và đặt vào lò vi sóng quay ở cấp độ thấp trong 2 phút. Chỉ trong 5 phút, một miếng thịt đông lạnh có thể được làm tan băng, và nó rất nhanh chóng và dễ dàng. Cách này khá phổ biến với nhiều người và ở các nhà hàng.

4 cách rã đông thịt nhanh, đơn giản nhưng vẫn giữ được hương vị thơm ngon của thịt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rã đông bằng gừng

Với cách này bạn chuẩn bị một chậu nước ấm 40 độ C và cho vài lát gừng mỏng vào khuấy đều. Sau đó cho tiếp miếng thịt cần rã đông vào.

Gừng có tác dụng làm ấm vì vậy sẽ giúp rã đông thịt nhanh chóng. Với cách này thịt giữ được màu đỏ tự nhiên, hương vị và các chất dinh dưỡng sau khi rã đông.

 

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