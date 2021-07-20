Chỉ với vài quả trứng trong tay, các bạn trẻ tự chế biến cho mình nhiều món ăn đa dạng và phong phú, mang hương vị vừa Tây vừa Ta vô cùng lạ miệng.
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Trứng là một loại thức ăn phổ biến, quen thuộc và dễ chế biến trong các bữa ăn của gia đình. Đồng thời, trứng còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và mang lại nhiều tác dụng cho con người như: cung cấp chất đạm, vitamin, xây dựng màng tế bào khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim,...
Trong hội những người "Muốn ăn thì lăn vào bếp", bạn Nguyễn Thảo Thiên Thanh đã chia sẻ những hình ảnh về các món trứng "tự biên tự diễn" của mình. Đây cũng là một trong những món ăn có trong thực đơn vào mùa dịch của bạn trẻ. Cô nàng tâm sự: "Lỡ trữ nhiều trứng trong mùa dịch, nên mình muốn ăn hết thì phải siêng chế biến thành nhiều món khác nhau. Ai người chơi hệ trứng thì gợi ý thêm công thức để mọi người sống tốt trong mùa dịch nha, chứ nhà nào cũng trữ trăm trứng gà, trăm trứng vịt mà chỉ ăn mỗi chiên, luộc thì sau đợt này chắc suốt đời ngán ăn trứng".
Chỉ vài cách chế biến đơn giản và siêu tiết kiệm thời gian, bạn đã có bao nhiêu là món trứng vừa Tây vừa Ta cực kỳ ngon miệng và lạ mắt. Song song đó, bạn có thể sự kết hợp đa dạng nguyên liệu có sẵn, hay topping để ăn kèm.
Ngoài ra, trứng còn là nguyên liệu chính để bạn tạo nên những món ăn tráng miệng thơm ngon và bổ dưỡng để "giải sầu" vào mùa dịch.