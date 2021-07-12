Lưu ngay 30 mâm cơm cho cả tháng để không ‘vò đầu bứt tóc’ với câu ‘hôm nay ăn gì?'

Món ngon mỗi ngày 12/07/2021 06:30

Top 30 mâm cơm ngon-đẹp-đủ chất cho cả nhà giúp chị em khỏi lo lắng trước câu hỏi 'ăn gì"

"Hôm nay ăn gì?" có lẽ là câu hỏi khiến không ít các ông bà nội trợ phải "vò đầu bứt tóc" mỗi ngày. Chị em lưu ngay về menu gia đình 30 mâm cơm ngon bổ lại dễ dàng chế biến cho cả tháng.

30 mam com 1
Trứng luộc, tôm rim, đậu luộc, khoai tây chiên, canh măng xương gà
30 mam com 2
Sườn non ram, chả thịt nguội, thịt xào ớt chuông, cải luộc, khoai tây chiên
30 mam com 3
Sườn non ram, trứng xào thịt, nấm xào, cau củ luộc, bánh bột lọc
30 mam com 4
Canh xương rau củ, vịt luộc, bò xào
30 mam com 5
Trứng luộc, thịt heo luộc, cà pháo ngâm, rau củ luộc, sườn non xào
30 mam com 6
Cá chiên, chả nem, thịt luộc, rau luộc, dưa leo
30 mam com 7
Đậu hũ kho thịt, gà chiên mắm, rau cải luộc, cà pháo
30 mam com 8
Đậu hũ chiên giòn, xíu mại, lòng xào cải chua, rau luộc
30 mam com 9
Ba chỉ luộc, lòng luộc, chả cá chiên, mướp luộc, cà pháo ngâm
30 mam com 10
Bánh chưng, gà luộc, sườn non ram, bò xào bông cải, tôm hấp
30 mam com 11
Trứng cuộn, thịt nhồi mướp rắn, cút chiên, rau luộc
30 mam com 12
Bò nướng lá lốt, đậu hũ non, tép rim, rau xào, cà pháo ngâm
30 mam com 13
Cá viên chiên, bò hấp, chả thịt nguội, cơm chiên, rau xào
30 mam com 14
Huyết chưng, ba chỉ kho tôm, đậu hũ xốt tương, chả lụa, rau củ luộc
30 mam com 15
Nem chua, chả nem, bánh chưng, bò xào ớt chuông, khoai tây chiên, cải luộc
30 mam com 16
Mực hấp, ba chỉ kho, đậu hũ xốt cà
30 mam com 17
Vịt luộc, heo quay, tôm hấp
30 mam com 18
Sườn ram thơm chua ngọt, cánh gà chiên mắm
30 mam com 19
Đậu hũ chiên, nem chua
30 mam com 20
Thịt xiên que nướng, nem rán
30 mam com 21
Canh chua, cá chiên, thịt viên
30 mam com 22
Đậu hũ nhồi thịt, tôm hấp, rau củ xào
30 mam com 23
Cút chiên, tai heo luộc, bò xào chua ngọt, bánh bao chiên, cải luộc
30 mam com 24
Đổi món với bún đậu mắm tôm ăn cùng lòng heo - tôm luộc, đậu hũ chả cốm
30 mam com 25
Đậu hũ chiên, sườn non ram, canh cua rau đay
30 mam com 26
Thịt kho trứng, bánh bao chiên, thịt luộc, khoai tây xào
30 mam com 27
Bánh chưng chiên, trứng kho, thịt xào đậu
30 mam com 28
Cá khô chiên, cánh gà chiên, óc heo hấp
30 mam com 29
Vịt luộc, xúc xích chiên, khoai tây xào cà chua
30 mam com 30
Ếch xào, cánh gà chiên mắm, trứng chiên...

 Ảnh: Group Nấu ăn - Hoa - Handmade

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