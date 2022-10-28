Chế độ ăn theo trực giác - Thoải mái ăn uống theo thói quen nhưng vẫn duy trì cân nặng hiệu quả

Chế độ ăn theo trực giác (Intuitive eating) là gì?

Ăn theo trực giác (Intuitive eating) là chế độ ăn kiêng được đặt ra bởi chuyên gia dinh dưỡng Evelyn Tribole và Elyse Resch. Với chế độ ăn này, bạn sẽ xây dựng phong cách ăn uống tích cực hơn. Từ đó, bạn sẽ có thái độ lành mạnh đối với thực phẩm và vóc dáng cơ thể của chính mình.

Với khái niệm ăn theo trực giác, bạn dựa vào cảm giác đói của bản thân và ăn đến khi no thì dừng lại. Bạn ăn uống theo chánh niệm cá nhân, không ép bản thân tiếp tục ăn khi quá no mà chỉ ăn vừa đủ.