Cứ ngỡ đồ đông lạnh là có hại, 6 loại thực phẩm sau đây chỉ phát huy tác dụng tốt nhất khi được đông lạnh khiến nhiều người bất ngờ!

Tuy nhiên, để bảo quản cà rốt tốt trong tủ lạnh bạn vẫn nên bào vỏ và cắt nhỏ (hình hạt lựu) sau đó mới để trong tủ đông. Không nên để nguyên củ còn vỏ và lá thì chất lượng cà rốt sẽ không tăng mà còn giảm nhiều hơn.

Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy cà rốt cắt nhỏ nên ăn đông lạnh hơn là ăn tươi bình thường. Cà rốt là loại rau củ có thời gian sử dụng sản phẩm tươi ngắn nhưng khi để đông lạnh sẽ giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn. Bạn sẽ giữ lại được nhiều chất xơ, vitamin A và beta-carotene (chất chống oxy hóa) trong cà rốt nếu sử dụng tủ đông.

Gạo lứt có nguồn dinh dưỡng dồi dào với nhiều chất xơ, vitamin B, khoáng chất và magie. Vì thế mà nó được sử dụng thay cho gạo trắng thông thường để hỗ trợ quá trình giảm cân, loại bỏ mỡ thừa và dành cho các bệnh nhân tim mạch hay tiểu đường.

Tuy vậy, ít người biết gạo lứt nên được bảo quản đông lạnh sẽ tốt hơn là bảo quản ở nhiệt độ phòng. Các hạt gạo lứt có kết cấu mềm hơn so với hạt gạo bình thường, vì thế khi được đông lạnh sẽ chỉ cần 3 phút có thể nấu chín mềm, trong khi bình thường bạn sẽ cần từ 30 – 40 phút.

Gạo lứt nếu chỉ bảo quản trong nhiệt độ thường, các hạt gạo sẽ không có độ mềm dẻo vốn có, vì vậy nếu bạn là tín đồ của loại thực phẩm này thì hãy bảo quản bằng cách bỏ vào tủ đông nhé!

3. Các loại đậu đông lạnh

Bạn nghĩ rằng các hạt đậu khi bảo quản trong ngăn mát hoặc nhiệt độ phòng là tốt nhất để khi nấu chúng sẽ dễ dàng mềm dẻo hơn. Tuy nhiên, khi được bảo quản ở nhiệt độ lạnh trong tủ đông, hàm lượng chất xơ, protein của các loại đậu vấn rất cao, thậm chí còn cao hơn so với bình thường.

Nhất là với loại đậu Hà Lan sẽ đảm bảo giữ nguyên độ tươi cùng các chất dinh dưỡng vitamin A, C, K và acid folic. Ngoài ra, bạn sẽ không lo tình trạng mối mọt, các loại vi sinh vật ảnh hướng đến chất lượng của hạt đậu. Khi nấu các loại hạt đông lạnh cũng sẽ có độ dẻo, mềm thơm hơn.

4. Quả mọng

Các loại quả mọng rất được ưa chuộng khi ăn lạnh vì mang lại cảm giác sảng khoái, mát lạnh. Bạn nên bảo quản chúng trong tủ lạnh hoặc tủ đông để giữ vị tươi ngon lâu dài hơn. Trong các loại quả mọng chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, chất này không thay đổi cho dù được bảo quản trong nhiệt độ 0°C.

Nhờ đó mà khi bạn thưởng thức trái cây, nên dùng khi chúng còn lạnh để đảm bảo vị tươi mát và thơm ngon nhất. Tránh dùng các loại trái cây khi chúng chuyển màu hoặc không còn vị tươi mát nữa.

5. Cá

Cá đông lạnh có thời gian rã đông không quá lâu, tiện lợi khi chế biến mà vẫn đảm bảo giữ nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng của nó. Trong đó, cá hồi là loại cá mà bạn cần bảo quản và sử dụng khi chúng còn đông đá. Bởi vì cá hồi chứa nhiều omega-3 giúp giảm viêm, phát triển trí não và tăng cường sức khỏe. Khi đông đá mát lạnh các thành phần này sẽ không dễ mất đi như để ở nhiệt độ thường.

Dẫu vậy, không phải loại cá đông lạnh nào cũng tốt cho sức khỏe mà bạn nên xem kỹ về thời gian của chúng, không quá lâu để đảm bảo vẫn còn tươi ngon nhất. Ngoài ra, những loài cá như cá đuôi vàng, cá ngừ thì không nên bảo quản tủ đông. Đặc biệt, cá ngừ có thể ăn sống nên nếu được hãy thưởng thức nó như một món sashimi nhé!

6. Rau củ đông lạnh

Bạn có thể giữ lại toàn bộ chất dinh dưỡng, chất xơ, vitamin và khoáng chất có trong rau xanh nếu bảo quản chúng đông lạnh, trong khi bảo quản ở nhiệt độ thường sẽ không hiệu quả bằng. Cũng có rất nhiều gia đình sợ khi bảo quản trong tủ đông sẽ khiến màu sắc và chất lượng rau thay đổi.

Tuy nhiên không phải loại rau xanh nào cũng thế. Bạn hãy bảo quản các loại rau có lá mỏng vào ngăn mát tủ lạnh, tránh để trong tủ đông nếu không rau sẽ dễ úa. Đồng thời, các loại rau như búp cải, súp lơ, cải bó xôi,… thì nên bảo quản tủ đông để giữ nguyên vị tươi mát, thơm ngon, chất xơ, protein và vitamin.