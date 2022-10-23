Chắc chắn bạn sẽ đưa rau mồng tơi vào thực đơn hàng ngày khi biết được 5 lợi ích sức khỏe "khó ngờ"

Không ngờ loại rau dễ ăn, giá thành rẻ, có mặt khắp siêu thị và chợ này lại mang đến 'vô vàn" lợi ích về sức khỏe.

Ngăn ngừa loãng xương

Hàm lượng canxi cao trong mồng tơi giúp xương và răng chắc khỏe, cải thiện cơ bắp, hệ thần kinh và các hormone trong cơ thể. Điều này giúp ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Hầu hết những người trưởng thành cần bổ sung khoảng 1.000-1.200 mg canxi mỗi ngày, trong khi đó mồng tơi có thể cung cấp 55 mg canxi trong một khẩu phần nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Có lợi cho mẹ và bé

Phụ nữ sau khi sinh ít sữa, ăn rau mồng tơi sẽ nhiều sữa hơn. Trong rau mồng tơi có các vitamin A3, B3, chất saponin, chất nhầy và chất sắt nên tốt cho thai phụ…

Trong quá trình dưỡng thai, mẹ bầu ăn rau mồng tơi cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng, canxi, chất xơ để bé ra đời khỏe mạnh, không bệnh tật.

Rau mồng tơi cũng là thực phẩm cực tốt và bổ dùng nấu cháo cho bé ăn dặm.

Giảm nguy cơ thiếu sắt

Rau mồng tơi là nguồn thực phẩm giàu sắt, một khoáng chất cần thiết để các tế bào hồng cầu mang oxy đến các khu vực khác nhau của cơ thể. Khi cơ thể quá ít sắt, sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Tình trạng này kéo dài có thể làm cơ thể suy yếu, gây chóng mặt và khó thở.

Trị táo bón, khó tiêu

Đối với những người gặp khó khăn trong việc đi ngoài, hoặc phân ra khô cứng gây đau rát, khó chịu thì đừng bỏ qua rau mồng tơi trong bữa ăn hằng ngày nhé. Vì có chất nhầy cao nên loại rau này giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, kích thích ruột hoạt động và có tính nhuận trường tốt.

Lượng chất xơ dồi dào trong rau mồng tơi giúp ngăn ngừa táo bón, làm giảm nguy cơ mắc bệnh về tim và tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Phục hồi vết thương

Vitamin C trong rau mồng tơi có nhiều lợi ích, bao gồm cả việc giúp cơ thể bạn tạo ra collagen, chất cần thiết để phục hồi các tổn thương. Lượng vitamin C này giúp cơ thể tăng lượng sắt hấp thụ từ thực phẩm, rất hữu hiệu trong quá trình điều trị và phục hồi các vết thương.

Món ăn bổ dưỡng được ưa thích trong bữa sáng không ngờ là "tiên dược" giúp giảm cân nhanh, điều hòa huyết áp, đến tế bào ung thư cũng phải "chạy xa" Giảm cân, ngăn ngừa ung thư vú, giảm chứng mất ngủ, bơ đậu phộng là một "kho báu tự nhiên" có thể thúc đẩy nhiều thay đổi tích cực trong cơ thể! Nó chứa đầy các vitamin hữu ích, khoáng chất, chất béo lành mạnh và các yếu tố mà cơ thể bạn "thèm muốn". Tất cả những gì bạn cần làm là chỉ cần thưởng thức nó một cách điều độ và bạn sẽ sớm thấy được kết quả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chac-chan-ban-se-dua-rau-mong-toi-vao-thuc-don-hang-ngay-khi-biet-duoc-5-loi-ich-suc-khoe-kho-ngo-516893.html