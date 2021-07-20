Lỡ trữ quá nhiều trứng trong mùa dịch, cô nàng độc thân đã sáng tạo nhiều món trứng Á - Âu siêu ngon

Món ngon mỗi ngày 20/07/2021 12:30

Chỉ với vài quả trứng trong tay, các bạn trẻ tự chế biến cho mình nhiều món ăn đa dạng và phong phú, mang hương vị vừa Tây vừa Ta vô cùng lạ miệng.

Trứng là một loại thức ăn phổ biến, quen thuộc và dễ chế biến trong các bữa ăn của gia đình. Đồng thời, trứng còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và mang lại nhiều tác dụng cho con người như: cung cấp chất đạm, vitamin, xây dựng màng tế bào khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim,... 

Trong hội những người "Muốn ăn thì lăn vào bếp", bạn Nguyễn Thảo Thiên Thanh đã chia sẻ những hình ảnh về các món trứng "tự biên tự diễn" của mình. Đây cũng là một trong những món ăn có trong thực đơn vào mùa dịch của bạn trẻ. Cô nàng tâm sự: "Lỡ trữ nhiều trứng trong mùa dịch, nên mình muốn ăn hết thì phải siêng chế biến thành nhiều món khác nhau. Ai người chơi hệ trứng thì gợi ý thêm công thức để mọi người sống tốt trong mùa dịch nha, chứ nhà nào cũng trữ trăm trứng gà, trăm trứng vịt mà chỉ ăn mỗi chiên, luộc thì sau đợt này chắc suốt đời ngán ăn trứng".

thuc don
Trứng ốp la kết hợp với món cá hộp - Ảnh: FBNV
thuc don 1
Trứng hấp - Ảnh: FBNV
thuc don 2
Trứng bác sữa tươi kiểu Pháp - Ảnh: FBNV
thuc don 3
Trứng bác cà chua - Ảnh: FBNV
thuc don 4
Trứng bác thịt bò - Ảnh: FBNV
thuc don
Canh trứng với cà chua - Ảnh: FBNV
thuc don 6
Trứng chiên ngải cứu - Ảnh: FBNV

Chỉ vài cách chế biến đơn giản và siêu tiết kiệm thời gian, bạn đã có bao nhiêu là món trứng vừa Tây vừa Ta cực kỳ ngon miệng và lạ mắt. Song song đó, bạn có thể sự kết hợp đa dạng nguyên liệu có sẵn, hay topping để ăn kèm.

thuc don 7
Trứng chiên rươi - Ảnh: FBNV
thuc don 8
Bánh trứng khoai tây - Ảnh: FBNV
thuc don 9
Trứng hấp kiểu Nhật - Ảnh: FBNV
thuc don 10
Trứng cuộn - Ảnh: FBNV
thuc don 11
Trứng kho thịt - Ảnh: FBNV
thuc don 12
Trứng nướng - Ảnh: FBNV
thuc don 13
Bánh flan trứng - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, trứng còn là nguyên liệu chính để bạn tạo nên những món ăn tráng miệng thơm ngon và bổ dưỡng để "giải sầu" vào mùa dịch.

Mùa dịch, mẹ Hà Thành tung loạt thực đơn đa dạng, 'bí kíp' đắt giá để luôn giữ lửa cho gia đình

Mùa dịch, mẹ Hà Thành tung loạt thực đơn đa dạng, 'bí kíp' đắt giá để luôn giữ lửa cho gia đình

Các mẹ nội trơ không cần phải lo lắng, lăn tăn suy nghĩ về thực đơn dành cho cả nhà của mình bởi bài viết dưới đây sẽ giúp giải quyết những điều đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Gợi ý món ăn hướng dẫn làm món ăn từ trứng thực đơn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 58 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 58 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 58 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ