Mẹ bỉm tiết lộ những món 'ăn phụ quốc dân' dành cho trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn

Khi bước vào thời kỳ ăn dặm, con trẻ thường cần bổ sung và cung cấp các bữa ăn phụ để kích thích sự thèm ăn của bé. Và món đậu hũ non chính là một trong những món ăn phụ giúp các con 'lớn nhanh như thổi'.

Đậu phụ non là thực phẩm dồi dào protein và canxi, cũng giống như thịt bò hoặc trứng. Đây là một trong những bữa ăn phụ bổ sung các chất đi dưỡng và giúp bé phát triển khỏe mạnh. Vậy nên, các mẹ bỉm có thể cho bé ăn đậu phụ ở độ tuổi ăn dặm.Tuy nhiên, các mẹ vẫn phải chú ý đến mức độ ăn bao nhiêu đậu phụ là vừa và cách chế biến các món ăn dặm bổ dưỡng cho bé làm từ đậu phụ như thế nào.

Trong hội những người "Yêu bếp", bạn Ann Nguyễn đã chia sẻ 'bí kíp' chế biến món đậu phụ, kết hợp cùng nhiều nguyên liệu bổ dưỡng khác. Mẹ bỉm này cho hay: "Trong giới ăn dặm gọi đây là món phụ quốc dân bởi nó siêu dễ làm, thành phẩm lại núng na núng nính, tan ngay trong miệng nên bé mới ăn dặm cũng có thể ăn được".

Tuy nhiên, nếu con trẻ ăn quá nhiều sẽ gây ra cảm giác nhàm chán. Vậy nên, bạn cũng có thể kết hợp với yến mạch, trái cây,... để thay đổi khẩu vị cho bé. Cô nàng chia sẻ thêm: "Mình cùng tìm tòi, khám phá ra nhiều cách kết hợp để thay đổi khẩu vị cũng như sự hứng thú cho bé".

Những món đậu phụ non bắt mắt, thơm ngon, giàu dinh dưỡng và vô cùng thích hợp cho bé ăn dặm từ 8 tháng tuổi trở lên.

Với những gợi ý từ mẹ bỉm, hội chị em không cần phải trằn trọc và đau đầu khi phải nghĩ những món ăn dặm cho bé nữa. Đây là những món ăn từ đậu phụ thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho con trẻ.

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