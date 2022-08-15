Bí kíp làm món bún chả bằng nồi chiên không dầu siêu cấp tiện lợi, đơn giản mà vẫn ngon "bất bại"

Bún chả không cầu kì hay nguyên liệu phức tạp nhưng để nâng tầm món ăn trở nên tinh tế như vậy thì không dễ dàng. Bún chả Hà Nội luôn có hương vị riêng mà dù đi đâu cũng không thể quên hay nhầm lẫn với nơi nào khác, là món ăn truyền thống đáng tự hào của Ẩm thực Việt.

- Thịt ba chỉ cắt miếng vừa ăn, mỏng.

- Sốt ướp thịt: tỏi, hành, sả, đường nâu, dầu hào, nước mắm, ngũ vị hương, ớt bột .

- Chả: thịt nạc vai (loại vừa thịt vừa mỡ) xay hoặc bằm nhuyễn.

- Gia vị trong chả: nước mắm, hành khô, hạt tiêu.

Chế biến:

- Phần thịt: Tỏi, hành, sả bóc vỏ đập dập thái nhỏ.

- Cho phần tỏi, hành, sả vào máy xay thêm 2 thìa đường nâu, 2 thìa dầu hào, 1 thìa nước mắm, 1 gói ngũ vị hương, 1 thìa ớt bột rồi xay nhuyễn thành phần sốt sệt sệt để ướp thịt.

- Cho thịt vào thau to rồi thêm phần sốt vào trộn đều, bọc màng thực phẩm lại để thịt trong tủ lạnh ướp từ 1-2 tiếng.

- Phần chả: thịt nạc vai băm nhuyễn trộn cùng 2 thìa hành khô băm nhuyễn, 2 thìa nước mắm, 1 thìa hạt tiêu và ướp trong 20 phút.

Nước mắm:

-Cà rốt, dưa chuột thái lát mỏng.

-Cho 1 thìa cà phê muối, 1 quả chanh vào phần cà rốt, dưa chuột trộn đều.

-Tỏi ớt băm nhỏ.

-Nước mắm pha theo tỉ lệ 1 bát (ăn cơm) nước lọc, 3 thìa đường, 3 thìa nước mắm, 1 quả chanh, tỏi ớt băm.

( nên làm theo thứ tự để tỏi ớt nổi đẹp), sau đó cho cà rốt và dưa chuột vào nước mắm.

Phần nướng thịt:

- Chẻ đôi 2/3 chiếc đũa rồi cho thịt vào giữa, dùng lạt buộc cố định lại và xếp từng xiên vào nồi chiên không dầu.

- Nướng bằng nồi chiên không dầu trong vòng 10 phút với nhiệt độ 180 độ C cho thịt chín, mở ra trở mặt thêm 5 phút ở 200 độ C.

Phần nướng chả

- Thịt sau khi ướp sẽ viên lại thành từng viên ấn dẹt, nướng ở 180 độ C trong vòng 10 - 15 phút rồi lấy ra trở mặt, nướng thêm 5-7 phút nữa là được (tuỳ chả to hay bé, mỏng hay dày)

- Cho thịt, vào nước mắm rồi ăn kèm với bún và rau các loại.

Chúc các chị em làm thành công!

* Nguồn: Facebook Thu Uyên