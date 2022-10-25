Nhiều bà nội trợ mắc phải sai lầm phổ biến này khi chế biến thịt và rau củ. Họ cho rằng thớt thái thịt sống xong chỉ cần rửa sạch là có thể thái rau hoặc đồ ăn chín. Nhưng trên thực tế, đây là một sai lầm tai hại do thịt sống luôn chứa vi khuẩn và ký sinh trùng, chỉ qua quá trình nấu chín thịt, những loại vi khuẩn gây hại này mới bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nếu đặt miếng thịt sống lên thớt thì vi khuẩn sẽ bám vào bề mặt thớt và dù rửa bằng nước rửa bát rồi để khô ráo cũng không thể làm sạch hoàn toàn. Chính vì vậy, khi dùng thớt này để thái thịt và đồ ăn chín sẽ làm đồ ăn sạch bị nhiễm khuẩn, ăn vào dễ sinh bệnh tật.

Thói quen trong nhà bếp này cực kỳ phổ biến. Vì sự tiện lợi, nhiều người thường chiên rán xong một món nào đó lại tiếp tục dùng chảo này xào nấu một món mới. Cho rằng không hề có vi khuẩn tấn công, đỡ mất công dọn rửa, nhiều người có thói quen dùng chảo kiểu này.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), thói quen nhà bếp này khiến món ăn không được ngon miệng đúng vị. Đáng nói hơn cả, nó còn là mầm mống gây bệnh ung thư.

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Nguyên nhân bởi, dầu ăn và cặn thức ăn còn dư lại trên chảo trong quá trình chiên rán trước đó nếu tiếp tục được đun nóng để xào nấu sẽ sản sinh ra Benzopyrene. Đây là chất gây ung thư có trong những cặn thức ăn thừa tiếp tục chịu nhiệt độ nóng già lần 2.

Do đó, khuyến cáo nên bỏ toàn bộ dầu mỡ thừa đã chiên rán trước đó, rửa sạch chảo rồi mới sử dụng để chế biến món tiếp theo. Bạn sẽ vừa có món ăn thơm ngon đúng vị vừa không lo nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Cho nhiều gia vị khi nấu nướng

Để có được những món ăn ngon, nhiều người đã khá lạm dụng gia vị nhằm giúp tăng thêm hương vị khi nấu nướng. Hậu quả là lượng muối họ thu về sau mỗi bữa ăn tăng lên khá nhiều. Việc ăn nhiều muối trong thời gian dài dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về huyết áp, tim mạch và mạch máu não.

Hãy nhớ rằng, trong mỗi bữa ăn chỉ nên cho một ít gia vị vào và cố gắng ăn càng nhạt càng tốt hoặc gia giảm thêm với hành, gừng, tỏi để tránh dùng tới gia vị sẽ tốt hơn.