3 cách ăn tỏi tuy lạ lẫm nhưng lại mang vô vàn lợi ích cho sức khỏe

Cách làm món tỏi ngâm rượu rất đơn giản. Tỏi mua về bóc vỏ, rửa sạch rồi để ráo nước. Đập dập hoặc thái lát từng tép tỏi. Bỏ tỏi vào bình thủy tinh rồi đổ rượu vào ngâm. Tỷ lệ tham khảo là 250 gram tỏi và 500ml rượu rắng. Đậy kín nắp bình và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp. Dùng sau 10 ngày ngâm. Sau một thời gian, rượu sẽ chuyển dần sang màu vàng như nước nghệ.

Vào thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Tổ chức Y tế Thế giới nhận thấy, Ai Cập là một nước nghèo, khí hậu khắc nghiệt nhưng sức khỏe của người dân nơi này lại rất tốt, ít bệnh, tuổi thọ trung bình tương đối cao. Sau đó, WHO đã cử nhiều chuyên gia y tế đến Ai Cập để nghiên cứu từ những bộ phận dân cư nhỏ lẻ, khu vực nông thôn. Họ phát hiện ra người dân thường dùng rượu ngâm tỏi để uống. Đây là bí quyết giúp người dân Ai Cập ngăn chặn bệnh xương khớp, bệnh hô hấp, tim mạch, tiêu hóa.

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Tỏi ngâm mật ong

Ốm vặt, mệt mỏi không có lý do là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch của cơ thể đã yếu đi. Để cơ thể luôn khỏe mạnh, điều quan trọng là xây dựng một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ có khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. Có rất nhiều cách đơn giản để tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể mà bạn có thể làm hàng ngày, không tốn thời gian và công sức. Trong đó, tỏi và mật ong là sự kết hợp hoàn hảo giúp hệ thống miễn dịch trở nên mạnh mẽ, giúp sức khỏe luôn dẻo dai. Mật ong là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có vị ngọt, tính bình, không nóng.

Trà tỏi

Ăn tỏi sống có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn, vì vậy nếu bạn muốn tận dụng tối đa loại gia vị tăng cường miễn dịch tự nhiên này, thì xem thử công thức nấu trà tỏi siêu dễ này và thưởng thức nhé!

Để làm món trà này, bạn có thể đập dập 1 củ tỏi và thêm 1 cốc nước vào chảo và đun sôi trà trong một thời gian. Khi trà đã đủ nóng, thêm ½ thìa quế vào. Để hỗn hợp ủ trong 2 phút và tắt lửa. Đổ nó vào cốc và thêm 1 thìa cà phê mật ong và ½ thìa nước cốt chanh.

Bạn có thể điều chỉnh loại trà này theo khẩu vị của mình. Bạn có thể đơn giản hóa nó chỉ bằng cách đun sôi vỏ tỏi và uống với một chút quế.