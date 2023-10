Các hợp chất dinh dưỡng tạo nên màu sắc của trái cây thường cũng là chất chống oxy hóa - các chất chống lại các gốc tự do giúp giảm viêm. Hầu hết tất cả các loại trái cây đều có chứa chất chống oxy hóa, đặc biệt là các loại quả mọng. Trái cây có múi như cam cũng có lợi.

Tránh ung thư

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chế độ ăn uống bao gồm 5 phần trái cây mỗi ngày có thể giúp giảm sự phát triển của bệnh ung thư đi.

Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng hầu hết các bệnh ung thư phát triển là do thiếu hụt các chất dinh dưỡng nhất định. Các loại quả mọng và cà chua là những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa nên sẽ có khả năng chiến đấu chống lại bệnh ung thư hiệu quả.

Tăng cường trí não

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học thấy rằng ăn quả việt quất có thể tăng cường trí nhớ của bạn. Các bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ thường liên quan đến tuổi tác, nhưng điều may mắn là bệnh có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêu thụ các loại trái cây trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Quả việt quất có chất dinh dưỡng giúp phát triển các tế bào não mới để ngăn chặn suy giảm trí nhớ. Đây là một trong những lý do tại sao bạn nên ăn loại quả này mỗi ngày.

Làm đẹp da

Bạn muốn có một làn da sáng, vậy thì đừng hỏi tại sao bạn nên ăn trái cây mỗi ngày. Hầu hết các loại trái cây, đặc biệt là bơ, có một số lượng lớn các vitamin E có khả năng làm chậm tốc độ lão hóa và giúp da sáng đẹp.

Hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh

Trái cây có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho đường tiêu hóa của bạn hạnh phúc và khỏe mạnh. Chất xơ trong trái cây cũng giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn, làm cho quá trình tiêu hóa hiệu quả hơn và góp phần tạo ra vi khuẩn tốt trong đường ruột của chúng ta, điều cần thiết cho quá trình tiêu hóa thích hợp.

Những loại trái cây khiến đường huyết tăng vọt

Thực tế, một số loại trái cây dù không quá ngọt, tuy nhiên, thành phần của chúng lại có rất nhiều đường. Nguy cơ phát sinh bệnh tình do trái cây ngọt cũng cao hơn nếu chúng ta mắc các bệnh nền như: tiểu đường, tim mạch…

Thanh long

Thanh long chỉ có vị ngọt nhẹ ở phần giữa của quả nhưng hàm lượng đường trên 100 gam là khoảng 14%, và gần 70%-80% là đường glucose có thể khiến đường máu tăng nhanh hơn.

Các lợi ích của thanh long với sức khỏe như loại quả này chứa chất chống oxy hóa rất dồi dào, betacyanin và betaxanthins giúp cơ thể chống lại hoạt động gây hại tế bào của các gốc tự do. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra, thanh long là một nguồn lycopene mạnh, giúp giảm khả năng mắc ung thư tuyến tiền liệt và ung thư buồng trứng. Hỗ trợ trị viêm khớp, thanh long còn được gọi là “quả chống viêm”.

Tuy nhiên, lượng đường glucose khiến những người bệnh tiểu đường nếu sử dụng nhiều thanh long sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao.

Người có thể chất hư hàn, thường bị tiêu chảy, chân tay mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt thì không nên ăn nhiều thanh long. Nữ giới nên ăn ít, nữ giới có thể chất hư lạnh cũng không nên ăn nhiều thanh long.

Chanh dây

Lượng đường trong chanh dây lên đến 13% mặc dù có vị chua ngọt đặc biệt. Tuy nhiên, loại đường trong chanh dây là đường đơn không gây hại đến đường huyết.

Dẫu vậy, bạn tránh sử dụng quá nhiều. Nếu sử dụng chanh leo quá nhiều và thường xuyên sẽ dẫn đến những tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, người đờ đẫn và nôn nửa. Đôi khi, nó còn khiến bạn cảm thấy chóng mặt và loạn nhịp tim. Ngoài ra, nếu ăn quá nhiều hạt chanh leo sẽ khiến cho những hạt này không đào thải ra ngoài được. Trong quá trình di chuyển, nếu hạt này vô tình rơi vào túi thừa của ruột già sẽ khiến bạn bị viêm ruột thừa hoặc viêm túi thừa ruột già. Bởi vậy, hãy sử dụng chanh leo với một lượng vừa phải và nhớ luân phiên với các loại hoa quả khác để có thể bổ sung nhiều loại dưỡng chất cho cơ thể.

Táo gai

Ai cũng biết táo gai có vị chua và rất tốt cho tiêu hóa. Một số quả táo gai thậm chí không ngọt chút nào, nhưng lượng đường của nó cao tới 22%.

Táo tàu tươi có hàm lượng vitamin C trên 100 gram của nó cao tới 243mg, gần gấp 60 lần táo và 10 lần so với chanh. Nhưng hàm lượng calo và đường của nó cũng đáng kinh ngạc như nhau, mỗi 100 gam là 125 calo, và hàm lượng đường cao tới 30%. Nếu nó được thay thế bằng táo tàu khô, lượng calo sẽ cao đáng kinh ngạc, cung cấp khoảng 300 calo trên 100 gam, gần gấp đôi so với gạo.

Quả sầu riêng

Được mệnh danh là “vua của các loại trái cây”, có dinh dưỡng toàn diện nhưng hàm lượng calo của sầu riêng chỉ đứng sau quả bơ (lên đến 157 calo trên 100g), trong đó hàm lượng chất béo chiếm 4,1% và hàm lượng đường chiếm 28,3%. Trái cây nhiều calo như sầu riêng cũng có nhiều đường.

Tuy ít đường, ít muối, ít nước, cũng rất giàu axit béo không no tốt cho sức khỏe, vitamin và khoáng chất, nhưng chỉ số calo của bơ lại cao hơn thịt lợn (100 gam thịt lợn nạc 143 kcal, 100 gam bơ 160 kcal).

Và hàm lượng chất béo của nó cao tới 15% -30%. Vì vậy, cho dù dinh dưỡng tốt nhưng thực chất lượng chất béo cao và calo cao vẫn không thể thay đổi được. Nên bạn cần hạn chế ăn bơ nếu đang muốn giảm cân, chỉ nên dùng lượng vừa phải.

Nước cốt dừa

Nước cốt dừa không có hàm lượng calo cao, lượng calo tập trung chủ yếu ở cơm dừa (lượng calo trên 100g thịt dừa cao tới 241 kcal), hàm lượng chất béo 12% và hàm lượng đường cao tới 31,3% nên vẫn phải kiểm soát lượng cơm dừa khi ăn.

Các loại trái cây tốt cho sức khỏe

Đào: Cơ bắp và thần kinh

Kali là một khoáng chất rất tốt cho tim mạch, cơ bắp, xương khớp và còn giúp phòng ngừa sỏi thận. Ngoài chuối, đào và xuân đào (một giống đào trơn) cũng là một trong những nguồn kali dồi dào nhất. Một quả đào hoặc xuân đào cỡ lớn cung cấp hơn 300mg kali, đáp ứng khoảng 10% lượng kali mà cơ thể người lớn cần nạp trong một ngày. Bên cạnh đó, vỏ quả đào cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp cơ thể kháng viêm. Đào cũng là một loại trái cây tốt, giúp bổ sung vị ngọt tự nhiên cho thực đơn giảm cân.

Dứa: Kháng viêm tốt

Những quả dứa thơm ngọt chứa rất nhiều bromelain – một loại enzym kháng viêm có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, dứa còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và tốt cho da.

Bưởi: Da đẹp, dáng khỏe

Nghiên cứu “Chế độ ăn bưởi” nổi tiếng của Viện Nghiên cứu Scripps (Mỹ) cho thấy ăn nửa quả bưởi trước mỗi bữa ăn giúp giảm trung bình 1,5 kg trong 12 tuần.

Tiến sĩ Bowden cho biết, nhờ bưởi chứa chất ức chế sự thèm ăn tuyệt vời. Nó cũng chứa chất xơ hòa tan pectin có thể làm chậm sự tiến triển của xơ vữa động mạch.

Chuối: Dinh dưỡng cho mọi nhà

Chuối là loại trái cây giàu kali và chất xơ giúp cơ thể sinh năng lượng và tỉnh táo trong ngày. Chuối cũng không chứa chất béo hay muối, do đó đây là sự lựa chọn lành mạnh thay cho những loại đồ ăn vặt như bánh quy hay kẹo socola. Nếu bạn muốn bảo quản lâu hơn, hãy bỏ chuối vào trong tủ lạnh sau khi chúng đã chín. Tuy rằng vỏ chuối đã chuyển màu nâu đen nhưng lớp thịt quả vẫn có thể tươi ngon được đến 3-5 ngày sau đó.