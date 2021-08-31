Khoe sở trường của người chơi hệ 'sữa hạt', mẹ Hà Thành khiến hội chị em không ngớt lời khen

Sữa thực vật hay còn gọi là sữa hạt, là món đồ uống làm từ các loại hạt như đậu nành, bắp, điều, hạnh nhân, lạc, vừng... Những loại sữa này thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng đối với sức khỏe con người. Không chỉ dùng để giải khát, sữa hạt còn giúp bạn trị chứng mất ngủ, cải thiện hệ tiêu hóa...

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Hòa Bùi đã gợi ý và chia sẻ một chút kinh nghiệm từ bản thân để giúp món sữa hạt "ngon như nhà làm" trở nên hấp dẫn hơn. Cô nàng cho hay: "Không ít chị em chia sẻ về việc mình làm sữa chưa ngon và chưa hấp dẫn. Tuy nhiên, với những mẹo vặt khi chế biến sữa hạt sau đây, cả nhà nhất định sẽ xuýt xoa và khen ngon không ngừng, đặc biệt là trẻ nhỏ".