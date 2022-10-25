Điểm danh những thực phẩm ăn no bụng nhưng chẳng sợ lên cân, loại thứ 5 được hội chị em giảm cân yêu thích

Khi ăn kiêng, người ta thường thêm ức gà chứa protein vào món salad. Điều này là do nếu bạn thực hiện một chế độ ăn kiêng giảm lượng carbohydrate quá mức, bạn sẽ bị mất cơ bắp rất nhanh.

Để giảm cân bạn nên ăn những thực phẩm ít calo và khiến bạn cảm thấy no lâu. Và nó chủ yếu là rau.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các loại thực phẩm chứa ít calo và thực đơn ăn kiêng vào 3 cữ mỗi ngày.

Bắp cải

Đây là một loại rau có thể kiểm soát được sức khỏe của dạ dày và nên được thêm vào chế độ ăn kiêng của bạn vào buổi sáng. Nếu bạn uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy và sau đó ăn bắp cải, thì dạ dày của bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần vitamin U trong bắp cải có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày và chữa lành thành dạ dày vốn đã bị tổn thương.

Bắp cải cũng giúp cải thiện tình trạng viêm bao tử. Bắp cải có hàm lượng calo thấp hơn 20 kcal trên 100g, nhưng nó mang lại cảm giác no, vì vậy nó giúp ngăn ngừa bạn ăn quá nhiều vào bữa trưa.

Và ăn bắp cải cũng rất tiện lợi nếu bạn có một buổi sáng ít thời gian hay bận rộn, bạn có thể cắt bắp cải vào hôm trước và cất vào tủ lạnh, vào buổi sáng bạn chỉ cần lấy ra và ăn ngay.

Dưa chuột

Thành phần “Eraterin” tạo ra vị đắng cho dưa chuột cũng có tác dụng bảo vệ dạ dày của bạn. Nó cũng giúp bạn tiêu hóa các loại thức ăn khác nhanh hơn. Và hơn hết là cảm giác thanh mát nhai giòn giòn của dưa chuột giúp bạn có buổi sáng sảng khoái.

Ảnh minh họa: Internet

70g dưa chuột chỉ có 9,8 kcal calo, vì vậy đây là một loại thực phẩm rất tốt cho chế độ ăn kiêng. Nó giàu nước nên rất tốt khi dùng để bổ sung độ ẩm có thể bị thiếu khi bạn giảm cân. Nếu mặt và lưng của bạn bị sưng, nó cũng giúp bạn giảm sưng.

Trứng luộc

Trứng luộc có hàm lượng calo cao hơn một chút so với rau, nhưng ăn một quả vào buổi sáng vẫn rất tốt. Nếu bạn không ăn lòng đỏ, thì chỉ có 56 kcal trên 100g mà thôi. Còn nếu tính cả lòng đỏ, thì nó có 143 kcal, cao hơn một chút so với ức gà (128 kcal).

Ảnh minh họa: Internet

Trứng luộc rất dễ ăn và tạo cho bạn cảm giác no, vì vậy sẽ giúp bạn tránh ăn quá nhiều vào bữa trưa. Nó cũng rất giàu protein chất lượng tốt, giúp duy trì khối lượng cơ bắp của bạn.

Một chế độ ăn kiêng cắt giảm mạnh lượng carbs sẽ có xu hướng làm bạn bị mất cơ bắp. Vì thế nên bổ sung protein bằng ức gà hoặc trứng luộc.

2. Bữa trưa

Khoảng thời gian khó khăn nhất của dân văn phòng khi ăn kiêng chính là bữa trưa. Vì bạn thường phải đi ăn chung ở nhà hàng hay hàng quán với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ăn hộp cơm do chính tay mình chuẩn bị ở nhà, bạn có thể kiểm soát được cử trưa của mình. Trong thực tế, khi bạn ăn kiêng bạn nên đồn đại nó cho mọi người biết. Bằng cách đó những đồng nghiệp xung quanh mới hợp tác với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu bạn phải đi ăn nhà hàng hoặc hàng quán bên ngoài, bạn hãy ăn ít đậu phụ non ít mặn hoặc các món ăn kèm rau củ, và không được húp nước súp có nhiều natri. Bạn nên biết rằng thức ăn mặn là kẻ thù của chế độ ăn kiêng.

3. Bữa ăn nhẹ vào buổi chiều

Cà chua bi

Bạn có thể đến cửa hàng rau hoặc siêu thị để mua những hộp cà chua bi, sau đó đem về nhà và rửa sạch. Nó chỉ có khoảng 16 kcal trên 100g mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Và vì nó rất giàu chất xơ và pectin, nên nó mang lại cảm giác no và ngăn bạn ăn quá nhiều vào buổi tối. Lycopene có trong cà chua bi cũng rất tốt cho việc ngăn ngừa ung thư và phòng chống bệnh tim mạch.

Đây là một loại thực phẩm lành mạnh, giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu.

Các loại hạt

Bạn đang ăn kiêng nhưng mà lại ăn các loại hạt khô? Bạn có thể cảm thấy thắc mắc, nhưng ăn một lượng nhỏ các loại hạt như quả óc chó và hạnh nhân, có thể giúp làm dịu cơn đói và tạo cảm giác no.

Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng giúp ngăn bạn ăn quá nhiều vào buổi tối. Ưu điểm của nó là giúp bạn bổ sung protein và có nhiều axit béo không bão hoà rất tốt cho mạch máu của bạn.

Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không nên ăn quá nhiều các loại hạt. Bởi vì ăn quá nhiều có thể khiến bạn tăng cân.

4. Buổi tối

Đậu phụ non, đậu phụ

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một loại thực phẩm được làm từ đậu nành, và là loại thực phẩm lành mạnh tiêu biểu giàu protein thực vật và chứa các axit amin thiết yếu như lysine và canxi. 100g đậu phụ non có 42 kcal và đậu phụ thường có 97 kcal.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là loại thực phẩm được khuyến cáo như một loại thức ăn giảm cân vì nó chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol có trong thịt và thực phẩm chế biến sẵn.

Tuy nhiên, khi nấu bạn nhớ đừng nêm quá nhiều gia vị hoặc quá mặn nhé.

Thạch hạt sồi Hàn Quốc

Thạch hạt sồi được làm từ hạt sồi và chỉ có 45 kcal trên 100g. Với lượng calo thấp như vậy, nó đã trở thành một loại thực phẩm rất tốt dùng để ăn kiêng.

Ảnh minh họa: Internet

Bột hạt sồi ngâm trong nước rồi đổ ra, sau đó đem đun sôi và để nguội. Thạch hạt sồi có vị rất ngon và chất tannin có trong thạch có tác dụng ức chế sự hấp thụ chất béo. Tuy nhiên, chất tannin không tốt cho những người bị táo bón.

Rau xà lách

Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại thực phẩm có khoảng 90% là nước và nó cũng có nhiều canxi, khoáng chất, lượng vitamin dồi dào. Rau xà lách cũng rất giàu chất sắt, vì vậy ăn sống có thể giúp bạn làm giảm chứng thiếu máu, mất ngủ và căng thẳng.

Điều bất ngờ hơn nữa, rau xà lách cũng có tác dụng làm trắng răng. Thành phần lactucarium trong mủ của thân rau xà lách sẽ giúp bạn ổn định thần kinh và ngủ ngon.

Thịt (ức gà, thịt luộc)

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng cần phải ăn thịt để tốt cho sức khỏe. Ức gà là một loại thực phẩm tiêu biểu có ít chất béo, giàu protein. Và nó cũng giàu vitamin B1, B2, B6, và các axit amin thiết yếu, rất tốt cho việc nâng cao khả năng miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không thích ức gà, vậy hãy ăn thịt lợn hoặc thịt bò luộc. Mặc dù có thể bạn đã quen với việc ăn thịt nướng trên lửa, nhưng nếu bạn đổi từ nướng sang luộc, thì có thể giúp bạn loại bỏ được các chất gây ung thư có thể phát sinh trong quá trình nướng và loại bỏ dầu mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi