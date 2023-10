Cẩm nang món ăn vừa bổ, vừa khỏe của giúp cô nhân viên văn phòng ở Nhật Bản 'ăn một mình vẫn vui'

Đối với những người sống một mình, họ thường lựa chọn việc ăn ngoài cho nhanh gọn và mất thời gian phải suy nghĩ thực đơn trong ngày. Song, việc ăn bên ngoài thường không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dẫn đến việc bạn bị thiếu hụt năng lượng, chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể của mình.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Đỗ Anh Bảo Thư đã chia sẻ những món ăn do chính tay mình tự chế biến và trang trí, trông vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn. Cô nàng cho hay: "Em là nhân viên văn phòng tại Tokyo, Nhật Bản. Cuộc sống một mình đi làm nhiều khi cũng buồn chán và cô đơn nên từ khi chuyển tới đây, em đã lấy việc vào bếp làm niềm vui mỗi ngày cho bản thân. Căn nhà em thuê dù là nhà đơn nhưng may mắn có một khu bếp khá rộng rãi và thoáng mát nên em luôn cảm thấy vô cùng thích thú khi được tự do tận hưởng những buổi trưa, chiều bày vẽ những tác phẩm vị giác thơm lừng cả một góc phố".