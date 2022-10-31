6 loại thực phẩm có thể thay thế cơm trắng, vừa giữ dáng lại còn tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 31/10/2022 06:06

Nếu đã chán cảnh ăn cơm mỗi ngày, vừa tiết kiệm vừa tốt cho sức khỏe, giữ dáng, đảm bảo đủ năng lượng cho cả ngày thì chị em có thể đổi vị thử qua 6 loại thực phẩm dưới đây.

Ngô

Liệu bạn có biết rằng, ngô được dùng thay thế gạo này lại được con người sử dụng làm lương thực chính cách đây 3000 năm trước không. Cacbohydrate là thành phần chính của ngô, bên cạnh đó là chất xơ, các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Tại việt Nam có hai loại ngô phổ biến nhất đó là ngô nếp và ngô ngọt. Trong đó, ngô nếp có hàm lượng tinh bột cao hơn so với ngô ngọt. Tinh bột của chúng chủ yếu là amylopectin - chất làm tăng chỉ số đường huyết sau khi ăn. Vì vậy, dù là loại thực phẩm có thể thay thế cho gạo nhưng những người mắc bệnh huyết áp cao thì không nên ăn quá nhiều. Mà thay vào đó, người huyết áp cao có thể ăn ngô ngọt. Chúng có hàm lượng calo thấp hơn, từ đó nguy cơ làm tăng lượng đường trong máu cũng ít hơn. Khi ăn ngô, bạn nên ăn thêm một số thức ăn giàu protein như thịt, trứng, sữa, đậu,…

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Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây

Khoai tây rất thơm và ngon nhưng hàm lượng carbohydrate của nó ít hơn 1/4 so với gạo. Dựa trên cùng một lượng calo và hàm lượng carbohydrate, 100 gram cơm trắng tương đương với 150 gram khoai tây hấp.

Khoai tây cũng là một loại thực phẩm có hàm lượng kali cao và natri thấp. Đồng thời, nó có hàm lượng vitamin C cao hơn nhiều so với ngũ cốc thông thường.

Nhược điểm lớn nhất của khoai tây có lẽ là mọi người thích nấu chín chúng bằng cách chiên. Do đó, muốn kiểm soát lượng calo, khoai tây chỉ nên được sử dụng bằng cách hấp, luộc, nướng, nên ăn ở dạng cơ bản càng tốt.

Yến mạch

Yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nguồn nguồn chất xơ dồi dào, đặc biệt là beta glucan và có nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa.

Yến mạch thường được cuộn hoặc nghiền nát thành các mảnh phẳng và nướng nhẹ để sản xuất bột yến mạch và có thể được tiêu thụ dưới dạng bột yến mạch (cháo) hoặc được sử dụng trong các món nướng, bánh mì…

Bột yến mạch ăn liền được tạo thành từ những mảng yến mạch được cán rất mỏng hoặc cắt mỏng, hấp thụ nước dễ dàng hơn nhiều và do đó nấu nhanh hơn.

Cám, hoặc lớp ngoài giàu chất xơ của hạt, thường được tiêu thụ riêng như một loại bột ngũ cốc.

Yến mạch có thể được dùng để thay thế cơm trắng, đặc biệt là dùng trong bữa sáng. Có thể trộn yến mạch cùng sữa chua , nấu cháo yến mạch, làm bánh…

Khoai lang

Ngày xưa khi ông cha ta còn nghèo đói, không có gạo để nấu cơm thườn sẽ dùng khoai để ăn hoặc dùng chúng trộn với cơm được gọi là cơm độn khoai. So với các loại ngũ cốc khác, khoai lang có hàm lượng carotene cao hơn, rất giàu chất xơ và tốt cho hệ tiêu hóa. Đây là một trong những loại thực phẩm rất cần thiết cho người đang trong quá trình giảm cân, do khoai lang có hàm lượng protein thấp, tăng cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn.

Tuy nhiên, nếu xét để sử dụng chúng thay thế gạo trong khoảng thời gian dài, thì thể sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn. Cơ thể sẽ không hấp thụ được đầy đủ các loại dinh dưỡng cần thiết, dẫn đến tình trạng mất cân bằng. Vì vậy, bạn chỉ nên dùng chúng để thay thế gạo với tần suất thấp, có lý do như để giảm cân chẳng hạn. Lưu ý những người bị mắc chứng khó tiêu thì không nên ăn quá nhiều khoai lang gây cảm giác chướng bụng, khó tiêu do hàm lượng tinh bột trong khai cao.

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Ảnh minh họa: Internet

Hạt diêm mạch (hạt quinoa)

Hạt diêm mạch là một trong những loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe. Loại hạt này không chứa gluten, giàu protein hơn gạo. Nó chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu của cơ thể cần và trở thành một lựa chọn protein phù hợp nhất cho người ăn chay.

Súp lơ trắng

Súp lơ là một lựa chọn phổ biến để thay thế cơm cho những người đang thực hiện chế độ ăn kiêng keto hoặc chế độ ăn kiêng low carb. Súp lơ trắng là một loại rau ít calo nên nó trở thành một lựa chọn gạo ít calo tuyệt vời. Còn được biết đến như một loại siêu thực phẩm, súp lơ là thực phẩm vô cùng giàu chất dinh dưỡng.

Có thể chế biến súp lơ trắng thành các món như cơm súp lơ, vỏ bánh pizza súp lơ, súp lơ nghiền, bánh tráng súp lơ…

6 loại thực phẩm có thể thay thế cơm trắng, vừa giữ dáng lại còn tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe thực phẩm thay thế cơm

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