4 loại rau củ chứa nhiều năng lượng, gây béo phì không thua gì thịt cá

Củ dền đỏ là loại rau củ quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Loại rau này được liệt kê vào danh sách thực phẩm nên ăn của người gầy nhưng lại là khắc tinh của người muốn giảm cân. Nguyên nhân là trong củ dền có hàm lượng calo cao. Nếu ăn quá thường xuyên kèm theo chế độ ăn không hợp lý thì cơ thể sẽ tăng cân rất nhanh.

Do đó, nếu đang giảm cân thì nên tránh loại rau củ này nhé. Mặc dù rau củ rất tốt cho sức khỏe nhưng cần ăn 1 cách hợp lý. Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, mỗi ngày cơ thể cần 25 - 30g chất xơ tương đương khoảng 300g rau và 200g trái cây.

Bí ngô có thể khiến bạn tăng cân dễ dàng. Bí ngô là loại rau giàu tinh bột có thể hữu ích cho những người đang cố gắng tăng cân nhưng lại không phù hợp với người đang muốn giảm cân. Tinh bột mà bí ngô tạo ra được chuyển hóa thành glucose, là thành phần chính trong cơ thể để lưu trữ chất béo. Do đó, glucose giúp tăng cân.

Nếu ăn nhiều sẽ khiến cân nặng tăng lên nhanh chóng, đồng thời khi bạn béo phì nó cũng kéo theo rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như: Tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ...

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Bắp ngô

Trong thành phần dinh dưỡng của bắp ngô rất giàu tinh bột và là thủ phạm gây tăng cân mà không phải ai cũng biết. Nguyên nhân là do trong ngô có chứa nhiều tinh bột, khi nạp vào cơ thể lượng tinh bột này sẽ tích trữ chất béo và làm thay đổi cân nặng.

Chính vì vậy, với những người đang trong giai đoạn giảm cân thì không nên ăn ngô và các món chế biến từ loại thực phẩm này.

Khoai tây

Khoai tây cũng chính là một loại rau củ gây tăng cân vù vù không kém gì thịt, cá trứng sữa nên bạn cần phải hạn chế sử dụng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ thì trong thành phần của khoai tây rất giàu carbohydrate giàu tinh bột. Chất này sẽ tích trữ chất béo trong cơ thể dưới dạng chất béo dư thừa. Chính vì vậy, nếu bạn ăn khoai tây thường xuyên bạn sẽ tăng cân khó kiểm soát.

Theo các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên hạn chế ăn khoai tây. Nhất là món khoai tây chiên bởi chúng dễ gây béo phì thừa cân, lại dễ làm tăng huyết áp tim mạch cho bạn.