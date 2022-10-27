Rã đông thịt gà đúng cách, đơn giản hiệu quả an toàn liệu bạn đã biết?

Mẹo vặt trong bếp 27/10/2022 07:37

Để giữ được độ ngon như thịt gà tươi sống thì việc rã đông cũng phải có 'kỹ thuật', kham khảo ngay 4 mẹo rã đông gà cực chuẩn.

Rã đông gà bằng lò vi sóng

Nếu bạn là người quá bận rộn, không có nhiều thời gian thì rã đông gà bằng lò vi sóng là một lựa chọn hoàn hảo, nó chỉ chiếm mất 10 phút để hoàn thành công việc.

Đầu tiên, loại bỏ bất kỳ bao bì đựng thịt gà, sau đó đặt thịt gà vào đĩa hoặc hộp đựng chuyên dùng cho lò vi sóng và đậy kín.

Cài đặt chế độ rã đông trên lò vi sóng để rã đông thịt gà trong 2 phút, hết thời gian kiểm tra thịt gà và lật thịt gà sau lại một chu trình tiếp theo để rã đông thịt gà đều. Tùy thuộc vào công suất của lò vi sóng cũng như kích thước và độ dày của thịt gà, quá trình rã đông sẽ mất từ 7-10 phút.

Một điều đặc biệt quan trọng cần phải ghi nhớ là gà được rã đông bằng lò vi sóng luôn phải được nấu chín ngay sau khi rã đông. Nguyên nhân lò vi sóng đã làm nóng gà đến nhiệt độ mà vi khuẩn phát triển mạnh nên phải nấu thịt gà ngay lập tức để đảm bảo các vi khuẩn nguy hiểm tiềm ẩn bị tiêu diệt.

Rã đông thịt gà đúng cách, đơn giản hiệu quả an toàn liệu bạn đã biết? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nấu chậm khi gà còn đông lạnh

Với các loại dung cụ nhà bếp hiện đại dễ dàng căn chỉnh nhiệt độ, bạn hoàn toàn có thể thực hiện nấu gà đông lạnh và bỏ qua bước rã đông. Nhưng đây không phải là lựa chọn tốt cho tất cả món ăn từ gà mà chỉ một số món như hầm, nấu đông, súp...

Khi nấu, bạn cần chú ý tuân thủ nguyên tắc cân bằng nhiệt để cho nhiệt độ nấu và nhiệt độ của thịt gà được cân bằng chậm rãi không khiến quá trình xảy ra quá đột ngột. Phương pháp này sẽ món gà kịp rã đông hết nước khi món ăn sôi. Về cơ bản vẫn là rã đông nhưng những việc bạn cần làm sẽ đơn giản và dễ dàng hơn nhiều lần.

Rã đông thịt gà đúng cách, đơn giản hiệu quả an toàn liệu bạn đã biết? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rã đông thịt gà bằng ngăn mát tủ lạnh

Khi rã đông thịt gà bằng ngăn mát tủ lạnh, bạn hãy bọc thịt gà bằng màng bọc thực phẩm và để thịt ở ngăn dưới cùng, tránh tiếp xúc với các thực phẩm khác. Cách rã đông này có thể mất cả ngày, do đó bạn hãy bỏ thịt gà vào ngăn mát vào thời điểm hợp lý để đảm bảo nguyên liệu khi cần sử dụng.

Rã đông thịt gà bằng cách ngâm ngập nước

Đối với phần gà mà miếng thịt vừa phải hay là đã lọc xương trước khi cấp đông thì việc rã đông sẽ dễ dàng hơn chút. Với trường hợp này, bạn có thể tiến hành rã đông với phương pháp ngâm ngập trong chậu nước lạnh.

Việc ngâm thịt gà trong nước có thể giúp bạn rã đông gà nhanh nhưng miếng thịt lại cần được bọc kỹ đảm bảo kín nước khi ngâm. Bạn có thể sử dụng túi zip hay túi hút chân không để đảm bảo khi ngâm thịt gà không bị nước ngấm vào.

5 sai lầm nguy hiểm khi nấu ăn mà ngay cả những đầu bếp giàu kinh nghiệm nhất cũng mắc phải

5 sai lầm nguy hiểm khi nấu ăn mà ngay cả những đầu bếp giàu kinh nghiệm nhất cũng mắc phải

Nghệ thuật nấu ăn là một thách thức, vì nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, thời gian và sự tập trung. Mục tiêu lý tưởng là chuẩn bị một bữa ăn hợp khẩu vị, không dính đáy chảo và không bị cháy. Thật không may, không phải tất cả chúng ta đều làm tốt nghệ thuật ẩm thực, ngay cả khi chúng ta cố gắng hết sức.

Xem thêm
Từ khóa:   rã đông thịt gà mẹo vặt trong bếp mẹo rã đông thịt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?