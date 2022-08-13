Các công dụng "thần thánh" của gừng trong chế biến mà không mấy ai biết, chị em sẽ như đầu bếp 5 sao nếu áp dụng các mẹo dùng gừng này

Mẹo vặt trong bếp 13/08/2022 00:50

Đừng xem thường củ gừng nhỏ bé, bởi bạn sẽ cần đến nó trong rất nhiều trường hợp làm bếp. Ví dụ như những trường hợp dưới đây.

1. Cách khử mùi tanh trên thịt vịt.

Người ăn thịt vịt thường ngại 2 điều như sau. Thứ nhất, thịt vịt có nhiều mỡ, chị em phụ nữ thì rất là ngán mỡ thành ra rất ít khi chịu đi ăn thịt vịt cùng các anh, hoặc thỉnh thoảng chỉ ăn đôi miếng rồi thôi, vấn đề này Carot sẽ chia sẻ với các mẹ ở bài viết sau. Thứ hai, thịt vịt thường có mùi tanh rất nồng, các cô rất ngại ăn chính vì mùi này.

Các công dụng 'thần thánh' của gừng trong chế biến mà không mấy ai biết, chị em sẽ như đầu bếp 5 sao nếu áp dụng các mẹo dùng gừng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thịt vịt thường có mùi tanh rất đặc trưng, vì vậy việc khử mùi tanh của vịt trước khi nấu sẽ giúp món ăn trở nên ngon hơn tạo cảm giác ngon miệng hơn cho gia đình. Mẹo nhỏ rất đơn giản, các mẹ chỉ cần lấy gừng giã nhỏ trộn với rượu trắng và muối chà bên ngoài miếng thịt vịt sau đó xả lại bằng nước lạnh sẽ bay hết mùi tanh, món ăn từ đó mà ngon miệng hơn rất nhiều đó các mẹ.

2. Chiên đồ ăn không dính chảo

Chế biến thức ăn trong một chiếc chảo không có độ chống dính quả là một thử thách kiên nhẫn dành cho những bà nội trợ. Ngoài ra, nó còn là nguyên nhân khiến món ăn không được đẹp mắt. Vậy một củ gừng có thể giúp bạn giải quyết tình trạng này?

Các công dụng 'thần thánh' của gừng trong chế biến mà không mấy ai biết, chị em sẽ như đầu bếp 5 sao nếu áp dụng các mẹo dùng gừng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bà nội trợ đã áp dụng thành công mẹo đơn giản từ gừng này. Bạn bắc chảo lên bếp vào cho chảo nóng, sau đó dùng một miếng gừng xát quanh đáy chảo, rồi mới cho dầu ăn vào. Dầu ăn và gừng sẽ tạo ra một lớp màng trơn làm giảm độ bám dính của chảo. Sau đó bạn có thể chiên ăn bình thường như chiên trên một chiếc chảo chống dính.

3. Làm tươi thịt đông lạnh

Trong thế giới bếp núc của người hiện đại, do bận rộn nên chúng ta thường xuyên tích trữ sẵn đồ ăn và sử dụng tủ lạnh để cấp đông thực phẩm tươi sống. Dù điểm lợi là bảo quản thực phẩm được lâu hơn nhưng chất lượng và độ tươi của thực phẩm thì không thể hoàn hảo như khi mới mua.

Các công dụng 'thần thánh' của gừng trong chế biến mà không mấy ai biết, chị em sẽ như đầu bếp 5 sao nếu áp dụng các mẹo dùng gừng này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là với thịt sống, sau khi rã đông thường bị chuyển màu, không đạt được độ tươi như ban đầu. Những lúc như thế này những lát gừng sẽ “phù phép” cho món thịt của bạn tươi mới trở lại. Khi rã đông thịt lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh, hãy thả một ít gừng tươi đập dập vào nước ngâm cùng thịt, thịt sẽ có màu tươi ngon trở lại.

 

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