Cẩm nang món ăn vừa bổ, vừa khỏe của giúp cô nhân viên văn phòng ở Nhật Bản 'ăn một mình vẫn vui'

Món ngon mỗi ngày 12/07/2021 12:30

Những món ăn vừa hấp dẫn, cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của con người. Đặc biệt, chúng còn giúp bạn đỡ phải đau đầu vì suy nghĩ "hôm nay ăn gì?".

Đối với những người sống một mình, họ thường lựa chọn việc ăn ngoài cho nhanh gọn và mất thời gian phải suy nghĩ thực đơn trong ngày. Song, việc ăn bên ngoài thường không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dẫn đến việc bạn bị thiếu hụt năng lượng, chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể của mình.

 

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Đỗ Anh Bảo Thư đã chia sẻ những món ăn do chính tay mình tự chế biến và trang trí, trông vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn. Cô nàng cho hay: "Em là nhân viên văn phòng tại Tokyo, Nhật Bản. Cuộc sống một mình đi làm nhiều khi cũng buồn chán và cô đơn nên từ khi chuyển tới đây, em đã lấy việc vào bếp làm niềm vui mỗi ngày cho bản thân. Căn nhà em thuê dù là nhà đơn nhưng may mắn có một khu bếp khá rộng rãi và thoáng mát nên em luôn cảm thấy vô cùng thích thú khi được tự do tận hưởng những buổi trưa, chiều bày vẽ những tác phẩm vị giác thơm lừng cả một góc phố".

 

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Cơm cà ri cá hộp- Ảnh: FBNV
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Món mực xào dứa và canh đậu hũ - Ảnh: FBNV
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Canh rau muống khoai sọ thanh mát và bò sốt vang - Ảnh: FBNV

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Phở chay - Ảnh: FBNV

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Món cà tím rim nấm cốt dừa - Ảnh: FBNV

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Cháo gà - Ảnh:  FBNV

 

"Ở một mình thôi nhưng em thích sắp xếp sao cho giống một bữa cơm gia đình. Thi thoảng, em vẫn bày thêm cả một hai bát cơm vào nữa rồi chụp cho giống như đang ăn cùng bố mẹ và chị gái ở Việt Nam vậy. Dù có ăn một mình những cũng phải đầy đủ và chỉn chu", cô nàng chia sẻ thêm.

 

 

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Cá hồi rim cốt dừa sả ớt- Ảnh: FBNV
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Gỏi bò tái chanh - Ảnh: FBNV
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Bún mọc cà chua - Ảnh: FBNV

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Thịt ba chỉ cuốn rau mầm - Ảnh: FBNV
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 Món sashimi - Ảnh: FBNV
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Bún đậu mắm tôm - Ảnh: FBNV

 

Với một số gợi ý cho các bữa ăn một người vừa đẹp mắt, vừa đầy đủ dưỡng chất trên đây, bạn không phải lo lắng, hay đau đầu vì phải suy nghĩ về thực đơn mỗi ngày. 

Cẩm nang món ngon cho những ngày 'chán cơm thèm bún' của cô nàng độc thân gốc 'nghiện' vào bếp

Cẩm nang món ngon cho những ngày 'chán cơm thèm bún' của cô nàng độc thân gốc 'nghiện' vào bếp

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