Công thức bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ với 3 lớp bánh hòa quyện tinh tế, ăn rồi là thích mê!

Dinh dưỡng 06/09/2022 12:48

Đây là công thức xứng đáng có mặt trong danh sách quà bánh trong dịp Trung Thu sắp tới. Bởi sự bắt mắt từ ngoại hình nổi bật của sắc đỏ thanh long và hương vị thơm ngon từ sự pha trộn khéo léo của ba lớp bánh khác nhau.

Nguyên liệu: (cho khoảng 12 bánh đường kính 9:10cm)

- Bột rau câu dẻo: 10gram

- Bột rau câu giòn: 25gram 

- Đường: 100-150gram (gia giảm tùy khẩu vị thích ăn ngọt hay ít ngọt)

- Nước lã: 2 lít (ít nước bánh cứng, nhiều nước bánh mềm hơn)

- Nước cốt dừa: 100ml (hoặc thay bằng 1 gói bột cốt dừa hòa tan với 100ml nước sôi)

- Dừa nạo sợi: 1 nhúm

- Thanh long đỏ (1 quả tầm 300-400gram)

- Cà phê đen: loại hòa tan 1 gói 16gram pha với 100ml nước sôi hoặc 3 thìa (loại thìa 15ml) bột cà phê nguyên chất pha phin lọc lấy 100ml nước cốt

- Lá nếp: 3 lá (cho thơm bánh hơn)

 

Công thức bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ với 3 lớp bánh hòa quyện tinh tế, ăn rồi là thích mê! - Ảnh 1

 

Cách chế biến:

- Thanh long đỏ bỏ vỏ, cắt miếng nhỏ, nghiền nhuyễn (nhưng không làm nát hạt) thu được nước cốt thanh long đỏ.

- Trộn gói thạch vào 100-150gram đường

- Cho 2 lít nước lã vào nồi, đổ từ từ bát đường thạch vào khuấy đều cho tan hết, đặt lên bếp đun, nước thạch sôi cho lá nếp vào, hớt bọt nếu có.

- Sôi 3 phút bỏ lá nếp, đun sôi thêm 2 phút, lọc thạch qua 1 cái rây để lọc bỏ những phần thạch còn lợn cợn.

- Chia nước thạch đã đun thành 3 phần, giữ ấm nóng.

+ 1/3 nước thạch hòa cùng nước cốt thanh long đỏ, đổ đều vào các khuôn tạo lớp thạch đầu tiên.

+ 1/3 nước thạch hòa cùng nước cốt cà phê, đợi se mặt lớp thạch thanh long thì dội lớp nước thạch cà phê này lên.

 

Công thức bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ với 3 lớp bánh hòa quyện tinh tế, ăn rồi là thích mê! - Ảnh 2

+ 1/3 chỗ nước thạch còn lại hòa cùng nước cốt dừa và dừa nạo sợi, đổ lên trên cùng, phủ lên lớp thạch cà phê đã se mặt, còn ấm ấm.

Công thức bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ với 3 lớp bánh hòa quyện tinh tế, ăn rồi là thích mê! - Ảnh 3

Để thạch nguội, đông đặc hoàn toàn (tầm 1,5 - 2 tiếng) là có thể đổ ra khỏi khuôn và thưởng thức, ngon hơn nếu để tủ lạnh.

Công thức bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ với 3 lớp bánh hòa quyện tinh tế, ăn rồi là thích mê! - Ảnh 4

 

Công thức bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ với 3 lớp bánh hòa quyện tinh tế, ăn rồi là thích mê! - Ảnh 5

 

Công thức bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ với 3 lớp bánh hòa quyện tinh tế, ăn rồi là thích mê! - Ảnh 6

Lưu ý:

- Đổ 3 màu vào khuôn, chỉ đổ 1 lớp mỏng, nước thạch khi đổ vào khuôn phải vẫn nóng thì mới độ kết dính cao giữa các lớp thạch, cẩn thận hơn thì lấy kim nhọn khía vài đường lớp thạch bên dưới trước khi đổ tiếp lớp thạch bên trên để tạo độ kết dính cao, thạch không tách lớp).

- Có thể dùng 1 loại rau câu dẻo nếu thích ăn thạch dẻo hoặc 1 loại rau câu giòn nếu thích ăn thạch giòn.

- Bảo quản thạch ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 3 ngày.

 

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Hà Việt Anh

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