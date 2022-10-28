Khoai lang - thực phẩm rẻ tiền nhưng nhiều lợi ích sức khỏe!

Khoai lang chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin A, vitamin C, chất xơ, kali, mangan giúp tăng cường sức khỏe , kéo dài tuổi thọ. Người dân sống ở thành phố Okinawa của Nhật Bản, nổi tiếng có tuổi thọ cao nhất thế giới cũng có thói quen ăn khoai lang mỗi ngày.

Ngay từ hôm nay, bạn cũng nên tập cho mình thói quen ăn khoai lang này nhé.

Khoai lang được cho là an toàn với người bệnh là vì nó có chỉ số đường huyết thấp. Vì thế chúng giải phóng đường trong máu chậm hơn các thực phẩm giàu tinh bột khác từ đó giúp hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và giảm tình trạng kháng insulin.

Khoai lang còn chứa nhiều protein thực vật, giúp duy trì cân nặng. Điều này có thể giúp bệnh nhân đái tháo đường cải thiện vấn đề kháng insulin.

Ngoài ra khoai lang còn chứa magiê và hàm lượng cao chất xơ giúp hỗ trợ quản lý, kiểm soát và phòng bệnh đái tháo đường.

Hỗ trợ sức khoẻ thị lực

Khoai lang cực kỳ giàu beta-carotene, chất chống oxy hóa thể hiện qua màu cam vàng của loại củ này. Trên thực tế, 200 gram khoai lang vàng nướng kèm vỏ cung cấp gấp bảy lần lượng beta-carotene mà một người trưởng thành trung bình cần mỗi ngày. Beta-carotene được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể và được sử dụng để hình thành các thụ thể phát hiện ánh sáng bên trong mắt.

Thiếu vitamin A trầm trọng là một mối quan tâm ở các nước đang phát triển và có thể dẫn đến một loại mù đặc biệt được gọi là xerophthalmia. Ăn thực phẩm giàu beta-carotene, chẳng hạn như khoai lang vàng, có thể giúp ngăn ngừa tình trạng này.

Khoai lang tím dường như cũng có lợi cho thị lực. Các nghiên cứu trong ống nghiệm đã phát hiện ra rằng anthocyanins mà chúng cung cấp có thể bảo vệ các tế bào mắt khỏi bị hư hại, điều này có thể có ý nghĩa đối với sức khỏe tổng thể của mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Chống lại các khối u

Khoai lang giàu các chất chống oxy hóa, đặc biệt là beta-carotene, vitamin C, E. Những chất này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và ngăn ngừa sự phát triển của các khối u.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng

Khoai lang chứa nhiều magiê, đây là một khoáng chất có tác dụng rất tốt trong việc giảm lo âu và căng thẳng từ đó giúp giảm thiểu việc rơi vào trạng thái trầm cảm hay căng thẳng lo lắng tột độ. Nhờ tác dụng này mà ăn khoai lang được cho là một loại thực phẩm có thể giúp hỗ trợ cải thiện trầm cảm.

Giảm cân

Ăn khoai lang vào buổi sáng giúp bạn nạp một lượng chất xơ tương đối lớn vào cơ thể, tạo cảm giác no lâu, ngăn tình trạng thèm ăn. Ngoài ra, chất xơ trong khoai còn có lợi cho nhu động ruột, tránh táo bón.