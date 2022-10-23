Trong nhiều năm qua, cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, đem lại cho con người sự tiện nghi và một cuộc sống no đủ hơn. Trong đó, không thể không kể đến việc có được những bữa ăn ngon miệng và đầy đủ dưỡng chất. Tuy nhiên, song song với những thức ăn, thực phẩm hay những phương pháp ăn có lợi, ở đó cũng tiềm ẩn những nguy cơ của việc ăn uống sai cách, ăn quá nhiều thức ăn chứa dầu mỡ, đồ ăn có những gia vị quá mặn, ngọt đã mất đi phần nhiều những dưỡng chất.

Một nghiên cứu được công bố trên BMJ đã đánh giá hơn 100.000 phụ nữ Mỹ sau mãn kinh từ 50–79 tuổi cho thấy rằng việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm chiên có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tim mạch cao hơn.

Với chế độ ăn nhiều chất béo, đặc biệt đồ ăn chiên rán, dầu mỡ: Trong số các chất dinh dưỡng đa lượng như carbs, chất béo và protein - chất béo được tiêu hóa chậm nhất. Bởi vì thực phẩm nhiều dầu mỡ chứa lượng chất béo cao, chất dinh dưỡng này làm chậm việc làm rỗng dạ dày, điều này có thể gây đầy hơi, buồn nôn và đau dạ dày. Ăn thực phẩm chiên rán chứa nhiều dầu mỡ có liên quan đến bệnh tim.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thực phẩm nhiều dầu mỡ thực sự có thể ảnh hưởng đến sự tập trung và chức năng não, những người ăn nhiều chất béo cũng dễ gặp phải các vấn đề tiêu hóa gây khó chịu.

Quá nhiều dầu mỡ trong bữa ăn không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Với chế độ ăn dư lượng muối: Nếu ăn một bữa ăn sử dụng quá nhiều muối hoặc ăn liên tục muối trong một ngày, trước tiên, chúng ta có thể cảm thấy bị đầy hơi. Điều này xảy ra bởi vì thận có thể không lọc được natri dư thừa ra khỏi máu. Natri tích tụ và cơ thể bạn giữ thêm nước để cố gắng pha loãng natri. Ảnh hưởng của việc giữ nước có thể dẫn đến sưng tấy, đặc biệt là ở bàn tay và bàn chân.

Một bữa ăn nhiều muối cũng có thể khiến một lượng máu lớn hơn lưu thông qua các mạch máu và động mạch, có thể dẫn đến tăng huyết áp tạm thời.

Có một số nghiên cứu cho thấy, ăn quá nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong sớm.

Lượng natri cao dẫn đến những ảnh hưởng. Ảnh: Internet

Với chế độ ăn dư lượng đường: Đường còn có hại hơn chất béo khi nó có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho sức khỏe chính bạn, như béo phì, tim mạch, suy giảm hệ thống miễn dịch, tiểu đường… Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Hepatology, việc tiêu thụ đường thường xuyên làm tăng nguy cơ bị bệnh gan nhiễm mỡ, đặc biệt ở những người béo phì và thừa cân.

Quá nhiều đường dẫn tới tăng insulin trong máu của bạn, là nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2 - căn bệnh của khoảng 300 triệu người trên thế giới.

Hấp thụ nhiều đường làm giảm hệ thống miễn dịch của bạn, khiến bạn dễ bị cảm lạnh, cảm cúm và một số bệnh nhiễm trùng khác. Thậm chí, khi hệ thống miễn dịch yếu đi có thể nguy cơ dẫn tới bệnh ung thư và một số bệnh khác đe dọa tính mạng.

Những kiểu ăn ‘con nhà nghèo’

Ăn ngô, khoai, sẵn, các thực phẩm lành mạnh

Bạn nên ăn uống như thế nào để giữ gìn sức khỏe, theo thạc sĩ, bác sĩ Hà Hải Nam - Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1 (Bệnh viện K Trung ương) chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam cho biết, ngoài những nguyên tắc cơ bản như không ăn quá no, không bỏ bữa… bác sĩ Nam còn có cách ăn khá lạ, nhiều người còn gọi đó là cách ăn kiểu con nhà nghèo.

Lấy ví dụ về bữa sáng, bác sĩ Nam chia sẻ gia đình ông ít khi ra ngoài ăn sáng mà thường tự chuẩn bị, ăn rất đơn giản, đủ chất và nhu cầu năng lượng chứ không cầu kỳ, phức tạp.

Ngô, khoai, sắn mang lại sức khỏe tốt. Ảnh: Internet

Bác sĩ Nam cho rằng việc ăn ngô khoai buổi sáng ngoài vấn đề sở thích, thói quen thì nó cung cấp đủ lượng tinh bột cho cơ thể để bắt đầu ngày làm việc mới, mặt khác lại giảm được gánh nặng cho hệ tiêu hóa. "Khác với nhiều gia đình, bữa sáng thường ăn cơm để bổ sung tinh bột, nhưng nhà tôi nguồn tinh bột ở bữa sáng đến từ ngô, khoai chứ không phải cơm. Ngoài ra, tôi vẫn ăn các nhóm chất khác như rau, thịt cá”, bác sĩ Nam kể.

Ăn ít vào buổi tối

Một ví dụ khác như bữa tối của bác sĩ Nam, thay vì ăn cơm mà người thân phần hoặc nấu những món ăn tươi ngon thì bác sĩ Nam lại ăn rất đơn giản.

“Bữa tối tôi vẫn ăn, nhưng tôi chỉ ăn cho có, không ăn nhiều như bữa sáng, bữa trưa. Thông thường, bữa tối tôi chỉ ăn rau củ, uống chút canh và chút cháo loãng, không ăn thịt”, bác sĩ Nam kể.

Buổi tối ăn nhóm rau củ quả giúp hệ tiêu hóa làm việc dễ dàng hơn. Nếu ăn quá nhiều nhóm đường bột, protein hay lipit, dạ dày chắc chắn sẽ phải hoạt động vất vả hơn, trong khi khoảng thời gian buổi tối là cần được nghỉ ngơi. Việc nhiều người ăn bữa tối thật no cũng là nguyên nhân dẫn tới bệnh lý về đường tiêu hóa, nhất là bệnh lý dạ dày.

Ăn rau trước khi ăn thức ăn khác. Ảnh: Internet

Ăn rau trước thay vì ăn các món hấp dẫn trên bàn

Bác sĩ Nam luôn ăn rau, quả (rau xanh và quả chín) trước khi ăn những món khác.

Bác sĩ Nam lý giải: “Thứ nhất, trong rau, quả có rất nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe

Thứ hai, ăn rau, quả trước cũng giúp dạ dày được lấp đầy một phần nào đó. Do vậy việc ăn những thực phẩm khác sẽ không bị quá đà. Trong khi mình vẫn trân trọng lời mời, vẫn ăn được món ăn khác, nhưng về tâm lý sẽ không lo ăn nhiều và tăng cân.

Bởi lượng thức ăn đưa vào sau sẽ ít hơn vì đã có rau, quả lấp đầy một phần trước. Còn nếu ăn ngay đồ tinh bột, thực phẩm giàu đạm ngay lúc đầu thì lúc sau sẽ không ăn đủ rau xanh được, đó là cũng là lý do khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng xấu”, bác sĩ Nam phân tích. Do đó nếu nhiều người thắc mắc vì bao nhiêu món ngon không ăn trước lại đi ăn rau, quả thì đây chính là câu trả lời.

Một số cách ăn uống tăng cường sức khỏe

Chế độ dinh dưỡng và cách ăn uống cực kì quan trọng. Có những lưu ý trong cách ăn bạn cần quan tâm để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh:

Tuyệt đối không bỏ bữa, ăn không đúng bữa

Bữa ăn không chỉ giúp bạn nạp dinh dưỡng cho cơ thể mà còn giúp bạn tái tạo năng lượng để làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều người do công việc quá bận rộn không thể ăn đúng bữa và thường xuyên bỏ bữa.

Thói quen ăn không đúng giờ, bỏ bữa khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải. Đáng lo ngại hơn, đây lại chính là lý do khiến bạn mắc phải các bệnh về đường tiêu hóa như đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Tuyệt đối không bỏ bữa hay hạn chế ăn không đúng bữa để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Không bỏ bữa sáng

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bữa sáng khởi động quá trình trao đổi chất, giúp bạn đốt cháy calo suốt cả ngày. Khi thức dậy, lượng đường trong cơ thể thường ở mức thấp. Nếu chúng ta không ăn sáng, cơ thể sẽ không nhận được nhiên liệu vì vậy, chúng ta sẽ cảm thấy cơ bắp mệt mỏi và trí não không tập trung.

Bữa sáng lành mạnh là bữa ăn đầy đủ và cân đối kết hợp các nhóm thực phẩm. Để đạt được điều đó bữa sáng tốt nhất nên kết hợp các loại thực phẩm chứa chất bột đường (carbs) sẽ cung cấp năng lượng ngay lập tức, chất đạm (protein) cung cấp năng lượng sau đó, chất béo lành mạnh và chất xơ giữ cảm giác no sau khi ăn.

Không ăn quá nhanh

Nhiều người cho rằng, ăn nhanh để tiết kiệm được thời gian, để giải quyết các công việc khác. Tuy nhiên đây là một trong các thói quen ăn uống không tốt.

Ăn nhanh khiến cho dạ dày của bạn phải làm việc nhiều hơn, gặp nhiều áp lực hơn. Ăn nhanh kết hợp với ăn quá no cũng gây đầy bụng và không hề tốt cho sức khỏe của bạn

Không ăn “vô tội vạ”

Nhiều người ăn quá nhiều bữa phụ hay nói cách khác là ăn vặt. Những loại đồ ăn vặt được yêu thích sẽ là đồ ngọt, các món ăn chiên rán, các loại thức ăn nhanh, đóng hộp và đã được chế biến sẵn,… Đây đều là những loại thực phẩm khiến cho cơ thể dễ tăng cân và cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý về gan, dạ dày,…

Bổ sung thực phẩm giàu selen

Một nghiên cứu nhỏ được thực hiện tại Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ cho thấy rằng việc bổ sung selen khoảng 200 microgam mỗi ngày trong thời gian bảy tuần có liên quan đến việc cải thiện các triệu chứng trầm cảm nhẹ. Thực phẩm như trứng, thịt bò, gà tây, thịt gà, đậu, các loại đậu, quả hạch và cá là những nguồn giàu selen.