Healthy cho sức khỏe với sữa chua uống trái cây handmade bổ dưỡng!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 08:40

Làm sữa chua uống tại nhà, đơn giản, nguyên liệu dễ tìm

SỮA CHUA UỐNG TRÁI CÂY

Healthy cho sức khỏe với sữa chua uống trái cây handmade bổ dưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 hộp sữa đặc.

  • 2 lít sữa tươi

  • 0,5 lít nước lọc

  • 300gr sữa chua cái

  • Trái cây

    • Cách làm:

    - Trái cây mỗi loại khoảng 150-200gr cắt nhỏ, để riêng ướp vào mỗi loại 10-15gr đường để 1 tiếng, sau đó bắc lên bếp và nấu từ 5-7 phút đến khi trái cây hơi sệt lại. Tắt bếp để nguội và cho vào túi nilon, bảo quản trong tủ lạnh hoặc đợi ủ sữa gần xong thì làm cũng được.

     

    - Tất cả dụng cụ như rây lọc, âu đựng sữa chua, hũ đựng sữa chua, vá múc sữa chua phải được tuyệt trùng, bắc nồi nước sôi lên và trụng qua tất cả các dụng cụ, sau đó để cho thật khô ráo

     

    - Bắc nồi lên bếp cho vào 0,5 lít nước lọc, nấu sôi, nước sôi cho hộp sữa đặc vào khuấy đều, sau đó cho tiếp 2 lít sữa tươi vào. Khuấy đều và liên tục để sữa không bị cháy cặn. Nấu sữa ấm đến 80 độ rồi tắt bếp, không nấu sữa sôi.

    - Để sữa nguội về khoảng 38-42 độ, thử bằng cây đo nhiệt độ, sau đó pha sữa chua cái vào, sữa chua lọc qua 1 cái rây cho mịn, thao tác nhẹ nhàng. sau đó khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện.

     

    - Đổ sữa chua vào âu đậy giấy bạc lại và mang đi ủ

     

    - Ủ xong lấy sữa ra, sữa sánh và chua dịu, cho trái cây vào chai trước rồi đổ sữa chua vào, sữa lúc này sẽ lỏng ra nhưng khi làm xong bỏ vào ngăn mát tủ lạnh sữa sẽ sánh mịn lại như ban đầu.

     

    Healthy cho sức khỏe với sữa chua uống trái cây handmade bổ dưỡng! - Ảnh 2

    Chúc mọi người làm thành công!

    Nguồn: Fb Quỳnh Nhi

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