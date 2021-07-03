Độc đáo với nguyên liệu nước chè xanh, cô gái miền Trung bật mí công thức món cá kho bất bại của riêng mình

Món ngon mỗi ngày 03/07/2021 12:10

Với công thức đơn giản và vài kỹ thuật nấu nướng ngay tại nhà, bạn có thể hoàn thành được một nồi cá kho tộ đậm chất miền Trung để chiêu đãi cho cả gia đình của mình.

Cá kho tộ là một món ăn dân giã, luôn hiện hữu trong mỗi bữa ăn của gia đình người Việt. Tuy nhiên, món cá kho tộ ở mỗi vùng miền lại mang những hương vị riêng biệt và cách chế biến cũng khác nhau. Với miền Trung, cá kho mặn thường được kho kết hợp với chè xanh chát. Đây là một hương vị độc đáo, riêng biệt và dễ gặp nhất trong các bữa ăn vùng quê này.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Quỳnh Phạm chia sẻ công thức cá kho tộ đậm vị miền Trung. Cô nàng cho hay: "Mình là 1 cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng biển, nên cá là thứ thực phẩm hầu hết có trong các bữa ăn ở nơi đây và đặc biệt là gia đình mình... May mắn được trời phú cho Cửa Lò - nơi mình ở có rất nhiều loại hải sản ngon. Vì thế, mình có 1 đặc biệt là thích nấu đồ hải sản. Mỗi loại hải sản sẽ có 1 cách chế biến khác nhau và đặc trưng nhất". 

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Món cá kho tộ đầy bắt mắt và thơm ngon của người miền Trung - Ảnh: FBNV

Trước khi thực hiện món ăn này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết, gồm:

- Cá

- Thịt ba chỉ

- Hành khô, hành lá tươi, ớt cay tươi và khô

- Mật mía/đường thốt nốt

- Nước chè xanh

- Nước mắm, xì dầu, muối và đường thính 

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Nguyên liệu chính để hoàn thành món cá kho tộ này - Ảnh: FBNV

Với công thức đậm hương vị của người miền Trung, bạn không cần phải lo lắng sẽ thất bại ngay từ lần đầu tiên.

- Đầu tiên, bạn sơ chế cá sạch và ướp cá theo khẩu vị của gia đình.

- Mỡ lợn phi vàng thơm, bỏ hành khô vào đảo chung. Sau đó, bạn cho hỗn hợp và thịt ba chỉ, cá vào nồi và ướp theo trọng lượng gồm: 1 thìa mật ong, 1 thìa xì dầu, muối, tiêu hạt, muối, nước mắm, ớt cay nguyên trái và 1 ít ớt cay khô. Bạn ướp trong khoảng 1-2 giờ cho ngấm đều gia vị.

- Trước khi kho cá, bạn xếp một lớp thịt ba chỉ dưới rồi xếp cá lên trên.

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Công đoạn ướp cá cần thấm đều gia vị - Ảnh: FBNV

- Sau đó, bạn bật bếp to lửa tầm 5 phút cho thịt dưới đáy xém lại và nồi cá sẽ tiết ra nước.

- Bạn đun thêm khoảng 5 phút, rồi bỏ vào nửa bát nước chè xanh và bật to lửa. Tiếp đó, bạn nêm nếm lại, hãm lửa nhỏ tầm 30-45 phút cho cá săn và ngấm đều gia vị.

- Đến khi gần tắt bếp, bạn nêm thêm ớt tiêu bột và đậy vung om là xong.

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 Món cá kho tộ hòa quyện giữa cá và thịt ba chỉ - Ảnh: FBNV
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Món cá cực 'bắt cơm' trong mỗi bữa ăn của gia đình - Ảnh: FBNV

Tuy là một món ăn phổ biến và bình dị nhưng việc nấu được một nồi cá kho tộ thơm ngon và đúng vị miền Trung thì không phải ai cũng có thể làm được. Vậy nên, đây là một công thức được bật mí từ người dân miền Trung chính gốc dành cho các mẹ nội trợ có thể tham khảo, giúp cho việc thay đổi khẩu vị cho gia đình mình.

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