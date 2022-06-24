Không cần máy làm kem, nguyên liệu đơn giản vẫn có ngay kem cốm mát lạnh cho mùa hè nóng nực

Ngoài kem sữa dừa ra thì kem cốm là một món ăn vặt truyền thống, đặc trưng của người dân Hà Nội. Nếu bạn chưa có cơ hội thưởng thức món kem này thì bài viết dưới đây hẳn là dành cho bạn công thức tự làm kem cốm thơm ngon, chuẩn vị kem cốm Tràng Tiền nổi tiếng mà không cần đến những máy mcs rườm rà đâu nhé.

- 02 lòng đỏ trứng

- 180ml sữa tươi không đường

- 200ml whipping cream

- Muối

- 1 bó lá dứa ( hoặc lá nếp)

- 5ml vanilla

- 1 chút muối

HƯỚNG DẪN LÀM

1. Ngâm cốm với ½ lượng sữa cho mềm. Để lại 1/3 chỗ cốm đã ngâm, còn lại xay thô cốm.

Lưu ý :(cốm già hoặc cốm non, cốm non thì chỉ cần ngâm ít thời gian hơn).

2. Dùng máy đánh trứng đánh trứng với đường đến khi trứng chuyển màu vàng nhạt.





3. Đun ½ chỗ sữa còn lại, đến khi mấp mé sôi thì đổ nhanh tay vào hốn hợp trứng đường, quấy nhanh tay.

4. Với lá dứa, bạn rửa sạch rồi cắt nhỏ ra, sau đó cho vào máy xay sinh tố cùng một chút nước rồi xay cho nhuyễn mịn. Dùng rây hoặc vải lọc chắt lấy nước cốt và bỏ bã.





5. Đổ toàn bộ chỗ cốm đã xay và cốm để lại, hỗn hợp trứng đường và lá dứa vào nồi, quấy đều, đun sôi, cho muối và vanilla. Để nguội bớt.





6. Đến khi hỗn hợp cốm đã nguội bớt. Đánh bông whipping cream. Trộn nhẹ và đều hỗn hợp cốm và whipping cream.

7. Cho vào hộp, để tủ lạnh khoảng 1-2h mang ra đánh lại, hoặc có thể dùng dĩa để trộn hỗn hợp lên. Sau 6h có thể măm rồi.





Lưu ý:

- Thành phẩm kem cốm do đặc thù cốm nở, dẻo và công thức xay thô, hạt cốm còn nhiều nên kem khá chắc, dù không bị dăm đá nhưng không bông xốp như một số loại kem khác. Công thức này làm kem que thì rất tuyệt.

- Nếu các bạn áp dụng cho máy làm kem thì cốm phải xay thật nhuyễn.





Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong những ly kem cốm mát lạnh, ngon lành để chiêu đãi cho bạn bè và gia đình rồi.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Merlin Nguyen