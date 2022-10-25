3 thói quen nấu nướng "gián tiếp" gây ung thư mà 90% người Việt mắc phải

Mẹo vặt trong bếp 25/10/2022 08:16

Những thói quen nấu nướng hàng ngày này không ngờ lại dễ gây bệnh ung thư, nếu đang mắc phải hãy sửa đổi ngay.

Dùng một thớt thái cả thịt sống và thịt chín

Nhiều bà nội trợ mắc phải sai lầm phổ biến này khi chế biến thịt và rau củ. Họ cho rằng thớt thái thịt sống xong chỉ cần rửa sạch là có thể thái rau hoặc đồ ăn chín. Nhưng trên thực tế, đây là một sai lầm tai hại do thịt sống luôn chứa vi khuẩn và ký sinh trùng, chỉ qua quá trình nấu chín thịt, những loại vi khuẩn gây hại này mới bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nếu đặt miếng thịt sống lên thớt thì vi khuẩn sẽ bám vào bề mặt thớt và dù rửa bằng nước rửa bát rồi để khô ráo cũng không thể làm sạch hoàn toàn. Chính vì vậy, khi dùng thớt này để thái thịt và đồ ăn chín sẽ làm đồ ăn sạch bị nhiễm khuẩn, ăn vào dễ sinh bệnh tật.

3 thói quen nấu nướng 'gián tiếp' gây ung thư mà 90% người Việt mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không rửa chảo mà tiếp tục dùng xào nấu món khác

Thói quen trong nhà bếp này cực kỳ phổ biến. Vì sự tiện lợi, nhiều người thường chiên rán xong một món nào đó lại tiếp tục dùng chảo này xào nấu một món mới. Cho rằng không hề có vi khuẩn tấn công, đỡ mất công dọn rửa, nhiều người có thói quen dùng chảo kiểu này.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), thói quen nhà bếp này khiến món ăn không được ngon miệng đúng vị. Đáng nói hơn cả, nó còn là mầm mống gây bệnh ung thư.

3 thói quen nấu nướng 'gián tiếp' gây ung thư mà 90% người Việt mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân bởi, dầu ăn và cặn thức ăn còn dư lại trên chảo trong quá trình chiên rán trước đó nếu tiếp tục được đun nóng để xào nấu sẽ sản sinh ra Benzopyrene. Đây là chất gây ung thư có trong những cặn thức ăn thừa tiếp tục chịu nhiệt độ nóng già lần 2.

Do đó, khuyến cáo nên bỏ toàn bộ dầu mỡ thừa đã chiên rán trước đó, rửa sạch chảo rồi mới sử dụng để chế biến món tiếp theo. Bạn sẽ vừa có món ăn thơm ngon đúng vị vừa không lo nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Cho nhiều gia vị khi nấu nướng

Để có được những món ăn ngon, nhiều người đã khá lạm dụng gia vị nhằm giúp tăng thêm hương vị khi nấu nướng. Hậu quả là lượng muối họ thu về sau mỗi bữa ăn tăng lên khá nhiều. Việc ăn nhiều muối trong thời gian dài dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về huyết áp, tim mạch và mạch máu não.

Hãy nhớ rằng, trong mỗi bữa ăn chỉ nên cho một ít gia vị vào và cố gắng ăn càng nhạt càng tốt hoặc gia giảm thêm với hành, gừng, tỏi để tránh dùng tới gia vị sẽ tốt hơn.

Những thực phẩm đứng top đầu lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt khi ăn vào buổi sáng

Những thực phẩm đứng top đầu lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt khi ăn vào buổi sáng

Bữa sáng là một trong những bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một thời gian nhịn ăn khi ngủ. Như vậy, việc có một bữa sáng không chỉ ngon mà còn phải đầy đủ các thực phẩm cung cấp nhiên liệu cho cơ thể là điều vô cùng quan trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe thói quen nấu ăn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?