Tự tay làm ngay chiếc bánh kem dành tặng cho những người thân yêu dịp lễ Vu Lan

Trổ tài làm chiếc bánh kem với công thức vô cùng đơn giản, dành tặng cho gia đình và bạn bè.

Nguyên liệu:



2 trứng gà nhiệt độ phòng

30g sữa tươi không đường

25g dầu ăn

25g bột mì đa dụng

25g bột ngô

45-50g đường

1 xíu muối, nước cốt chanh

Cách làm:



1. Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Lòng trắng không lẫn nước, lòng đỏ, chất béo

2. Trong âu 1, khuấy tan lòng đỏ trứng với đường. Sau đó thêm hỗn hợp sữa tươi, dầu ăn (đã trộn đều) vào và khuấy đều. Rây bột vào âu, trộn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện

3. Trong âu 2 chứa lòng trắng, thêm 1 xíu muối, dùng máy đánh trứng ở tốc độ thấp đến khi nổi bọt to thì thêm đường. Chia đường thành 3 phần, từ từ cho vào. Đánh từ tốc độ thấp đến cao, khi có chóp nhọn hơi oặt xuống thì giảm tốc độ từ từ. Việc này giúp bọt khí nhỏ, bánh nướng xong sẽ mịn

4. Hỗn hợp lòng trắng có vân bóng, chóp cứng thì lấy 1/3 trộn vào âu 1, fold bột nhẹ nhàng. Nếu lòng trắng quá cứng thì dùng phơi lồng hất nhẹ

5. Cho hỗn hợp trên vào phần lòng trắng còn lại, fold nhẹ nhàng rồi đổ vào khuôn. Gõ nhẹ vài lần cho bột mịn

6. Nướng 150°C, 45-50 phút hoặc hơn, tùy lò. Lò đã được làm nóng trước 10-15 phút

+ Kem whipping

Cứ 100g kem tươi (trên 35% chất béo) thì em trộn với 10-12g đường. Nên đánh trên âu nước đá.

Chúc bạn thành công.

Nguồn: Facebook Thao Nguyen

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