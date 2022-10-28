Chế độ ăn theo trực giác - Thoải mái ăn uống theo thói quen nhưng vẫn duy trì cân nặng hiệu quả

Khác với những chế độ ăn khác, chế độ ăn trực giác (Intuitive eating) cho phép cơ thể được lên tiếng và chỉ dẫn bạn tới việc hình thành những thói quen ăn uống phù hợp nhất với bản thân.
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Chế độ ăn theo trực giác (Intuitive eating) là gì?
Ăn theo trực giác (Intuitive eating) là chế độ ăn kiêng được đặt ra bởi chuyên gia dinh dưỡng Evelyn Tribole và Elyse Resch. Với chế độ ăn này, bạn sẽ xây dựng phong cách ăn uống tích cực hơn. Từ đó, bạn sẽ có thái độ lành mạnh đối với thực phẩm và vóc dáng cơ thể của chính mình.
Với khái niệm ăn theo trực giác, bạn dựa vào cảm giác đói của bản thân và ăn đến khi no thì dừng lại. Bạn ăn uống theo chánh niệm cá nhân, không ép bản thân tiếp tục ăn khi quá no mà chỉ ăn vừa đủ.
Dưới đây là 10 nguyên tắc cơ bản của chế độ ăn trực giác:
- Nói “không” với tâm lý ăn kiêng: Bạn cần tránh xa những chế độ ăn kiêng nhằm mục đích giảm cân hoặc văn hóa ăn kiêng.
- Làm hài lòng những cơn đói: Lắng nghe cơ thể và ăn khi bạn cảm thấy đói.
- Chung sống hòa thuận với thực phẩm: Đừng cảm thấy tội lỗi khi bạn ít ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Hãy cứ ăn những gì bạn muốn và hợp với bạn.
- Học cách bỏ ngoài tai: Sẽ có những người luôn nói với bạn rằng không nên ăn món này hoặc đồ ăn kia mới tốt, vô hình trung khiến bạn cảm thấy áp lực mỗi khi thưởng thức món ăn nào đó. Vì vậy, hãy bỏ qua những lời nói như vậy và tận hưởng món ăn với tinh thần tích cực.
- Khám phá yếu tố dẫn tới sự thỏa mãn: Hãy cứ ăn những gì bạn cho là tốt nhất với mình và cảm thụ niềm thỏa mãn, vui sướng khi được ăn ngon.
- Biết điểm dừng: Hãy dừng ăn nếu bạn đã thấy no.
- Đối diện với cảm xúc của bạn: Hãy dùng các cách lành mạnh để vượt qua những tiêu cực trong cuộc sống thay vì việc ăn theo cảm xúc. Việc này có thể gây ra chứng rối loạn ăn uống (eating disorder) nếu không được kiểm soát hợp lý.
- Tôn trọng cơ thể của bạn: Dù bạn béo hay gầy, cao hay thấp, hãy cứ thoải mái và tự tin với dáng hình cơ thể, miễn là bạn vẫn cảm thấy khỏe mạnh và hạnh phúc.
- Nghĩ khác đi về vận động: Đừng chỉ chăm chăm coi vận động là một cách giúp bạn đốt cháy calo và giảm cân. Thay vào đó, bạn hãy nghĩ về cảm giác mỗi khi tập thể dục, bạn có thấy khỏe khoắn và thoải mái tinh thần hơn sau khi tập luyện không?
- Trân trọng sức khỏe của mình: Lựa chọn thực phẩm bạn cảm thấy tốt cho bản thân và sức khỏe của mình.
Lợi ích của chế độ ăn theo trực giác
Một nghiên cứu năm 2014 đã kết luận rằng ăn theo trực quan là một cách tuyệt vời để duy trì cân nặng và có thể cải thiện sức khỏe như kiểm soát huyết áp và mức cholesterol. Ngoài ra, chế độ này còn được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa chứng rối loạn ăn uống như ăn vô độ.
Một nghiên cứu năm 2014 đã chỉ ra rằng chế độ ăn này có những tác động tích cực tới tâm lý như nâng cao sự tự tin vào bản thân, giảm lo âu và trầm cảm.