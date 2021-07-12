Lưu ngay 30 mâm cơm cho cả tháng để không ‘vò đầu bứt tóc’ với câu ‘hôm nay ăn gì?'

Top 30 mâm cơm ngon-đẹp-đủ chất cho cả nhà giúp chị em khỏi lo lắng trước câu hỏi 'ăn gì"

"Hôm nay ăn gì?" có lẽ là câu hỏi khiến không ít các ông bà nội trợ phải "vò đầu bứt tóc" mỗi ngày. Chị em lưu ngay về menu gia đình 30 mâm cơm ngon bổ lại dễ dàng chế biến cho cả tháng.

Trứng luộc, tôm rim, đậu luộc, khoai tây chiên, canh măng xương gà

Sườn non ram, chả thịt nguội, thịt xào ớt chuông, cải luộc, khoai tây chiên

Sườn non ram, trứng xào thịt, nấm xào, cau củ luộc, bánh bột lọc

Canh xương rau củ, vịt luộc, bò xào

Trứng luộc, thịt heo luộc, cà pháo ngâm, rau củ luộc, sườn non xào

Cá chiên, chả nem, thịt luộc, rau luộc, dưa leo

Đậu hũ kho thịt, gà chiên mắm, rau cải luộc, cà pháo

Đậu hũ chiên giòn, xíu mại, lòng xào cải chua, rau luộc

Ba chỉ luộc, lòng luộc, chả cá chiên, mướp luộc, cà pháo ngâm

Bánh chưng, gà luộc, sườn non ram, bò xào bông cải, tôm hấp

Trứng cuộn, thịt nhồi mướp rắn, cút chiên, rau luộc

Bò nướng lá lốt, đậu hũ non, tép rim, rau xào, cà pháo ngâm

Cá viên chiên, bò hấp, chả thịt nguội, cơm chiên, rau xào

Huyết chưng, ba chỉ kho tôm, đậu hũ xốt tương, chả lụa, rau củ luộc

Nem chua, chả nem, bánh chưng, bò xào ớt chuông, khoai tây chiên, cải luộc

Mực hấp, ba chỉ kho, đậu hũ xốt cà

Vịt luộc, heo quay, tôm hấp

Sườn ram thơm chua ngọt, cánh gà chiên mắm

Đậu hũ chiên, nem chua

Thịt xiên que nướng, nem rán

Canh chua, cá chiên, thịt viên

Đậu hũ nhồi thịt, tôm hấp, rau củ xào

Cút chiên, tai heo luộc, bò xào chua ngọt, bánh bao chiên, cải luộc

Đổi món với bún đậu mắm tôm ăn cùng lòng heo - tôm luộc, đậu hũ chả cốm

Đậu hũ chiên, sườn non ram, canh cua rau đay

Thịt kho trứng, bánh bao chiên, thịt luộc, khoai tây xào

Bánh chưng chiên, trứng kho, thịt xào đậu

Cá khô chiên, cánh gà chiên, óc heo hấp

Vịt luộc, xúc xích chiên, khoai tây xào cà chua

Ếch xào, cánh gà chiên mắm, trứng chiên...

Ảnh: Group Nấu ăn - Hoa - Handmade

Ngon mắt, đã thèm với mâm cơm eat clean ngon như nhà hàng của mẹ đảm Eat clean nói khó không khó, dễ không dễ nhưng qua tài chế biến tài tình của chị em phụ nữ thì bữa ăn eat clean tưởng "nhạt" lại hóa ngon miệng. Hãy tham khảo thực đơn eat clean bên dưới để vừa nạp vào cơ thể nguồn năng lượng tốt vừa không phải ăn kiêng nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-ngay-30-mam-com-cho-ca-thang-de-khong-vo-dau-but-toc-voi-cau-hom-nay-an-gi-409492.html