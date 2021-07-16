Mùa dịch, mẹ Hà Thành tung loạt thực đơn đa dạng, 'bí kíp' đắt giá để luôn giữ lửa cho gia đình

Món ngon mỗi ngày 16/07/2021 12:30

Các mẹ nội trơ không cần phải lo lắng, lăn tăn suy nghĩ về thực đơn dành cho cả nhà của mình bởi bài viết dưới đây sẽ giúp giải quyết những điều đó.

Với những người phụ nữ vừa phải bận rộn với công việc kinh doanh, vừa phải lo toan việc nhà quả là điều không dễ dàng. Họ phải luôn chu toàn mọi thứ trong gia đình, nhất là những bữa cơm ngon miệng và đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng cho các thành viên. 

 

Trong hội những người "Yêu bếp", bạn Huyền đã chia sẻ hình ảnh về những mân cơm và sắp xếp thực đơn dành cho gia đình. Cô nàng tâm sự: "Dù công việc kinh doanh bận rộn cả ngày, rồi con cái nhưng bữa cơm gia đình chưa bao giờ qua loa hay bỏ bữa. Gia đình mình có 4 người nhưng chỉ ăn cơm cùng nhau 1 bữa trong ngày là bữa tối nên mình phải chỉn chu cho bữa ăn, đảm bảo ngon, đủ chất, các thành viên thích ăn gì mình luôn chiều theo ý. Bữa cơm tối nhà mình luôn vui vẻ đầy ắp tiếng cười". Đây cũng là một trong những "bí kíp" để luôn giữ lửa cho tổ ấm của mình.

 

nhung bua com
Cánh gà nướng mật ong, phao câu gà nướng mắc khén, bí đỏ hấp thịt, bí đao nấu, xoài và mận - Ảnh: FBNV
nhung bua com 1
Tôm chiên bơ, hàu nướng mỡ hành, salat khoai tây, canh rong biển, quả lặc lè luộc, hanh long - Ảnh: FBNV
nhung bua com 2
Thịt rán ngũ vị hương, phèo nướng mắc khén, quả lặc lè hấp thịt, canh bí nhồi thịt, cà chua nhồi thịt nướng, xoài - Ảnh: FBNV
nhung bua com 3
Chim cút nướng, thịt trưng lạp xườn, bầu luộc, balat khoai tây, tôm, thanh long - Ảnh: FBNV
nhung bua com 4
Sushi trứng cá hồi, canh rong biển, cơm ruốc rong biển, thanh long, mận, salat khoai tây, trứng - Ảnh: FBNV

Dựa theo chia sẻ của cô nàng, mỗi bữa cơm lúc nào cũng đầy đủ các món gồm 1 món canh, món thịt chính và 1 món rau xào hoặc đồ phụ nhẹ nhàng. Ngoài ra, cô nàng còn thêm vào các món ăn kèm như cà muối hay món nộm gỏi các loại. Đồng thời, thực đơn có cả các món trái cây dùng để tráng miệng sau mỗi bữa ăn.

nhung bua com 5
Thịt hầm nấm hương, hạt sen, bí đỏ hấp, măng xào, canh đậu, nộm rau má - Ảnh: FBNV
nhung bua com 6
Sườn nướng, nộm tai heo, dưa chua bóp giá đỗ, salat rong biển, cơm rong biển và khoai lang nướng - Ảnh: FBNV
nhung bua com 7
Thịt hầm hạt sen, riêu cua, thịt chiên trứng và măng xào - Ảnh: FBNV
nhung bua com 8
Thịt luộc, cà tím nướng thịt nấm hương, mướp đắng ruốc, cơm nắm và mướp đắng ruốc - Ảnh: FBNV
nhung bua com 9
Sushi trứng cá hồi, bí đỏ nhồi thịt, thịt ba chỉ nướng mắc khén, bắp cải tím cuộn thịt hấp, tiết canh củ rền, xôi lá tím - Ảnh: FBNV

nhung bua com 10
Bún riêu cua - Ảnh: FBNV
nhung bua com 11
Lẩu cá hồi - Ảnh: FBNV
nhung bua com 12
Lẩu bắp bò riêu cua - Ảnh: FBNV
nhung bua com 13
Lẩu cá hồi, hải sản - Ảnh: FBNV
nhung bua com 14
Bún bò giò heo - Ảnh: FBNV
nhung bua com 15
Cháo quả đắng - Ảnh: FBNV

Với những gợi ý món ăn như trên, bạn có thể tạo nên những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và đẹp như của đầu bếp để chiêu đãi cho cả nhà thưởng thức.

Cẩm nang món ăn vừa bổ, vừa khỏe của giúp cô nhân viên văn phòng ở Nhật Bản 'ăn một mình vẫn vui'

Cẩm nang món ăn vừa bổ, vừa khỏe của giúp cô nhân viên văn phòng ở Nhật Bản 'ăn một mình vẫn vui'

Những món ăn vừa hấp dẫn, cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của con người. Đặc biệt, chúng còn giúp bạn đỡ phải đau đầu vì suy nghĩ "hôm nay ăn gì?".

Xem thêm
Từ khóa:   những mân cơm Gợi ý món ăn món ăn dành cho những người bận rộn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 44 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ