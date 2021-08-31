Khoe sở trường của người chơi hệ 'sữa hạt', mẹ Hà Thành khiến hội chị em không ngớt lời khen

Món ngon mỗi ngày 31/08/2021 05:06

Để bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, mẹ nội trợ Hà Thành đã mách 'bí kíp' làm nên những món sữa hạt với màu sắc tự nhiên vô cùng bắt mắt, thơm ngon và béo ngầy ngậy.

Sữa thực vật hay còn gọi là sữa hạt, là món đồ uống làm từ các loại hạt như đậu nành, bắp, điều, hạnh nhân, lạc, vừng... Những loại sữa này thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng đối với sức khỏe con người. Không chỉ dùng để giải khát, sữa hạt còn giúp bạn trị chứng mất ngủ, cải thiện hệ tiêu hóa...

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Hòa Bùi đã gợi ý và chia sẻ một chút kinh nghiệm từ bản thân để giúp món sữa hạt "ngon như nhà làm" trở nên hấp dẫn hơn. Cô nàng cho hay: "Không ít chị em chia sẻ về việc mình làm sữa chưa ngon và chưa hấp dẫn. Tuy nhiên, với những mẹo vặt khi chế biến sữa hạt sau đây, cả nhà nhất định sẽ xuýt xoa và khen ngon không ngừng, đặc biệt là trẻ nhỏ".

 

Để sữa hạt mang cảm giác béo ngậy tự nhiên, bạn cần sử dụng các nguyên liệu như: Macca, điều, hạnh nhân, lạc, vừng, sầu riêng, hay các hạt có dầu béo. Đây là những nguyên liệu lý tưởng cho sữa béo ngậy tự nhiên mà "đánh bật" những chất tạo ngậy hoá học.

 

sua thuc vat

 

sua thuc vat 1

 

sua thuc vat 2

 

Với màu sắc sữa hạt luôn đẹp tự nhiên, bạn nhớ đến ngay những loại rau củ quả như: Khoai lang tím, hoa đậu biếc, lá nếp, bí đỏ, ca cao, củ dền đỏ, rau xanh, cà rốt, gấc,... 

 

sua thuc vat 4

 

sua thuc vat 5

 

sua thuc vat 6

 

Không chỉ kích thích thị giác, sữa hạt còn phải khiến mọi người thích mê bởi mùi thơm tự nhiên của mình. Ngoài lá nếp là "vũ khí" về thơm ngậy hấp dẫn, bạn so thể sử dụng thêm một số loại hạt rang lên sẽ tạo mùi thơm đặc trưng cho sữa như: hướng dương, mè (vừng), lạc (đậu phộng), hạt bí, gạo, yến mạch,...

 

sua thuc vat 7

 

sua thuc vat 8

 

sua thuc vat 9

 

Ngoài ra, để sữa tạo được vị ngọt tự nhiên, bạn chế biến cùng các loại quả củ có độ ngọt như chuối, xoài, chà là, táo đỏ, sầu riêng. Chúng tạo nên một vị sữa vừa ngọt, vừa giàu chất xơ và vitamin. Ngoài ra, bạn nên ưu tiên những loại đường tự nhiên chưa qua tinh luyện: thốt nốt, đường dừa, siro, đường phèn mật mía kết tinh tự nhiên,...

 

sua thuc vat 10

 

sua thuc vat 11

 

sua thuc vat 12

 

Ngoài chế biến bằng cách thủ công, bạn có thể làm bằng máy làm sữa hạt để tiết kiệm thời gian và công sức ngay tại nhà. Với những gợi ý của các món sữa hạt trên, bạn sẽ thành công và chiêu đãi cả nhà mình những ly sữa hạt thơm ngon, bổ dưỡng và đẹp mắt.

'Lăn vào bếp' mùa giãn cách, mẹ đảm làm bánh giò 'thơm nức mũi' ngay tại nhà, khiến bao người xin công thức

'Lăn vào bếp' mùa giãn cách, mẹ đảm làm bánh giò 'thơm nức mũi' ngay tại nhà, khiến bao người xin công thức

Chuẩn bị bữa ăn sáng ngay tại nhà, mẹ đảm khiến dân tình tròn xoe mắt với món bánh giò trắng núng nính, thơm ngon và nhiều dinh dưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm sữa tại nhà thực đơn Sữa thực vật

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ