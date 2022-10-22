4 thói quen giặt quần áo gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà phần lớn người Việt mắc phải

Mẹo vặt trong bếp 22/10/2022 18:21

Hầu hết các bà nội trợ sẽ mắc phải một trong những thói quen này khi giặt quần áo, điều có sẽ gây ra một số bệnh cho cả nhà, điển hình nhất là các bệnh về da.

Ngâm, giặt quần áo quá lâu

Thói quen khi giặt quần áo của khá nhiều người có suy nghĩ rằng ngâm giặt quần áo càng lâu thì càng sạch, khả năng tẩy sạch vết bẩn càng cao. Nhưng đây là một quan niệm sai lầm, chính hành động này đã vô tình khiến cho quần áo của bạn phải tiếp xúc với những hóa chất độc hại có trong bột giặt với thời gian lâu.

 Sau khi quần áo khô bạn mặc vào người da của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với quần áo sẽ bị viêm da kích ứng như: đỏ da, sưng tấy, mẩn ngứa, da bị bào mòn da.

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Ảnh minh họa: Internet

Dồn quần áo bẩn để... giặt một lần

Thói quen này thường phổ biến ở XY hơn cả. Với lý do "tiết kiệm năng lượng", các ấy đã nghĩ ra cách này nhằm tiết kiệm điện, bột giặt và cả... công sức. Tuy thế, việc để đồ dơ tồn đọng như thế này lại mang đến rắc rối cả về sức khỏe lẫn tiền bạc đấy nhé! Các vi khuẩn gây mùi được ủ trong "núi" đồ dơ sẽ dược dịp sinh sôi do môi trường ẩm ướt và mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Không những thế, các chất bẩn bám trên quần áo khi để lâu ngày sẽ làm mục các sợi vải, quần áo sẽ mau chóng bạc màu. Ngoài ra, khi giặt quần áo với số lượng lớn, thời gian giặt càng dài, càng tiêu hao nhiều điện. Vì thế, điều này là hoàn toàn sai lầm nha các chàng!

4 thói quen giặt quần áo gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà phần lớn người Việt mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phơi quần áo vào ban đêm

 

Nhiều người nghĩ rằng, phơi quần áo qua đêm, có thêm một khoản thời gian dài quần áo sẽ nhanh khô hơn. Đây thật sự là một suy nghĩ sai lầm. Ban đêm là thời gian sương xuống, nhiệt độ giảm, độ ẩm tăng, vi khuẩn lại sẽ hoạt động mạnh hơn.

 

Chẳng thể biết trước được chúng sẽ gây ra bệnh gì, tốt hơn hết, bạn nên giặt quần áo vào ban ngày, từ sáng đến chiều, quần áo của chúng ta cũng có thể khô được rồi. Nếu vào những ngày mưa ẩm ướt, chúng ta có thể cho quần áo vào chế độ vắt của máy giặt để quần áo khô bớt trước khi phơi.

 

Phơi quần áo ở nơi không sạch sẽ

 

Có thể do nơi ở của chúng ta gần công trường, gần đường xá... nên không khí luôn bụi bặm. Khói bụi rất dễ bắt vào quần áo, đặc biệt là quần áo ướt, nó khiến quần áo của bạn bị ám mùi, bẩn như chưa từng giặt. Mặc quần áo như vậy, dễ khiến mắc các bệnh ngoài da. Nhất là quần áo trẻ con, da trẻ con rất nhạy cảm. Vậy nên, hãy tìm một nơi khô thoáng sạch sẽ nhất để phơi quần áo của bạn nhé.

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Từ khóa:   sức khỏe giặt giũ quần áo thói quen giặt đồ

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