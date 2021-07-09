Mùng 1 đầu tháng mẹ đảm tham khảo thực đơn cơm chay ngon miệng đẹp mắt lại chế biến cực nhanh gọn

Món ngon mỗi ngày 09/07/2021 06:30

Thực đơn ăn chay hàng ngày vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho gia đình của bạn.

Dù bạn là người ănn chay hay ăn mặn, bạn vẫn phải đảm bảo dinh dưỡng và cung cấp đầy đủ năng lượng trong thực đơn hàng ngày của mình. Để có bữa chay đủ chất cho cả nhà, chúng ta cần lựa chọn các loại thực phẩm có thể thay thế cá, thịt và kết hợp một cách hợp lý, khoa học nhất có thể.

Mùng 1 đầu tháng hãy chuẩn bị cho gia đình mình bữa cơm chay ngon miệng đẹp mắt này nhé. Đây là những món ăn luôn chứa đủ dưỡng chất, có khả năng thay thế được các chất dinh dưỡng có trong thịt và cá.

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Trong mỗi bữa ăn, điều quan trọng nhất chính là bạn phải đảm bảo lượng protein tinh bột nạp vào cơ thể của mình mỗi ngày. Bạn có thể dễ dàng nạp đủ chất đạm thông qua các nhóm thực phẩm như các loại đậu, các thành phẩm từ sữa như sữa bò, phô mai, sữa chua... 

Dù là thực đơn ăn chay nhưng bạn cũng cần chú ý và quan tâm đến đầy đủ các loại thực phẩm như cơm, các món từ đậu hũ, hay các loại rau, củ và một loại trái cây tráng miệng khác. Đây được xem là một thành phần rất quan trọng cần cung cấp cho cơ thể, đảm bảo được độ dinh dưỡng cung cấp cho người ăn chay.

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Với những gợi ý món ăn được chia sẻ trên đây, ngay cả những người ăn chay trường vẫn có thể áp dụng. Cẩm nang các món chay đơn giản, bổ dưỡng và vẫn đảm bảo sức khoẻ cho người trong gia đình của mình.

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