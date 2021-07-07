Trong những ngày hè nắng nóng, việc bạn không thể nuốt trôi cơm là điều không thể tránh khỏi. Với những món bún vừa khô vừa nước dưới đây, bạn sẽ "tậu" cho mình được những món ăn mới cho vào thực đơn của gia đình mình.

Trong nhóm dành cho những người "Yêu bếp", bạn Thu Uyên đã chia sẻ những hình ảnh về những món bún "ngon như nhà làm" mà không cần phải ra quán xá. Cô nàng cho hay: "Ngày nắng nóng, là người chơi hệ ăn bún tuần, em rất thích kết hợp các món ăn kèm với bún một cách đa dạng chế biến nhanh. Ngoài những món bún truyền thống thì em sẽ có nhiều hôm vét tủ lạnh hay nấu món gì cũng kèm với bún luôn". Với người "chơi hệ bún" như cô nàng này, bạn sẽ cực kỳ tin tưởng vào độ ngon và hấp dẫn của những món bún sau đây.

Món bún nước

Món bún nước là một trong những món ăn khá quen thuộc và được bày bán ở nhiều hàng quán. Với sự kết hợp này, bạn sẽ không ngừng "gắp đũa" những sợi bún mềm mềm, húp "xì xụp" nước lèo ngọt thanh, thơm ngon và hấp dẫn.

Bún riêu cua- Ảnh: FBNV Bún cá rô đồng - Ảnh: FBNV Bún cá chấm - Ảnh: FBNV

Món bún khô

Dành cho những "tín đồ" mê bún khô, bạn có thể kết hợp ăn bún tươi với các loại thịt nướng, nem,... cùng nước mắm chua chua, cay cay và các loại rau sống vốn rất phổ biến trong văn hóa ẩm thực Nam bộ.

Bún gà nướng - Ảnh: FBNV Bún thịt nướng bằng nồi chiên không dầu - Ảnh: FBNV Nem lụi nướng ăn kèm bún - Ảnh: FBNV Bún thịt quay ướp ngũ vị hương tiêu - Ảnh: FBNV Bún chả nem - Ảnh: FBNV Cá hấp ăn kèm bún - Ảnh: FBNV Bún thịt nướng than hoa - Ảnh: FBNV

Với cẩm nang những món bún vừa quen thuộc vừa mới lạ, bạn dễ dàng chế biến ngay những món bún nước thanh ngọt, bổ dưỡng, hay những món bún khô lạ miệng để chiêu đãi cho những người thân ngay tại nhà.