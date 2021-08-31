Khoe sở trường của người chơi hệ 'sữa hạt', mẹ Hà Thành khiến hội chị em không ngớt lời khen

Để bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, mẹ nội trợ Hà Thành đã mách 'bí kíp' làm nên những món sữa hạt với màu sắc tự nhiên vô cùng bắt mắt, thơm ngon và béo ngầy ngậy.
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Sữa thực vật hay còn gọi là sữa hạt, là món đồ uống làm từ các loại hạt như đậu nành, bắp, điều, hạnh nhân, lạc, vừng... Những loại sữa này thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng đối với sức khỏe con người. Không chỉ dùng để giải khát, sữa hạt còn giúp bạn trị chứng mất ngủ, cải thiện hệ tiêu hóa...
Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Hòa Bùi đã gợi ý và chia sẻ một chút kinh nghiệm từ bản thân để giúp món sữa hạt "ngon như nhà làm" trở nên hấp dẫn hơn. Cô nàng cho hay: "Không ít chị em chia sẻ về việc mình làm sữa chưa ngon và chưa hấp dẫn. Tuy nhiên, với những mẹo vặt khi chế biến sữa hạt sau đây, cả nhà nhất định sẽ xuýt xoa và khen ngon không ngừng, đặc biệt là trẻ nhỏ".
Để sữa hạt mang cảm giác béo ngậy tự nhiên, bạn cần sử dụng các nguyên liệu như: Macca, điều, hạnh nhân, lạc, vừng, sầu riêng, hay các hạt có dầu béo. Đây là những nguyên liệu lý tưởng cho sữa béo ngậy tự nhiên mà "đánh bật" những chất tạo ngậy hoá học.
Với màu sắc sữa hạt luôn đẹp tự nhiên, bạn nhớ đến ngay những loại rau củ quả như: Khoai lang tím, hoa đậu biếc, lá nếp, bí đỏ, ca cao, củ dền đỏ, rau xanh, cà rốt, gấc,...
Không chỉ kích thích thị giác, sữa hạt còn phải khiến mọi người thích mê bởi mùi thơm tự nhiên của mình. Ngoài lá nếp là "vũ khí" về thơm ngậy hấp dẫn, bạn so thể sử dụng thêm một số loại hạt rang lên sẽ tạo mùi thơm đặc trưng cho sữa như: hướng dương, mè (vừng), lạc (đậu phộng), hạt bí, gạo, yến mạch,...
Ngoài ra, để sữa tạo được vị ngọt tự nhiên, bạn chế biến cùng các loại quả củ có độ ngọt như chuối, xoài, chà là, táo đỏ, sầu riêng. Chúng tạo nên một vị sữa vừa ngọt, vừa giàu chất xơ và vitamin. Ngoài ra, bạn nên ưu tiên những loại đường tự nhiên chưa qua tinh luyện: thốt nốt, đường dừa, siro, đường phèn mật mía kết tinh tự nhiên,...
Ngoài chế biến bằng cách thủ công, bạn có thể làm bằng máy làm sữa hạt để tiết kiệm thời gian và công sức ngay tại nhà. Với những gợi ý của các món sữa hạt trên, bạn sẽ thành công và chiêu đãi cả nhà mình những ly sữa hạt thơm ngon, bổ dưỡng và đẹp mắt.