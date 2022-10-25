5 sai lầm khi chế biến thịt của chị em nội trợ khiến thịt trở thành "chất độc" gây ung thư

Mẹo vặt trong bếp 25/10/2022 13:31

Chị em cần lưu ý xem bản thân có đang mắc phải những sai lầm này khi chế biến thịt hay không, bởi nó ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe đấy.

Thái sai thớ thịt

Chắc hẳn ai cũng biết rõ, thái sai thớ thịt sẽ khiến thịt bị dai, không còn ngon miệng nhưng đây lại là một lỗi sai phổ biến của bất kỳ chị em nào.

Chỉ cần bạn thái đúng thớ thì dù là thịt thăn hay thịt hông vẫn sẽ ngon như nhau, đó là kết quả nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực Mỹ.

Khi thái thịt bò bạn nên thái ngang sao cho miếng thịt to bản và mỏng thì mới ngon. Còn với thịt gia cầm như gà, vịt, ngan thì nên chặt dọc thớ để thịt vẹn nguyên không bị nát. Muốn thái thịt mỏng hãy đông lạnh miếng thịt. Ngoài ra, thịt đông lạnh sẽ giúp giúp bạn dễ thái hơn, đặc biệt là thịt bò, lợn.

5 sai lầm khi chế biến thịt của chị em nội trợ khiến thịt trở thành 'chất độc' gây ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng thớt gỗ đã cũ, mòn

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ thớt gỗ là lựa chọn tốt nhất khi bạn băm cũng như thái thịt. Tuy nhiên một chiếc thớt gỗ sử dụng lâu ngày, bị mài mòn, là nơi ẩn trú rất tốt của các loại vi khuẩn.

Vì vậy tốt nhất bạn nên thay mới chiếc thớt gỗ đã mòn của gia đình. Nhớ là không dùng chung thớt cho thực phẩm sống và chín.

Chiên rán các loại thịt ướp muối

Thói quen của người Việt chúng ta là thích chiên rán các loại thịt phải ướp muối và gia vị để thơm ngon hơn. Tuy nhiên, việc làm này khiến chúng ta dễ bị ung thư bởi trong thịt ướp muối có chứa đá tiêu, sau khi qua chiên dầu sẽ sinh ra hợp chất gây ung thư có tên là nitroso pyrrolidine gây nhiều bệnh nguy hiểm cho con người.

Muốn chiến rán các thực phẩm như cá muối, thịt muối, lạp xưởng, xúc xích… giảm bớt chất độc, trước hết nên luộc chín nguyên liệu để chất nitrosamine theo hơi nước thoát ra. Bên cạnh đó, khi bắt đầu chiên nên cho thêm chút giấm ăn, do giấm có tác dụng phân giải muối nitrate nên có thể diệt khuẩn độc hại cho sức khỏe của con người.

Thái thịt ngay khi luộc chín

Thịt mới luộc đang còn nóng, nước bên trong chưa thoát ra ngoài và nếu chặt thái luôn sẽ dễ bị nát, thớ thịt không đẹp. Tốt nhất, với thịt lợn hãy để nó nghỉ khoảng 10 phút. Với gà luộc cần phải để 30 phút trở lên. Lúc nào nước đã thoát ra, miếng thịt cũng săn chắc lại.

5 sai lầm khi chế biến thịt của chị em nội trợ khiến thịt trở thành 'chất độc' gây ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nấu thịt khi chưa được rã đông

Thịt chưa được rã đông khi cho vào nấu bên ngoài thịt sẽ chín trước và bên trong thịt vẫn còn sống. Vì vậy, trước khi nấu, cần rã đông thịt 1 giờ, khi nấu thịt sẽ chín đều.

Không nên để thịt tự rã đông ở nhiệt độ phòng vì dễ sinh sôi vi khuẩn dẫn đến ngộ độc, tiêu chảy. Không cho thịt đông lạnh vào dầu nóng để rã đông hoặc nấu khi thịt chưa rã đông sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Nếu nấu quá lâu, thịt bị nát, hỏng và mất vị ngon.

Thịt sau khi rã đông phải chế biến ngay, tránh cấp đông trở lại và không giữ thịt trong ngăn lạnh quá lâu. Có thể sử dụng lò vi sóng để rã đông ở nhiệt độ thích hợp. Bọc kín thịt trong túi nilon để chất dinh dưỡng không bị mất đi. Bạn có thể cho thịt vào hộp đóng kín lại rồi để ngăn mát tủ lạnh rã đông từ từ. Không sử dụng nước nóng để rã đông sẽ làm hỏng thịt, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Gợi ý 6 loại rau trồng từ gốc bỏ đi, chẳng mấy chốc phát triển tiết kiệm được cả khối tiền

Gợi ý 6 loại rau trồng từ gốc bỏ đi, chẳng mấy chốc phát triển tiết kiệm được cả khối tiền

Hãy thử tận dụng gốc, rễ của những loại rau dưới đây! Bạn có thể 'hô biến' chúng thành rau sạch cho cả gia đình, dùng quanh năm suốt tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe sai lầm chế biến thịt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?