Chỉ trong vòng 1 tháng, chị vợ đảm đang khiến chồng giảm tận 4 kí lô nhờ những hộp cơm 'thần kì' này

Không nhờ bất kì thần dược nào, những người có thân hình 'phì nhiêu', mũm mĩm đều có thể giảm cân và duy trì sức khỏe nhờ những chế độ ăn uống khoa học và hợp lý
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Trong hội những người "Yêu bếp", bạn Nguyễn Quỳnh Hoa chia sẻ những hình ảnh về những hộp cơm mang đi mà cô nàng đã chuẩn bị cho ông xã của mình. Cô nàng cho hay: "Anh bạn cùng phòng của em có thân hình vuông vắn với chiều cao 1m74, nặng 74kg. Anh có sở thích ăn thịt, ghét ăn hải sản, không thích ăn rau, còn người bạn gái lâu năm của anh lại thích ăn rau và thường ăn chay. Để cải thiện thân hình cho anh giống người bạn 6 múi nên em đã thay đổi chế độ ăn". Sau khi bài viết được chia sẻ, những bữa ăn nhận được khá nhiều lời khen của hội chị em bởi vẻ ngoài bắt mắt và vẫn đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày làm việc.
"Chồng em bữa sáng vẫn ăn bình thường với gia đình, bao gồm các loại bún phở, bánh mì và ăn cơm bình thường vào 2 ngày cuối tuần. Cơm hộp trưa của chồng em không có cơm, em giảm lượng đạm tăng lượng rau củ gấp 3 lượng thịt, chủ yếu là các món hấp, luộc, nướng, chế biến đơn giản với các gia vị như muối hồng, rau thơm, không dùng đường. Tối về chồng em chỉ uống nước ép và ăn ít rau củ luộc nhẹ nhàng. Sau một tháng giảm được 4kg, vòng bụng đã giảm rõ rệt, người khoẻ mạnh, làm việc không bị mệt", cô nàng chia sẻ thêm.
Những hình ảnh chia sẻ như một cuốn cẩm nang vào bếp, bạn có thể tìm thấy hay tham khảo những món ăn giảm cân vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng dành cho những người thân trong gia đình của mình.