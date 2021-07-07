Cẩm nang món ngon cho những ngày 'chán cơm thèm bún' của cô nàng độc thân gốc 'nghiện' vào bếp

Món ngon mỗi ngày 07/07/2021 18:30

Vào những ngày nắng nóng, bạn thường cảm thấy chán cơm, thèm các món nước như bún, phở... dễ làm, dễ ăn mà không cần phải ra quán. Dưới đây là một số món ăn được gợi ý từ cô nàng độc thân đang sinh sống tại Hà Nội đầy bổ ích và tiện lợi.

Trong những ngày hè nắng nóng, việc bạn không thể nuốt trôi cơm là điều không thể tránh khỏi. Với những món bún vừa khô vừa nước dưới đây, bạn sẽ "tậu" cho mình được những món ăn mới cho vào thực đơn của gia đình mình. 

 

Trong nhóm dành cho những người "Yêu bếp", bạn Thu Uyên đã chia sẻ những hình ảnh về những món bún "ngon như nhà làm" mà không cần phải ra quán xá. Cô nàng cho hay: "Ngày nắng nóng, là người chơi hệ ăn bún tuần, em rất thích kết hợp các món ăn kèm với bún một cách đa dạng chế biến nhanh. Ngoài những món bún truyền thống thì em sẽ có nhiều hôm vét tủ lạnh hay nấu món gì cũng kèm với bún luôn". Với người "chơi hệ bún" như cô nàng này, bạn sẽ cực kỳ tin tưởng vào độ ngon và hấp dẫn của những món bún sau đây.

 

Món bún nước

 

Món bún nước là một trong những món ăn khá quen thuộc và được bày bán ở nhiều hàng quán. Với sự kết hợp này, bạn sẽ không ngừng "gắp đũa" những sợi bún mềm mềm, húp "xì xụp" nước lèo ngọt thanh, thơm ngon và hấp dẫn. 

 

nhung mon bun 1

Bún riêu cua- Ảnh: FBNV
nhung mon bun 2
Bún cá rô đồng - Ảnh: FBNV
nhung mon bun 3
Bún cá chấm - Ảnh: FBNV

 

Món bún khô

 

Dành cho những "tín đồ" mê bún khô, bạn có thể kết hợp ăn bún tươi với các loại thịt nướng, nem,... cùng nước mắm chua chua, cay cay và các loại rau sống vốn rất phổ biến trong văn hóa ẩm thực Nam bộ. 

 

nhung mon bun 4
Bún gà nướng - Ảnh: FBNV
nhung mon bun 5
Bún thịt nướng bằng nồi chiên không dầu - Ảnh: FBNV
nhung mon bun 6
Nem lụi nướng ăn kèm bún - Ảnh: FBNV
nhung mon bun 7
Bún thịt quay ướp ngũ vị hương tiêu - Ảnh: FBNV
nhung mon bun 8
Bún chả nem - Ảnh: FBNV
nhung mon bun 9
Cá hấp ăn kèm bún - Ảnh: FBNV
nhung mon bun 10
Bún thịt nướng than hoa - Ảnh: FBNV

Với cẩm nang những món bún vừa quen thuộc vừa mới lạ, bạn dễ dàng chế biến ngay những món bún nước thanh ngọt, bổ dưỡng, hay những món bún khô lạ miệng để chiêu đãi cho những người thân ngay tại nhà. 

Chỉ trong vòng 1 tháng, chị vợ đảm đang khiến chồng giảm tận 4 kí lô nhờ những hộp cơm 'thần kì' này

Chỉ trong vòng 1 tháng, chị vợ đảm đang khiến chồng giảm tận 4 kí lô nhờ những hộp cơm 'thần kì' này

Không nhờ bất kì thần dược nào, những người có thân hình 'phì nhiêu', mũm mĩm đều có thể giảm cân và duy trì sức khỏe nhờ những chế độ ăn uống khoa học và hợp lý

Xem thêm
Từ khóa:   những món bún Gợi ý món ăn cách chế biến bún tươi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ