Mùa dịch, mẹ Hà Thành tung loạt thực đơn đa dạng, 'bí kíp' đắt giá để luôn giữ lửa cho gia đình

Các mẹ nội trơ không cần phải lo lắng, lăn tăn suy nghĩ về thực đơn dành cho cả nhà của mình bởi bài viết dưới đây sẽ giúp giải quyết những điều đó.
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Với những người phụ nữ vừa phải bận rộn với công việc kinh doanh, vừa phải lo toan việc nhà quả là điều không dễ dàng. Họ phải luôn chu toàn mọi thứ trong gia đình, nhất là những bữa cơm ngon miệng và đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng cho các thành viên.
Trong hội những người "Yêu bếp", bạn Huyền đã chia sẻ hình ảnh về những mân cơm và sắp xếp thực đơn dành cho gia đình. Cô nàng tâm sự: "Dù công việc kinh doanh bận rộn cả ngày, rồi con cái nhưng bữa cơm gia đình chưa bao giờ qua loa hay bỏ bữa. Gia đình mình có 4 người nhưng chỉ ăn cơm cùng nhau 1 bữa trong ngày là bữa tối nên mình phải chỉn chu cho bữa ăn, đảm bảo ngon, đủ chất, các thành viên thích ăn gì mình luôn chiều theo ý. Bữa cơm tối nhà mình luôn vui vẻ đầy ắp tiếng cười". Đây cũng là một trong những "bí kíp" để luôn giữ lửa cho tổ ấm của mình.
Dựa theo chia sẻ của cô nàng, mỗi bữa cơm lúc nào cũng đầy đủ các món gồm 1 món canh, món thịt chính và 1 món rau xào hoặc đồ phụ nhẹ nhàng. Ngoài ra, cô nàng còn thêm vào các món ăn kèm như cà muối hay món nộm gỏi các loại. Đồng thời, thực đơn có cả các món trái cây dùng để tráng miệng sau mỗi bữa ăn.
Với những gợi ý món ăn như trên, bạn có thể tạo nên những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và đẹp như của đầu bếp để chiêu đãi cho cả nhà thưởng thức.