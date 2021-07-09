Mùng 1 đầu tháng mẹ đảm tham khảo thực đơn cơm chay ngon miệng đẹp mắt lại chế biến cực nhanh gọn

Dù bạn là người ănn chay hay ăn mặn, bạn vẫn phải đảm bảo dinh dưỡng và cung cấp đầy đủ năng lượng trong thực đơn hàng ngày của mình. Để có bữa chay đủ chất cho cả nhà, chúng ta cần lựa chọn các loại thực phẩm có thể thay thế cá, thịt và kết hợp một cách hợp lý, khoa học nhất có thể.

Mùng 1 đầu tháng hãy chuẩn bị cho gia đình mình bữa cơm chay ngon miệng đẹp mắt này nhé. Đây là những món ăn luôn chứa đủ dưỡng chất, có khả năng thay thế được các chất dinh dưỡng có trong thịt và cá.