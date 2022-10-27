Rã đông thịt gà đúng cách, đơn giản hiệu quả an toàn liệu bạn đã biết?

Nếu bạn là người quá bận rộn, không có nhiều thời gian thì rã đông gà bằng lò vi sóng là một lựa chọn hoàn hảo, nó chỉ chiếm mất 10 phút để hoàn thành công việc.

Cài đặt chế độ rã đông trên lò vi sóng để rã đông thịt gà trong 2 phút, hết thời gian kiểm tra thịt gà và lật thịt gà sau lại một chu trình tiếp theo để rã đông thịt gà đều. Tùy thuộc vào công suất của lò vi sóng cũng như kích thước và độ dày của thịt gà, quá trình rã đông sẽ mất từ 7-10 phút.

Một điều đặc biệt quan trọng cần phải ghi nhớ là gà được rã đông bằng lò vi sóng luôn phải được nấu chín ngay sau khi rã đông. Nguyên nhân lò vi sóng đã làm nóng gà đến nhiệt độ mà vi khuẩn phát triển mạnh nên phải nấu thịt gà ngay lập tức để đảm bảo các vi khuẩn nguy hiểm tiềm ẩn bị tiêu diệt.

Ảnh minh họa: Internet

Nấu chậm khi gà còn đông lạnh

Với các loại dung cụ nhà bếp hiện đại dễ dàng căn chỉnh nhiệt độ, bạn hoàn toàn có thể thực hiện nấu gà đông lạnh và bỏ qua bước rã đông. Nhưng đây không phải là lựa chọn tốt cho tất cả món ăn từ gà mà chỉ một số món như hầm, nấu đông, súp...

Khi nấu, bạn cần chú ý tuân thủ nguyên tắc cân bằng nhiệt để cho nhiệt độ nấu và nhiệt độ của thịt gà được cân bằng chậm rãi không khiến quá trình xảy ra quá đột ngột. Phương pháp này sẽ món gà kịp rã đông hết nước khi món ăn sôi. Về cơ bản vẫn là rã đông nhưng những việc bạn cần làm sẽ đơn giản và dễ dàng hơn nhiều lần.

Ảnh minh họa: Internet

Rã đông thịt gà bằng ngăn mát tủ lạnh

Khi rã đông thịt gà bằng ngăn mát tủ lạnh, bạn hãy bọc thịt gà bằng màng bọc thực phẩm và để thịt ở ngăn dưới cùng, tránh tiếp xúc với các thực phẩm khác. Cách rã đông này có thể mất cả ngày, do đó bạn hãy bỏ thịt gà vào ngăn mát vào thời điểm hợp lý để đảm bảo nguyên liệu khi cần sử dụng.

Rã đông thịt gà bằng cách ngâm ngập nước

Đối với phần gà mà miếng thịt vừa phải hay là đã lọc xương trước khi cấp đông thì việc rã đông sẽ dễ dàng hơn chút. Với trường hợp này, bạn có thể tiến hành rã đông với phương pháp ngâm ngập trong chậu nước lạnh.

Việc ngâm thịt gà trong nước có thể giúp bạn rã đông gà nhanh nhưng miếng thịt lại cần được bọc kỹ đảm bảo kín nước khi ngâm. Bạn có thể sử dụng túi zip hay túi hút chân không để đảm bảo khi ngâm thịt gà không bị nước ngấm vào.