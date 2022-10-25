3 loại thực phẩm giúp thận khoẻ mạnh: dưa hấu, tỏi đều góp mặt, loại thứ 3 bán đầy chợ

Bệnh tiểu đường và huyết áp cao thường do chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh gây ra. Giải pháp lâu dài là uống nhiều nước sạch hơn, tập thể dục nhiều hơn và tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe .

Bệnh thận có thể dẫn đến tình trạng nghiêm trọng, vì các chất thải không thể được lọc ra khỏi máu. Bệnh tiểu đường và huyết áp cao là nguyên nhân chính dẫn đến suy thận.

Phương tiện truyền thông internet của Mỹ 'naturalnews.com' đã giới thiệu ba loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của thận, và chúng đã được xác nhận thông qua các nghiên cứu.

Ảnh minh họa: Internet

Trong nhiều thế kỷ, măng tây đã được coi là thực phẩm hoàn hảo để điều trị đường tiết niệu. Nó rất giàu các hợp chất tự nhiên như glycoside và saponin. Các thành phần này có tác dụng lợi tiểu và chống thấp khớp, đồng thời có tác dụng thanh lọc máu. Ăn măng tây thường xuyên làm tăng lượng nước tiểu được tạo ra. Nó kích hoạt hoạt động tế bào của thận và hòa tan các axit và muối tạo nên sỏi niệu đạo.

Tỏi

Tỏi được coi là một chất chống lại bệnh tật tự nhiên một cách mạnh mẽ vì một thành phần gọi là allicin. Allicin có đặc tính kháng khuẩn, kháng vi-rút, kháng nấm và chống oxy hóa. Và nó cũng được biết đến với hiệu quả chữa bệnh tiểu đường và huyết áp cao, những nguyên nhân chính gây ra bệnh thận. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng allicin tốt cho thận hơn mọi người vẫn nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Pharmacological Reports, trong các nghiên cứu trên động vật, tỏi làm giảm đáng kể tổn thương thận do với clorua thủy ngân. Trong một nghiên cứu khác, tỏi làm tăng khả năng chống oxy hóa của thận, ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho tế bào.

Dưa hấu

Có ba lý do khiến dưa hấu tốt cho thận của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất, dưa hấu chỉ chứa một lượng nhỏ kali và phốt pho, đây hai khoáng chất có thể gây ra các vấn đề về cân bằng khi thận của bạn hoạt động không bình thường.

Thứ hai, dưa hấu có 92% là nước có tính kiềm, giúp thải độc tố ra khỏi hệ tiết niệu.

Thứ ba, dưa hấu giảm bớt gánh nặng cho thận trong khi loại bỏ chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể bằng cách giúp gan chuyển đổi amoniac thành urê ít độc hơn.

Tuy nhiên, khác với măng tây và tỏi, dưa hấu chứa quá nhiều đường tự nhiên nên bệnh nhân mắc bệnh thận do tiểu đường cần lưu ý không nên ăn quá nhiều dưa hấu.

Theo Kormedi