'Lăn vào bếp' mùa giãn cách, mẹ đảm làm bánh giò 'thơm nức mũi' ngay tại nhà, khiến bao người xin công thức

Món ngon mỗi ngày 30/08/2021 12:05

Chuẩn bị bữa ăn sáng ngay tại nhà, mẹ đảm khiến dân tình tròn xoe mắt với món bánh giò trắng núng nính, thơm ngon và nhiều dinh dưỡng.

Bánh giò là một trong những món ăn dân dã và quen thuộc với mọi người dân Việt. Món bánh là sự kết hợp hoàn hảo giữa bột gạo và nhân thịt gói bọc trong lá chuối. Đây cũng là món ăn nhanh gọn, được các gia đình ưa chuộng và đem vào thực đơn bữa sáng của mình. Tuy nhiên, trong mùa giãn cách, không thể đi ra ngoài mua bánh, nhiều mẹ đảm đã chọn cách làm bánh giò tại nhà để đảm bảo an toàn vệ sinh và hợp khẩu vị hơn. 

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Loan Trần đã chia sẻ những hình ảnh bắt mắt và công thức "bất bại" về món bánh giò làm tại gia. Cô nàng đã khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa và trầm trồ ngợi khen về tài nấu nướng của mình.

Trước khi thực hiện món bánh này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- 250g bột gạo tẻ

- 60g bột bắp

- 25 bột khoai tây

- 1500ml nước

- Muối, bột nêm

- Lá chuối để gói bánh

- Thịt lợn xay

- Mộc nhĩ 

- Hành khô

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Những nguyên liệu cần thiết cho món bánh giò ngon như nhà làm - Ảnh: FBNV

- Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị và chế biến nhân bánh trước. Bạn phi hành vàng thơm, cho thịt và mộc nhỉ vào đảo đều và nêm nếm theo khẩu vị của mình. Sau đó, bạn luộc và bóc vỏ trứng cút.

- Đối với phần vỏ bánh, bạn hoà các loại bột với nước và gia vị, cho lên bếp đun lửa vừa. Trong thời gian đun, bạn nên đảo tay cho đều để bột tránh vón cục.

- Sau khi đảo nặng tay, bạn tắt bếp và vẫn tiếp tục khuấy đều tay để bột không bị vón cục.

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Bạn xúc bột và cho nhân vào - Ảnh: FBNV

- Tiếp đó, bạn rửa sạch lá chuối, lau khô và gấp lá lại. Bạn cho một lớp bột rồi nhân và cuối cùng là lớp bột.

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Cứ một lớp bột là phủ một lớp thịt - Ảnh: FBNV
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Bạn xúc thìa bột che nhân đi - Ảnh: FBNV

- Sau khi gói xong, bạn xếp bánh vào xửng hấp. Thời gian để bánh đạt tiêu chuẩn là khoảng 20-30 phút.

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Cuối cùng, bạn gói bánh lại - Ảnh: FBNV

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Bánh giò vỏ mỏng và đầy ụ nhân thịt - Ảnh: FBNV

Với nguyên liệu dễ kiếm và công thức đơn giản, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để chế biến món bánh giò vừa thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Đây cũng là một món ăn sáng vô cùng lý tưởng để chuẩn bị cho cả gia đình mình một bữa sáng tươm tất và đầy đủ nhất.

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