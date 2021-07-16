Mùa dịch, mẹ Hà Thành tung loạt thực đơn đa dạng, 'bí kíp' đắt giá để luôn giữ lửa cho gia đình

Với những người phụ nữ vừa phải bận rộn với công việc kinh doanh, vừa phải lo toan việc nhà quả là điều không dễ dàng. Họ phải luôn chu toàn mọi thứ trong gia đình, nhất là những bữa cơm ngon miệng và đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng cho các thành viên.

Trong hội những người "Yêu bếp", bạn Huyền đã chia sẻ hình ảnh về những mân cơm và sắp xếp thực đơn dành cho gia đình. Cô nàng tâm sự: "Dù công việc kinh doanh bận rộn cả ngày, rồi con cái nhưng bữa cơm gia đình chưa bao giờ qua loa hay bỏ bữa. Gia đình mình có 4 người nhưng chỉ ăn cơm cùng nhau 1 bữa trong ngày là bữa tối nên mình phải chỉn chu cho bữa ăn, đảm bảo ngon, đủ chất, các thành viên thích ăn gì mình luôn chiều theo ý. Bữa cơm tối nhà mình luôn vui vẻ đầy ắp tiếng cười". Đây cũng là một trong những "bí kíp" để luôn giữ lửa cho tổ ấm của mình.

Cánh gà nướng mật ong, phao câu gà nướng mắc khén, bí đỏ hấp thịt, bí đao nấu, xoài và mận - Ảnh: FBNV Tôm chiên bơ, hàu nướng mỡ hành, salat khoai tây, canh rong biển, quả lặc lè luộc, hanh long - Ảnh: FBNV Thịt rán ngũ vị hương, phèo nướng mắc khén, quả lặc lè hấp thịt, canh bí nhồi thịt, cà chua nhồi thịt nướng, xoài - Ảnh: FBNV Chim cút nướng, thịt trưng lạp xườn, bầu luộc, balat khoai tây, tôm, thanh long - Ảnh: FBNV Sushi trứng cá hồi, canh rong biển, cơm ruốc rong biển, thanh long, mận, salat khoai tây, trứng - Ảnh: FBNV

Dựa theo chia sẻ của cô nàng, mỗi bữa cơm lúc nào cũng đầy đủ các món gồm 1 món canh, món thịt chính và 1 món rau xào hoặc đồ phụ nhẹ nhàng. Ngoài ra, cô nàng còn thêm vào các món ăn kèm như cà muối hay món nộm gỏi các loại. Đồng thời, thực đơn có cả các món trái cây dùng để tráng miệng sau mỗi bữa ăn.

Thịt hầm nấm hương, hạt sen, bí đỏ hấp, măng xào, canh đậu, nộm rau má - Ảnh: FBNV

Sườn nướng, nộm tai heo, dưa chua bóp giá đỗ, salat rong biển, cơm rong biển và khoai lang nướng - Ảnh: FBNV

Thịt hầm hạt sen, riêu cua, thịt chiên trứng và măng xào - Ảnh: FBNV

Thịt luộc, cà tím nướng thịt nấm hương, mướp đắng ruốc, cơm nắm và mướp đắng ruốc - Ảnh: FBNV

Sushi trứng cá hồi, bí đỏ nhồi thịt, thịt ba chỉ nướng mắc khén, bắp cải tím cuộn thịt hấp, tiết canh củ rền, xôi lá tím - Ảnh: FBNV

Bún riêu cua - Ảnh: FBNV Lẩu cá hồi - Ảnh: FBNV Lẩu bắp bò riêu cua - Ảnh: FBNV Lẩu cá hồi, hải sản - Ảnh: FBNV Bún bò giò heo - Ảnh: FBNV Cháo quả đắng - Ảnh: FBNV

Với những gợi ý món ăn như trên, bạn có thể tạo nên những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và đẹp như của đầu bếp để chiêu đãi cho cả nhà thưởng thức.