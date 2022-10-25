Gợi ý 6 loại rau trồng từ gốc bỏ đi, chẳng mấy chốc phát triển tiết kiệm được cả khối tiền

Mẹo vặt trong bếp 25/10/2022 08:21

Hãy thử tận dụng gốc, rễ của những loại rau dưới đây! Bạn có thể 'hô biến' chúng thành rau sạch cho cả gia đình, dùng quanh năm suốt tháng.

Xà lách Romaine

Xà lách Romaine có lá màu xanh tươi, thân lá tròn, dài và giòn. Xà lách Romaine có vị ngọt và thơm, thích hợp khi dùng với các món salad.

Cho gốc cây xà lách Romaine vào chậu có khoảng 1cm nước. Khi mực nước giảm xuống, hãy thêm nước để luôn giữ lượng nước này. Sau vài ngày, rễ và lá xà lách Romaine mới sẽ xuất hiện và bạn có thể trồng nó trong đất.

Hành tây

Bạn có thể trồng hành tây bằng cách cắt phần sát rễ của nó và trồng nó trong đất. Cắt bỏ phần đế cùng với tất cả rễ cây vẫn còn nguyên vẹn. Phần đế nên để lại càng nhiều càng tốt. Để chúng khô một vài ngày trong một vùng râm mát, thoáng gió trước khi trồng. Nếu cảm thấy đã khô, thì bạn có thể trồng chúng.

Trong chậu, hãy đổ vào 2/3 phân hữu cơ. Tạo một khoảng không ở giữa để đặt hành tây, điều này giúp tiếp xúc đất tốt hơn. Đặt phần đế của hành tây vào vết lõm và phủ đất lên. Tưới nước khi cần thiết.

Ngay khi gốc hành tây nảy mầm một vài lá, hãy lấy nó ra khỏi chậu. Loại bỏ những vảy hành cũ và cắt đế hành thành nhiều phần nhỏ hơn, do đó bạn có thể trồng thành nhiều cây hơn từ một đế củ hành duy nhất. Hãy chắc rằng phần đế hành tây bạn cắt có rễ kèm theo. Trồng những phần đã cắt này trong đất.

Cắt bớt 1/3 độ dài lá để cho củ có thể phát triển tốt hơn.

Gợi ý 6 loại rau trồng từ gốc bỏ đi, chẳng mấy chốc phát triển tiết kiệm được cả khối tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau thơm

Những loại rau thơm như húng quế, rau mùi nếu không sử dụng hết có thể cắm vào bình nước và để gần nơi có ánh sáng ít nhất 6 giờ trong ngày và thay nước thường xuyên. Cây ra rễ khoảng 5cm, có thể đánh ra đất trồng. Với húng quế, bạn có thể chỉ cần cắm những cành già vào nước, các cành này sẽ tự ra rễ, lá sau khoảng 2 tuần.

Cà rốt

Đừng vứt đi phần gốc cà rồi vội. Hãy cắt phần gốc rốt rốt tươi khoảng 3-4cm (quả già) có màu xanh nơi đầu gốc, đặt vào tô nhựa, hướng gốc lên trên, nước cao không quá đầu gốc. Bạn đặt phần gốc nơi thoáng mát nhiều ánh sáng. Sau đó, bạn đem phần mầm mọc ra sau 2-3 tuần trồng vào thùng xốp và đợi chúng lớn thôi.

Gợi ý 6 loại rau trồng từ gốc bỏ đi, chẳng mấy chốc phát triển tiết kiệm được cả khối tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây

Cần tây hữu cơ khá hiếm, vì vậy nếu muốn chế độ ăn của bạn không có thuốc trừ sâu, hãy bắt đầu trồng cần tây ở nhà ngay bây giờ. Đặt phần gốc của cây cần tây trong một bát nước nhỏ và để đó trong 3 đến 4 ngày. Đặt gần cửa sổ để cần tây có thể nhận được ánh nắng mặt trời. Khi nó bắt đầu đâm chồi, chuyển sang một chậu đầy đất. Sau một tuần tưới nước, bạn có thể thưởng thức cần tây hữu cơ có vị rất riêng của bạn!

Hành lá

Bạn có thể giữ lại phần rễ và khoảng 4 cm phần thân, ngâm chúng vào một chiếc lọ hoặc cốc thủy tinh ngập nước tới 2 phần 3 cây. Để ở chỗ có ánh sáng, sau vài ngày, thân hành sẽ mọc lại lá xanh. Khi cần dùng để nấu ăn, bạn có thể cắt phần ngọn và để lại phần gốc trong nước. Nếu muốn cây đẻ nhánh và lớn nhanh, bạn nên đem gốc trồng ở đất trong 5 ngày.

Gợi ý 6 loại rau trồng từ gốc bỏ đi, chẳng mấy chốc phát triển tiết kiệm được cả khối tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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