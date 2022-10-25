4 công dụng "siêu đỉnh" của giấy ăn, liệu bạn có biết?

Mẹo vặt trong bếp 25/10/2022 08:18

Ngoài việc lau khô và làm sạch các bề mặt. giấy ăn còn có những công dụng bất ngờ mà không mấy ai biết được nữa đấy.

Làm sạch nồi

Khi bạn không may nấu ăn bị cháy, khét nồi, thì trước khi đem xả nồi bằng nước lạnh, hãy nhanh chóng dùng giấy ăn lau hết một lượt, vết cháy khét sẽ mất đi rất nhiều. Việc rửa nồi sẽ dễ dàng hơn.

Ngoài ra, khi chiên xào các loại đồ ăn thường dễ bị bắn dầu ra ngoài. Vậy nên trước khi nấu, bạn hãy lót một lớp giấy ăn mỏng xung quanh, nó sẽ thấm dầu bắn ra ngoài, như vậy bạn sẽ không mất công lau chùi sau khi nấu.

4 công dụng 'siêu đỉnh' của giấy ăn, liệu bạn có biết? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm lạnh nước ngọt nhanh hơn

Nếu muốn làm lạnh một lon nước ngọt nhanh hơn, trong khoảng 15 phút chẳng hạn bạn có thể tận dụng giấy vệ sinh.

Trước tiên hãy lấy một dải giấy dài ra rồi nhúng qua nước cho ướt. Sau đó bạn bọc giấy quanh non nước và cất vào ngăn đá tủ lạnh. Chỉ khoảng 15 – 20 phút sau là lon nước của bạn sẽ mát lạnh như để cả tiếng đồng hồ vậy.

Thấm hút dầu mỡ, bọt nổi

Với các món hầm như xương hầm chắc chắn việc có bọt nổi, váng mỡ nổi bên trên là điều bình thường. Tuy nhiên, bạn mất rất nhiều thời gian mà vẫn không thể hớt hết chỗ bọt ấy.

Mặc dù lớp bọt ấy không gây hại gì cho sức khỏe nhưng đôi khi nó khiến món ăn không còn nguyên hương vị như lúc ban đầu nữa. Hoặc vì lớp váng mỡ nổi bên trên mà khiến món ăn bị ngán, không còn ngon miệng. Lúc này, bạn hãy lấy một vài tờ khăn giấy thấm nhẹ trên bề mặt của nước hầm để làm sạch nước.

Còn với những món ăn nhiều dầu mỡ như món chiên rán, nếu bạn không muốn dùng giấy thấm dầu, hoặc nhà đã hết mà chưa mua được thì cũng chỉ cần dùng một chiếc khăn giấy lót lên đĩa rồi đặt đồ ăn lên là được.

Hấp thụ bớt tiết thừa từ thịt

Quá trình rã đông thịt khi bỏ ra khỏi tủ lạnh sẽ làm phần tiết thừa còn trong thịt từ khi tươi sống chảy ra. Nếu cứ để nguyên phần nước đó trên bề mặt thịt mà chế biến sẽ khiến thịt bị mất mùi vị, kém ngon. Vì vậy, trước khi cho thịt vào khăn đông lạnh, hãy dùng khăn giấy gói miếng thịt lại, sau đó mới bỏ vào túi ziplock hoặc hộp lưu trữ. Khi lấy ra rã đông, phần nước thịt dư thừa sẽ bị giấy hấp thu. Nhờ đó thịt chế biến thành món ăn sẽ ngon hơn.

4 công dụng 'siêu đỉnh' của giấy ăn, liệu bạn có biết? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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