Trứng là một loại thức ăn phổ biến, quen thuộc và dễ chế biến trong các bữa ăn của gia đình. Đồng thời, trứng còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và mang lại nhiều tác dụng cho con người như: cung cấp chất đạm, vitamin, xây dựng màng tế bào khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim,...

Trong hội những người "Muốn ăn thì lăn vào bếp", bạn Nguyễn Thảo Thiên Thanh đã chia sẻ những hình ảnh về các món trứng "tự biên tự diễn" của mình. Đây cũng là một trong những món ăn có trong thực đơn vào mùa dịch của bạn trẻ. Cô nàng tâm sự: "Lỡ trữ nhiều trứng trong mùa dịch, nên mình muốn ăn hết thì phải siêng chế biến thành nhiều món khác nhau. Ai người chơi hệ trứng thì gợi ý thêm công thức để mọi người sống tốt trong mùa dịch nha, chứ nhà nào cũng trữ trăm trứng gà, trăm trứng vịt mà chỉ ăn mỗi chiên, luộc thì sau đợt này chắc suốt đời ngán ăn trứng".